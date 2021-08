Hetebølgen beveger seg vestover – spår varmerekorder i Spania

Onsdag ble det målt 48,8 grader i Siracusa på den italienske øya Sicilia. Temperaturen er foreløpig ikke bekreftet. men er den høyeste som noen gang er målt i Europa.

Rekorden er et resultat av et høytrykk som startet over det østlige Middelhavet og nå beveger seg vestover.

I Tunisia er det meldt om temperaturer på 49 grader i skyggen. Algeries hovedstad Alger ventes å få 44 grader torsdag.

Nå er «Lucifer» på vei mot Frankrike og Spania, der temperaturer godt opp på 40-tallet er varslet.

Kan bli Europa-rekord

Temperaturen i Spania ventes å stige gjennom helgen. Et av stedene det er ventet å bli varmest er i Sevilla i den sørlige regionen Andalucia.

Ifølge Yr vil temperaturen i Sevilla krype over 40 grader torsdag. Den vil deretter stige ytterligere og nå opp i 47 grader mandag.

Dermed kan den ferske Europa-rekorden på 48,8 grader komme til å bli slått om lokale forhold fører til at temperaturen stiger litt til.

Samtidig er det klart at hetebølgen vil ramme store deler av landet. I Lleida i Pyreneene nord i Spania er det også meldt temperaturer godt inne på 40-tallet.

– De varmeste temperaturene vil trolig komme inne i landet, sier statsmeteorolog Kristen Gislefoss til NRK.

På kartet fra Meteorologisk institutt er de høyeste temperaturene mørkerøde.

Tre kriterier for hetebølger

Talsmann for Spanias meteorologiske institutt (AEMAT), Rubén Del Campo, sier til El Pais at i Spania må tre kriterier oppfylles for at meteorologene skal definere noe som en hetebølge:

Temperaturene må være høye – det vil si minst 5 prosent varmere enn det som er vanlig.

Hetebølgen må dekke et stort område – minst 10 prosent av målestasjonene i Spania.

Den må vare i minst tre dager.

– I dette tilfellet vet vi på forhånd at kriteriene vil bli oppfylt, så vi kan erklære det nå. I andre tilfeller vet vi først at det har vært en hetebølge når vi har analysert dataene etterpå, sier Del Campo.

Sauer og geiter gjemte seg i skyggen i Cuevas del Becerro i Sør-Spania da gradestokken krøp opp mot 36 grader. I dagene fremover ventes temperaturen å stige til godt over 40. Foto: JON NAZCA / Reuters

Jobber om natten.

Hetebølger fører til helseproblemer, både akutte og langsiktige. Særlig lider mange eldre i ekstremvarme.

– Disse temperaturene utløser prosesser i kroppen vår som resulterer i en økning i sykehusinnleggelser for hjertelidelser og pusteproblemer, samt flere dødsfall. De mest berørte er eldre, som er de mest sårbare, sier Hicham Acheback fra IS Global Climate and Health.

En metastudie i The Lancet anslo at 447 millioner arbeidere lider av varmestress fordi de jobber under for varme forhold.

– Hvis det skjer over tid kan det føre til skader på nyrer, hjerte og lunger, sier ekspert på arbeidshelse, Claudia Narocki, til El Pais.

Spania, og særlig Sør-Spania, har de siste årene opplevd stadig flere heteperioder.

I Jerez, der man lager sherry, startet vingården Luis Perez for over ti år siden med å høste inn druene om natten.

– Det blir rundt 45 grader midt på dagen. Det er utålelig, sier Jesus Odero, en av arbeiderne som plukker druene. Nå jobber han i stedet i 26 grader i en lett nattlig bris.

Frykter for skogbranner

Hetebølgen har ført til store skogbranner over store deler av Middelhavsområdet.

På den italienske øya Sardinia har over 20.000 hektar brent ned i det som er den verste skogbrannen på flere tiår.

I Algerie ble det onsdag meldt at minst 69 personer har mistet livet i store branner.

Nå frykter spanske og franske myndigheter at hetebølgen vil føre til store branner i dagene og ukene fremover.

I Catalonia har myndighetene innført strenge regler for å unngå branner. De har forbudt aktiviteter som ungdomsleirer i naturen og bruk av landbruksmaskiner mellom klokken 10.00 og klokken 20.00.

Doblet antall hetebølger

Tidligere denne uka kom FNs klimapanel med en omfattende rapport om status for verdens klima.

Et av hovedpunktene var at man ser en økning i ekstremvær i verden, blant annet når det gjelder temperatur.

I Spania har antall hetebølger blitt doblet på bare 10 år, ifølge data fra AEMET.

Mellom 1980- og 2000 -årene var det mellom 10 og 12 hetebølger per tiår (nesten en per år), Det siste tiåret (2010–2020) har det vært 24.

– Antall varmebølger har doblet seg på et tiår, og trenden er at de blir hyppigere og mer intense. Og parallelt er varmerekordene mye hyppigere enn de ville vært uten klimaendringer, sier Del Campo.

Han sier at klimaendringene vil gjøre at det blir flere hetebølger i årene fremover.

– Om 30 år vil en sommer som nå bli betraktet som en kald sommer, sier Del Campo.