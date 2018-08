Farevarsel er sendt ut – kan bli over 50 grader i skyggen

– Det blir svært høye temperaturer i Sør-Europa til helgen. Det er sendt ut farevarsel til flere land. Særlig i Spania, Portugal og den sørvestlige delen av Frankrike blir det varmt, men den varme lufta strekker seg helt opp mot Finland, sier statsmeteorolog Ragnhild Nordhagen.

Hun ber folk som oppholder seg i området være ekstra forsiktige til helgen.

TROR IKKE PÅ REKORD: Ragnhild Nordhagen tror ikke på rekord, men ber likevel folk være forsiktige i varmen. Foto: Kamilla Pedersen/MET

– Man ser det ofte er dødsfall under slike hetebølger på grunn av dehydrering. Det er viktig å drikke mye vann, og ikke oppholde seg i sola. Legg heller ikke ut på harde treningsturer, advarer hun.

To forskjellige modeller

Det er to forskjellige modeller som har blitt benyttet til å måle varmen. Med to ganske forskjellige resultater.

– Den amerikanske modellen antyder at varmerekorden fra Aten i Hellas fra 1977 på 48 grader kan bli slått. Over et lite området i Portugal viser maksfeltet at det kan komme over 50 grader, sier Nordhagen.

Hun tviler på at det blir så varmt, ifølge deres egne værkart blir det betydelig kaldere.

– Jeg tror ikke det kommer over 50 grader. Modellen som vi bruker på Meteorologisk institutt viser at det kan komme opp i 42 grader.

Dette værkartet viser hvordan hetebølgen utarter seg utover helgen:

Laster Giphy-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Stor påkjenning for kroppen

Elisabet Lindgren, er en svensk lege som har forsket på hvordan vi påvirkes av klimaet. Hun forklarer til Svenska Dagbladet at for mye varme kan være svært skadelig.

– Alle systemer påvirkes når det blir for varmt for kroppen. Hjertet pumper mer, og blodet kommer ut i huden for å kjøles ned. Har man hjerte- og karsykdommer kan det bli svært alvorlig. Selv nyrene påvirkes, ved ekstrem varme og væskemangel stenges organene ned en etter en, sier hun.

Norge, som har vært uvanlig varmt denne sommeren, kommer ikke til å bli berørt av denne varmebølgen.

– I Norge blir det mer normale sommertemperaturer, 25 grader Østafjells, under 20 grader på Vestlandet og det kan komme under 15 grader i Nord-Norge, sier Nordhagen.