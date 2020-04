Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

SPENT: Analysesjef for oljehandel i Rystad Energy, Bjørnar Tonhaugen, mener alternativet til et betydelig produksjonskutt er en ukontrollert nedstengning av produksjon rundt om i verden. Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

– Dette møtet blir uhyre spennende, for nå trenger oljemarkedet hjelp fra produksjonssiden, sier analysesjef for oljehandel Bjørnar Tonhaugen i Rystad Energy til NRK.

Koronaepidemien og priskrig mellom Saudi-Arabia og Russland har ført til overproduksjon av olje og en priskollaps av de sjeldne (se graf). Priskollapsen skyldes i hovedsak to ting:

Strenge korona-tiltak i mange land har gjort at etterspørselen etter olje har falt kraftig.

Pris-/produksjonskrig mellom Saudi-Arabia og Russland siden begynnelsen av mars har gjort at tilbudet av olje har økt.

I sum har dette ført til en voldsom ubalanse i oljemarkedet – det produseres nå så mye mer olje enn det er bruk for at verdens fysiske oljelagre fylles opp faretruende raskt.

– Vi er nødt til å få redusert oljeproduksjonen globalt veldig raskt for å unngå at vi fyller oljelagrene til toppen og må stoppe oljeproduksjon verden over på en ukontrollert måte, sier Tonhaugen.

Rystad Energy anslår at oljeproduksjonen verden i april vil overstige etterspørselen med 28 millioner fat olje per dag i snitt. Til sammenlikning var «normalen» i 2019 at verden produserte og brukte ca. 100 millioner fat olje per dag. Norsk oljeproduksjon er i underkant av to millioner fat per dag.

USA, Russland og Saudi-Arabia

I ettermiddag møtes landene i det såkalte OPEC+ (blant annet Saudi-Arabia og Russland) til videokonferanse for å diskutere et mulig samordnet kutt i oljeproduksjonen. I morgen skal energiministrene i G20-landene snakke sammen.

I forkant av OPEC+-møtet går spekulasjonene i et samordnet kutt på mellom 10 og 15 millioner fat olje per dag, og oljeprisen har steget de siste dagene på forventningene til møtet.

Tonhaugen sier det er særlig to ting som blir spennende:

– Det ene er om landene i OPEC+ blir enige om en fordeling av disse kuttene. Det andre er om USA er villige til å redusere produksjonen bevisst, sier han.

PRESS: USAs president Donald Trump har lagt betydelig press på Saudi-Arabia, her representert ved kronprins Mohamed bin Salman, om å kutte i sin oljeproduksjon for å få oljeprisene opp. Bildet er fra juni i fjor. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

USA er ikke med i OPEC+, men kan like fullt spille en viktig rolle. Et sentralt spørsmål er nemlig om Russland og Saudi-Arabia er villige til å påta seg betydelige kutt dersom ikke USA gjør det samme.

USAs president Donald Trump har lagt betydelig press på andre land for å få dem til å kutte, men har så langt ikke villet komme med liknende forpliktelser selv. Argumentet fra USA har vært at de lave oljeprisene uansett vil gjøre at amerikansk produksjon vil falle ettersom ulønnsom produksjon fases ut.

Men uttalelser fra Kreml tyder på at dette ikke er nok for Russland.

Tror prisene vil falle uansett

Analytikerne i Rystad tror uansett ikke en avtale om kutt på mellom 10 og 15 millioner fat olje per dag vil være nok for å snu pristrenden man har sett de siste ukene.

– Det vil bidratt til at oljeprisen kan komme seg noe opp på veldig kort sikt, men det er ikke nok til å redusere hele ubalansen i markedet på grunn av det store etterspørselsbortfallet. Men det vi kjøpe oljemarkedet verdifull tid, sier Tonhaugen.

Hvis det ikke blir noen avtale om kutt snart, vil lagerkapasiteten for olje i verden snart nå bristepunktet. Ifølge Rystads anslag vil dette skje i løpet av mai måned med dagens produksjonstempo.

– Da blir du nødt til å stenge ned produksjon fordi det ikke er mer plass til den usolgte oljen. Da kan du få konkurser, ukontrollerte nedstengninger og produksjon som ikke vil komme tilbake igjen når prisene en gang kommer opp. Det vil være dramatisk for oljebransjen, sier Tonhaugen.

I et slikt scenario sier han prisene vil kollapse mange steder.

– Verdien av oljen vil bli null mange steder og kan i verste fall bli negativ dersom man må betale kundene for å ta noe av oljen bort fra markedet fordi man ikke har noe valg.

Tror norsk produksjon er «trygg»

Oljeprisfallet rammer også norsk oljenæring hardt, både oljeselskapene og leverandørindustrien. Lobbyorganisasjonen Norsk Olje og Gass har bedt regjeringen om tiltak som innebærer utsatt betaling av skatt for å holde aktiviteten på norsk sokkel oppe.

Tonhaugen sier norsk oljeproduksjon tross alt er bedre rustet enn mange andre lands produksjon til å tåle (enda) lavere etterspørsel og priser.

– Nordsjøen tror vi ikke er det første stedet som må stenges ned, men vi kommer til å se det andre steder i verden dersom det ikke blir en avtale, sier han.

Han mener en kuttavtale uansett er bedre enn ingen avtale, særlig for norsk leverandørindustri.

– Man må forvente nedgang i oljeselskapenes investeringer, og hvert fall hvis ikke landene blir enige om å kutte i produksjonen, sier Tonhaugen.

Olje– og energiminister Tina Bru (H) sa til Reuters sist helg at Norge kan bidra med egne kutt i oljeproduksjonen dersom et tilstrekkelig antall andre land gjør det samme.