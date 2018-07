Temperaturen har steget i takt med salget av vifter og is her hjemme. Det er kanskje en fattig trøst, men det er faktisk mange som har det enda varmere enn oss.

Midtøsten, De britiske øyer, USA og Russland. Alle opplever nå en tørr og varm sommer, litt i varmeste laget for mange.

Hete netter

I Norge regnes det som tropenatt hvis temperaturen ikke går under 20 grader om natten. Det er slått med god margin mange steder.

I den lille fiskelandsbyen Quriyat på nordøstkysten av Oman, ble det satt rekord sist uke, da temperaturen lå på minimum 42,6 grader i over to sammenhengende døgn. Det betyr at det var nesten 43 grader om natten, og enda varmere på dagtid.

Så høy nattetemperatur er aldri registrert noe sted i verden.

En del av forklaringen, ligger i havet. Sjøen utenfor Oman, har ofte temperaturer på rundt 30 grader.

Det er hett også i Irak, men så langt er det ikke satt nye varmerekorder. Likevel har folk fått fri fra jobb flere steder i landet, som i Bagdad, på grunn av varmen.

GATEDUSJ: Varmen skaper kreative løsninger, som her i Bagdad i Irak. Mange har fått ta fri fra jobben på grunn av heten. Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Mer varme på vei

Nesten like varmt har det vært i området rundt Kaukasus.

Hovedstedene i Georgia og Armenia, Tblisi og Jerevan hadde hatt henholdsvis 40,5 og 42 grader en dag sist uke.

FONTENE: Folk kjøler seg ned i Georgias hovedstad, Tblisi. Foto: DAVID MDZINARISHVILI / Reuters

Også folk på De britiske øyer svetter, selv om kvikksølvet der ikke har steget like høyt der.

Belfast i Nord-Irland satte rekord med 29,5 grader helt i slutten av juni og britiske meteorologer forteller til Sky News at de har registrert den varmeste junimåneden noensinne i Wales.

Sist helg steg temperaturen til 33 grader i kystbyen Porthmadog.

SYNKENDE VANNSTAND: Hetebølgen i Storbritannia har ført til at vannet har sunket betydelig i mange vannreservoarer, som her i Longdendale i Derbyshire i Nord-England. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Det er varmt i Europa, men også i USA er det satt varmerekorder.

Avisen The Washington Post skriver at det i Denver i Colorado ble registrert 40,6 grader 28. juni. Så varmt har det aldri vært før.

Samme dag ble det satt rekord i Canada; i Montreal krøp gradestokken opp mot 36,6 grader og det er den høyeste temperaturen som er målt i byen noen gang.

I Phoenix, Arizona ble det torsdag målt 44,4 grader.

HETT: En kvinne krysser togskinner i Phoenix, Arizona. 5. juli stoppet gradestokken på 44,4 grader. Foto: Ross D. Franklin / AP

Det er i tillegg ventet en ny hetebølge på vei til vestkysten av USA og deler av Canada. Temperaturen er allerede høy blant annet i Los Angeles, og meteorologene venter rundt 40 grader de nærmeste dagene i California.

I dag melder BBC at 33 personer har omkommet i hetebølgen sør i den kanadiske provinsen Quebec, ifølge kanadiske myndigheter. Flesteparten av de omkomne er mellom 50 og 80 år.

NEDKJØLING: Barn forsøker å kjøle seg ned med lek i fontener i Grand Park i Los Angeles, California torsdag. Det er nå ventet hetebølge. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Alt henger sammen

At det er varmt så mange steder på en gang, henger sammen med det fine været i Norge, sier statsmeteorolog John Smits ved Meteorologisk institutt.

FORKLARINGEN: Varm vind fra Nord-Afrika har nådd Europa, forklarer statsmeteorolog John Smits. Foto: Ingvil Øvretveit / NRK

– Temperaturene styres mye av strømningene i de øvre luftlagene. I Europa har vi vind som blåser sørfra og tar med seg varm luftmasse fra Nord-Afrika og det sørlige Middelhavet. Luften blir ført til De britiske øyer og store deler av Skandinavia.

Det er et kaldere område øst i Europa, men ganske kraftige sørlige luftstrømmer som bringer varm luft opp mot for eksempel Kaukasus, sier Smits.