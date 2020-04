IMF frykter verden er på vei mot en ny økonomisk depresjon

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

IMF-sjef Kristalina Georgieva tegnet et dystert framtidsbilde da hun beskrev koronakrisens påvirkning på verdensøkonomien på en pressekonferanse skjærtorsdag.

– Det er tydelig at vi ha gått inn i en resesjon, sier Georgieva.

Georgieva advarte om at den globale veksten vil svekkes betydelig i løpet av 2020, og at 170 av IMFs 180 medlemsland opplever en nedgang i inntekten per innbygger.

Over 80 land har foreløpig bedt om krisehjelp fra IMF.

– Vi venter den største økonomiske tilbakegangen siden Den store depresjonen, sier IMF-sjefen.

Enorm usikkerhet

Utviklingslandene alene vil trolig trenge 2500 milliarder dollar i pengestøtte for å komme seg gjennom krisen.

IMFs bestefallscenario er en delvis bedring av situasjonen i 2021, dersom pandemien roer seg mot slutten av året, smitteverntiltakene mykes opp og bedriftene kan åpne igjen.

– Men det kan bli verre, og det er en enorm usikkerhet rundt utsiktene for varigheten av pandemien.

IMF-sjefen understreker at medlemslandenes myndigheter må komme med økonomiske hjelpepakker til bedrifter og innbyggere for å ha håp om å snu utviklingen.

– Hvis ikke risikerer vi å ramme økonomien så hardt at det vil bli mye vanskeligere å bygge den opp igjen.

En helt annen verden

Tirsdag etter påske legger IMF fram sin økonomiske utsiktsrapport, som er ventet å stå i sterk kontrast til det organisasjonen så for seg i januar i år. Ved begynnelsen av året regnet IMF med en global vekst på 3,3 prosent i 2020 og 3,4 prosent neste år. Men det er en helt annen verden vi befinner oss i nå, sier Georgieva.

– De bleke utsiktene rammer rike land og utviklingsland likt. Denne krisen tar ikke hensyn til grenser. Alle lider, advarer IMF-sjefen.

Også her til lands har pandemien rammet økonomien. Det samme gjør priskollapsen i oljemarkedet. Norge er likevel blant landene som kan klare seg best gjennom krisa.

En oversikt fra forsikringsgiganten FM Global viser at Norge er det landet i verden som er best rustet når pandemien slipper taket. På de neste plassene kommer Danmark, Sveits, Tyskland og Sverige.

– Det er ingen tvil om at norsk økonomi har fått skikkelig slagside som følge av virusutbruddet og de strenge smitteverntiltakene som er innført i Norge og andre land. Men sammenligner vi oss med mange andre land, er vi heldigvis godt rustet til å takle de økonomiske utfordringene, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) til NRK tidligere denne uka.