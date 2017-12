Hemmelig militært UFO-program avslørt

Det var 14. november 2004 at to F-18 jagerfly fra hangarskipet USS Nimitz fikk en overraskende beskjed over sambandet. Det skriver New York Times.

Det var fire mennesker i de to flyene. To navngitte piloter, David Fravor og Jim Slaight. I baksetene satt to våpenspesialister.

De fire var på et rutinemessig treningsoppdrag omtrent 140 kilometer vest for San Diego. De fikk plutselig beskjed om å dra til et punkt ute i havet.

I en rapport som nå er offentlig, beskriver en av pilotene situasjonen.

– Jeg ble nervøs andre gangen jeg hørte stemmen til kvinnen som ga oss oppdraget. Hun virket bekymret, sier piloten.

– Jeg forsto at dette var alvor.

OVERLEGEN TEKNOLOGI: En F-18 tar av fra USS Nimitz. Det var fra dette hangarskipet de to flyene kom. Pilotene beskriver møtet med noe som gjorde ting i luften som skulle være umulig. Foto: MC3 Chris Bartlett / U.S. Navy

Oppførte seg umulig

Da de to flyene kom fram til punktet, så de et hvitt objekt rett over havoverflaten.

– Det hoppet rundt uten mål og mening. Det beveget seg over et område av havoverflate som virket forstyrret, forteller David Fravor.

Han styrte flyet sitt ned mot objektet. Da begynte det å stige opp. De fire menneskene kunne følge objektet i noen sekunder.

– Så akselererte det som ikke noe annet jeg har sett og forsvant. Jeg ble temmelig satt ut, forteller Fravor.

– Det er ikke mulig for noe luftfartøy eller noen rakett vi kjenner til å kunne oppføre seg slik som det objektet vi så den dagen, er en av pilotene sitert i rapporten som nå er offentlig.

HEMMELIG: I en nå offentlig rapport, forteller en av de to pilotene om møtet med det de mener er et luftfartøy med egenskaper som bryter med det vi forstår hva teknologi kan gjøre. Foto: TO THE STARS ACADEMY

Studert grundig av Pentagon

Sent i forrige uke ble det kjent at mektige personer i den amerikanske forvaltningen fattet spesiell interesse for opplevelsene til de fire menneskene i de to jagerflyene.

Så stor interesse at de fikk Pentagon til å studere det, og lignende hendelser, nærmere.

Programmet «Advanced Aviation Threat Identification Program» ble formelt opprettet i 2007.

Målet var å se om potensielle fiender hadde tilgang til teknologi som lå flere generasjoner foran det amerikanerne hadde.

Det var senator Harry Reid som fikk satt i gang programmet. Han hadde da en mektig posisjon som majoritetsleder.

Programmet ble offisielt stanset i 2012. Washington Post skriver at det fortsatte til inntil noen måneder siden, men da med budsjett fra en annen post.

– Må studere dette nærmere

Lederen for programmet, Luis Elizondo sa opp stillingen for to måneder siden. Han sier at det var i protest over hemmelighold. I oppsigelsesbrevet til forsvarsminister James Mattis, skal Elizondo ha skrevet at dette er noe som må bli studert nærmere.

Pentagon har også tidligere hatt programmer som undersøker rapporter om uforklarlige hendelser.

De aller fleste rapporter kan relativt enkelt bli kategorisert som atmosfæriske forstyrrelser, test av hemmelig utstyr og astronomiske objekter.

Likevel er det mange som fortsatt står som uoppklart.