Her rammer hetebølgen verst i Europa

Tidligere i uken ble det sendt ut faresignaler om rekordtemperaturer i Sør-Europa. I helgen kan de bli innfridd på den iberiske halvøy.

– Våre prognoser viser at det blir 46 grader på det varmeste sør i Portugal og Spania på lørdag, sier statsmeteorolog John Smits ved Meteorologisk institutt.

Varmerekord for fall

Ifølge værtjenesten Severe Weather Europe, kan det blir registret temperaturer tett opp mot 50 grader i helgen, ut ifra en amerikansk modell.

Smits understreker at Meteorologisk institutt bruker andre modeller. De gir ofte litt lavere makstemperatur enn det som faktisk blir observert. Det betyr at vi kan se temperaturer helt oppe i 48 grader på lørdag.

Dette blir noen av de varmeste stedene i Europa de neste dagene, ifølge Yr.

Spania:

Sevilla – 43 grader fredag

Mérida – 42 grader lørdag.

Córdoba – 44 grader lørdag.

Portugal:

Lisboa – 38 grader lørdag.

Beja – 41 grader lørdag

Évora – 42 grader fredag

Helgens hetebølge har sin bakgrunn i luftstrømmer sørfra.

STATSMETEOROLOG: John Smits varsler om rekordvarme i Sør-Europa.

– De høye temperaturene vi vil se i helgen skyldes varm luft som har strømmet nordover fra Nord-Afrika, forklarer Smits.

Den europeiske varmerekorden lyder på 48 grader. Den ble satt i Aten, Hellas, i 1977 og står nå i fare for å ryke.

– Som en vegg av varm luft

Smits advarer mot å oppholde seg mye ute i områdene der det blir aller varmest.

– Hvis man går ut, blir det som å gå inn i en vegg av varm luft.

Statsmeteorologen påpeker at man typisk ser flere dødsfall under slike hetebølger enn ellers i året. Han ber nordmenn i området ta forholdsregler.

– Folk med dårlig hjerte og generelt dårlig sirkulasjon, bør være ekstra forsiktige. Det kan være lurt å oppholde seg på steder med luftventilasjon.

UTHOLDELIG: Varmen er ikke enkel å håndtere for alle. Her fra den spanske byen Sevilla hvor det er ventet rekordvarme i helgen. Foto: Cristina Quicler / AFP

Forbereder for nødssituasjoner

Spanske myndigheter gjør nå forberedelser for nødssituasjoner i forkant av helgens hetebølge. 27 av landets 50 provinser betegnes for å være under «ekstrem risiko» for varmen fra og med torsdag, ifølge den nasjonale meteorologtjenesten i landet.

Både den spanske og portugisiske varmerekorden kan bli slått på lørdag. De er på 47,3 og 47,4 grader, fra henholdsvis Montoro i Córdoba-provinsen 13. juli 2017 og Amarelja 1. august 2003.

I fjor sommer opplevde Sør-Europa store hetebølger, og det ble satt varmerekord i flere spanske byer.

Den franske rivieraen vil også oppleve høye temperaturer i helgen. I Sør-Frankrike er det ventet temperaturer opp mot 40 grader.

