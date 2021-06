En rekke videopptak som militæret har gjort, viser objekter i såkalt hypersonisk hastighet. Noen av dem gikk rundt og forsvant plutselig, skriver nyhetsbyrået AFP.

– Vi tar alle hendelser i luftrommet vårt på alvor. Det kan potensielt handle om bekymringer og sikkerhet også nasjonalt, sier Pentagon-talsmann John Kirby.

En av teoriene har vært at det var snakk om ny teknologi, ifølge det amerikanske militæret.

Pentagon betegner de uidentifiserte luftfenomenene som et alvorlig problem. De er bekymret for at land som Kina og Russland kan bruke ukjente og svært avansert overvåkingsteknologi.

Kan ikke utelukke romfartøy

Etterretningstjenestene i USA har ikke funnet bevis for at de uidentifiserte flygende objektene kan være romfartøy. Men de har heller ikke klart å identifisere hva de faktisk er, skriver The New York Times.

Derfor kan de fortsatt ikke utelukke at det er et romfartøy, kommer det fram i rapporten som er signert USAs etterretningssjef og forsvarsminister.

Luis Elizondo har jobbet i Pentagon med etterforskning av uidentifiserte flygende fenomener (UAP), og har kjempet for at militæret skal fortelle det de vet.

Han mener det som er observert antyder ekstremt avansert teknologi som ikke er kjent.

– Hvis rapportene i The New York Times er korrekte, er objektene som er observert mye mer avanserte enn noen teknologi på jorda som er kjent for etterretningstjenesten, skrev han på Twitter på fredag.

– Det er på tide å frigi rapporten i sin helhet. Videoer og datamateriale som vi har sett i Pentagon, skrev han.

Ikke knyttet til militæret

Mange av de mer enn 120 tilfellene som er undersøkt i rapporten er fra den amerikanske marinen, opplyser ikke-navngitte embetsmenn til The New York Times.

Rapporten skal slå fast at de fleste av tilfellene av udefinerte objekter de siste 20 årene ikke kan knyttes til amerikansk militær eller annen amerikansk teknologi, eller forskningsballonger.

Interessen rundt ufoer har forsterket seg i USA de siste ukene, i påvente av regjeringsrapporten.

Tidligere president Barack Obama bidro til å holde liv i interessen under et Tv-show.

– Det som er sant, og det sier jeg i fullt alvor, er at det er gjort opptak og dokumentasjon på at det er objekter på himmelen som vi ikke vet helt hva er, sa Obama i Tv-programmet på CBS.

Rapport bestilt av Trump

I desember signerte daværende president Donald Trump en krisepakke på 2,3 billioner dollar som skulle hjelpe et USA som var hardt rammet av koronaviruset.

Det viste seg at den enorme regningen ikke bare handlet om pandemien. Den inneholdt også en godt gjemt ordre til militæret og etterretningen.

De fikk 180 dager på seg til å informere Kongressen om hva de visste om «uidentifiserte atmosfæriske fenomener».

Rapporten skal leveres til Kongressen innen utgangen av juni.