– Det har ligget litt i kortene at europarekorden kunne ryke, for nå har det vært veldig varmt i lang, lang tid. Men det er jo ikke bra, for det viser en farlig utvikling, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss til NRK.

Den gamle rekorden lød på 48,0 grader og ble satt i den greske hovedstaden Aten i 1977.

Sør-Europa har hatt flere hetebølger den siste tiden. Tidligere i dag meldte Meteorologisk institutt om at nok en hetebølge er på vei:

Gislefoss sier at hetebølger ikke er uvanlig i disse områdene.

– Men nå har den vart veldig lenge, og det er uvanlig, sier han.

Det spesielle nå er at det er et høytrykk i området som rett og slett har «slått seg til ro».

– Da blir det veldig stillestående luft og temperaturen forblir høy over lang tid. Da forsvinner fuktigheten i jorda og temperaturen blir enda høyere.

Rekorden må godkjennes

VARMT: Også andre steder på Sicilia har temperaturen bikket 40 grader i dag.

For at temperaturrekorden skal bli offisiell europarekord, må den godkjennes av Verdens Meteorologiorganisasjon (WMO).

– Rekorden skal sjekkes opp og i mente. Man må blant annet se på beliggenheten på stasjonen og at målingen er gjort riktig, sier Gislefoss.

Flere av de nærmeste målestasjonene viste ifølge det regionale målenettverket SIAS temperaturer over 45 grader.

– Ut fra nærliggende observasjoner tyder det på at det har vært en utrolig varm dag på Sicilia. Så at rekorden kan være slått, tror jeg er fullt mulig, sier han.

Tegn på at klimaet er i endring

Tidligere denne uka kom FNs klimapanel med en omfattende rapport om status for verdens klima. Et av hovedpunktene var at man ser en økning i ekstremvær i verden, blant annet når det gjelder temperatur.

– Dette er noe man forventet ville skje, at det ville bli flere og flere hetebølger, sier Gislefoss.

Selv om det er vanskelig å si om akkurat én enkelt hetebølge skyldes klimaendringer, kan man si noe om sannsynligheten for hetebølger.

Gislefoss sier man må regne med flere slike ekstreme hendelser i framtida.

– Om det skjer neste år, er umulig å si. Men ser vi på et litt lenger tidsperspektiv, så vil vi det helt klart bli flere hendelser à la dette.