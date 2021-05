UFO-rapport havner i Senatet i USA

I desember signerte daværende president Donald Trump en krisepakke på 2,3 billioner dollar som skulle hjelpe et USA som var hardt rammet av koronaviruset.

Det viste seg at den enorme regningen ikke bare handlet om pandemien. Den inneholdt også en godt gjemt ordre til militæret og etterretningen.

De fikk 180 dager på seg til å fortelle Kongressen hva de visste om «uidentifiserte atmosfæriske fenomener».

Rapporten skal legges frem for Senatet i juni. Den er signert USAs etterretningssjef og forsvarsminister.

Den skal være offentlig, og gå detaljert gjennom det Pentagon vet om uidentifiserte flygende objekter og informasjonen som er samlet inn og analysert fra slike møter.

Publiserte videoer

I fjor offentliggjorde Pentagon tre videoer av gjenstander som fløy i høy hastighet, og som fortsatt ikke er identifisert.

Opptakene hadde lekket ut på forhånd. Ifølge Pentagon ble videoene publisert for å oppklare eventuelle misforståelser rundt dem.

De tre videoene er fra 2004 og 2015. I tillegg har det lekket ut en militær video fra juli 2019, som viser et rundt, flygende objekt over vannet utenfor San Diego.

Denne videoen ble filmet fra et amerikansk F-18-fly i 2004, og til slutt offentliggjort av forsvarsdepartementet. Du trenger javascript for å se video. Denne videoen ble filmet fra et amerikansk F-18-fly i 2004, og til slutt offentliggjort av forsvarsdepartementet.

Felles for de fleste episodene er at gjenstandene flyr fort, beveger seg på en uvanlig måte og mangler synlig drivkraft.

Søndag ble to tidligere jagerflypiloter intervjuet av «60 Minutes» om et UFO-møte over Stillehavet i 2004.

Dave Fravor forteller at de så en liten, hvit og rund gjenstand uten vinger eller kjennemerker, som beveget seg på en uvanlig måte.

– Det var det rareste jeg noen gang har sett i lufta. Det så ut som en liten, hvit Tic Tac. Den gikk fremover, bakover, venstre, høyre, og spratt rundt som en bordtennisball, sier han.

Ifølge Fravor forsøkte han å følge bevegelsene helt til gjenstanden forsvant.

Det franske romfartsbyrået CNES undersøker også rapporter om uidentifiserte flygende objekter. Foto: Pascal Pavani / AFP

Hemmelig program

Ifølge jagerflypiloten Ryan Graves ser marinens piloter daglig fenomener som ikke kan forklares.

– Jeg er bekymret. Hvis dette er militære fly fra et annet land, ville det vært et stort problem. Men fordi de ser annerledes ut, er vi fornøyde med å ignorere at de er der ute og iakttar oss hver dag, sier Graves til NBC.

Ifølge piloten spekuleres det gjerne rundt tre mulige forklaringer: Hemmelig amerikansk teknologi, utenlandsk spionasje eller noe utenomjordisk. Flere skal ha kviet seg for å fortelle om det de har sett alene.

Mange knytter UFO-observasjoner til utenomjordisk besøk, men for militærets del handler det vel så mye om mulige sikkerhetstrusler. Foto: Jim Urquhart / Reuters

UFO-interessen i USA har vært høy i mange år, men for publikum har det vært lite å hente hos myndighetene.

Det amerikanske militæret har imidlertid ikke ligget på latsiden. I 2007 opprettet forsvarsdepartementet et hemmelig program som skulle etterforske UFO-observasjoner.

«Advanced Aerospace Threat Identification Program» ble lagt ned i 2012, men ble ikke kjent for offentligheten før New York Times avslørte det i 2017.

I 2019 utarbeidet den amerikanske marinen nye retningslinjer for rapportering av UFO-observasjoner. Behovet for mer formell rapportering skyldtes et økende antall meldinger om ukjente flygende objekter i kontrollert luftrom de siste årene, opplyste marinen.

Dette bildet er fra en video fanget opp av en F-18 i 2015. Objektet har fått navnet «The Gimbal», og det er fortsatt ukjent hva det kan være. Foto: US DOD

Vil ha svar

For militæret handler ikke UFO-programmene nødvendigvis om besøk fra verdensrommet. Flygende objekter som ikke kan identifiseres regnes også som en mulig trussel mot USAs sikkerhet.

Ifølge NBC vil flere senatorer ha mer oppmerksomhet rundt UFOer.

– Jeg vil at vi skal ta det på alvor. Jeg vil ha en prosess der data analyseres hver gang det kommer inn, og at det finnes et sted hvor dette systematiseres og analyseres til vi får noen svar. Kanskje det finnes et enkelt svar, kanskje ikke, sier den republikanske senatoren Marco Rubio til NBC.

Senator Marco Rubio vil at UFO-observasjoner skal tas på alvor. Donald Trump beordret militæret og etterretningen til å fortelle det de vet før han gikk av som president. Foto: Nicholas Kamm / AFP

Etterretningsveteranen Christopher Mellon, som jobbet under Bill Clinton og George W. Bush, mener også det er på tide å ta UFOer på alvor.

– Jeg håper denne regjeringen vil gi militæret den støtten de fortjener. Det betyr at man sporenstreks må vurdere om det er en trussel knyttet til disse uidentifiserte farkostene som frekt krenker amerikansk luftrom og flyr over krigsskipene. Våre folk er naturligvis bekymret, og det er nesten ikke gjort noen ting for å ta tak i bekymringene, sier han.

Tidligere president Barack Obama fikk spørsmål om det samme da han gjestet The Late Late Show på NBC mandag.

– Når det gjelder «aliens», er det ting jeg ikke kan fortelle dere på lufta. Da jeg ble president, spurte jeg om det finnes et laboratorium et sted hvor vi oppbevarer romvesener og romskip. De sjekket litt, og svaret var nei.

– Men det finnes opptak og bilder av gjenstander i lufta som vi ikke vet nøyaktig hva er. Vi kan ikke forklare hvordan de beveger seg, og det jobbes seriøst med å finne ut hva det er, sa Obama.