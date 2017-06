Trump skriver at han etterforskes for Comey-sparking: – En heksejakt

Ifølge The Washington Post gransker nå spesialetterforsker Robert Mueller om Donald Trump har forsøkt å stikke kjepper i hjulene for dem som forsøker å finne ut om han fikk drahjelp av russiske hackere før presidentvalget høsten 2016.

Avisa viser til anonyme kilder, og skriver at det faktum at en amerikansk president er under etterforskning er «en forbausende utvikling i seg selv».

FBI-sjef James Comey fikk sparken 9. mai og hevder at dette etter alt å dømme var fordi han nektet å etterkomme Trumps oppfordring om å avslutte etterforskningen.

Tidligere FBI-sjef Mueller ble da utnevnt til spesialetterforsker av visejustisminister Rod Rosenstein. Fredag omtaler Trump selv etterforskningen.

– Nå etterforskes jeg av mannen som ba meg sparke FBI-sjefen, fordi jeg sparket FBI-sjefen! Heksejakt, skriver Trump på Twitter.

Uklart

Om det er Mueller eller Rosenstein han viser til, er uklart. Det skal ha vært Rosenstein som i et notat til Trump stilte spørsmål ved om Comey var egnet som FBI-sjef. Ingen har tidligere hevdet at det var Mueller som ba Trump sparke Comey.

Det er også uklart om Trump med Twitter-meldingen faktisk bekrefter at han blir etterforsket, eller om han har skrevet meldingen basert på at medier har meldt dette.

– Etter sju måneder med etterforskning og komitéhøringer om min «hemmelige forståelse med russerne», har ingen ennå vært i stand til å legge fram beviser. Trist!, skriver Trump i en annen Twitter-melding.

«Fake News Media»

I en tredje melding fredag skryter han av å kunne omgå amerikanske medier, som han anklager for å spre falske nyheter, ved hjelp av Twitter.

– The Fake News Media hater når jeg bruker det som har vist seg å være svært mektige sosiale medier – over 100 millioner mennesker! Jeg kan omgå dem, skriver han.

Trump hevder videre at det går strålende i USA etter at han overtok som president.

– Til tross for den bedragerske heksejakten som pågår i Amerika er økonomien og jobbtallene strålende. Det blir færre reguleringer, og antallet jobber og entusiasmen stiger, tvitrer han.