Mange palestinere er rasende og frykter for fremtiden, etter at USAs president Donald Trump brøt en lenge vedtatt linje i amerikansk og internasjonal politikk og anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad.

De frykter at Trump med anerkjennelsen har gitt Israel carte blanche til å gjøre hva de vil med Jerusalem.

I flere byer på Vestbredden og Gaza gav raseriet seg utslag i opptøyer og demonstrasjoner. Mange er redd for at dette kun er starten.

Fredag er helligdag for muslimene, hvor svært mange søker seg til moskeene i forbindelse med fredagsbønnen og hvor raseriet lett kan eskalere i etterkant.

Fakta om striden om Jerusalem Ekspandér faktaboks Etter FNs delingsplan for det britiske Palestina-mandatet fra 1947 skulle Jerusalem, som er en hellig by for flere religioner, være under internasjonal kontroll.

Planen ble aldri satt ut i livet. Etter en krig 1948–1949 ble byen delt mellom Israel, som tok Vest-Jerusalem og Jordan som tok kontroll i øst.

I krigen i 1967 erobret Israel Øst-Jerusalem sammen med Vestbredden.

Israel har utropt hele Jerusalem som sin hovedstad. Dette er ikke internasjonalt anerkjent.

Palestinerne krever Øst-Jerusalem, med de hellige stedene, som hovedstad for en framtidig palestinsk stat. Kilde: Ritzau

VIL HA OPPSTAND: Hamas-leder Ismail Haniyeh oppfordrer palestinerne til en ny intifada mot Israel, etter USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad. Foto: Said Khatib / AFP

Vil ha «sinnets dag»

Ismail Haniyeh, lederen for Hamas, var klar i sin tale i en tv-overført tale torsdag ettermiddag:

– 8. desember 2017, bør bli sinnets dag og starten på en ny oppstand, som jeg vil kalle intifadaen for Jerusalem og Vestbreddens frihet.

– Slik vi frigjorde Gaza, så kan vi frigjøre Jerusalem og Vestbredden. Vi vil la oppstanden vare og tvinge Donald Trump og okkupasjonsmakten til å omgjøre beslutningen, sa Haniyeh.

RELIGIONENES MØTESTED: Fra Gamlebyen i Jerusalem ser man både Klagemuren, jødenes helligdom, og Al Aqsa-moskeen, som er et tilsvarende like hellig sted for muslimene. Ikke langt unna ligger Den hellige gravs kirke, som betraktes som kristendommens helligste kirke. Foto: Thomas Coex / AFP

Grunn til å forente bråk

– Det er all grunn til å vente at det kommer reaksjoner etter bønnen, både i Jerusalem og på Vestbredden, sier professor Hilde Henriksen Waage ved Universitetet i Oslo og mangeårig midtøstenforsker ved Institutt for fredsforskning.

– Det er mye oppdemmet frustrasjon i den palestinske befolkningen, og med Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad, har mange frustrerte blitt fratatt alt håp.

– Anerkjennelsen fra Trump kan være gnisten som tenner en stor brann. For Trumps uttalelse kan også være dødsstøtet i håpet om å få en fredelig løsning mellom israelere og palestinere. Han har gitt det viktigste statussymbolet, kjernen i konflikten, til Israel. I de palestinske områdene, særlig i Gaza, er det til vanlig som å være i en trykkoker. Det skal derfor svært lite til før det smeller, sier Waage.

NY POLITIKK: Onsdag anerkjente USAs president Donald Trump Jerusalem som Israels hovedstad. Det er på høy tid at denne avgjørelsen ble tatt, sa Trump og skapte sterke reaksjoner verden over. Du trenger javascript for å se video. NY POLITIKK: Onsdag anerkjente USAs president Donald Trump Jerusalem som Israels hovedstad. Det er på høy tid at denne avgjørelsen ble tatt, sa Trump og skapte sterke reaksjoner verden over.

Professoren forklarer at årsaken til at i utgangspunktet en fredelig fredagsbønn ofte følges av opptøyer, er fordi mange er samlet på ett sted, ofte mange unge menn med stor frustrasjon over en situasjon som ikke ser ut til å bli bedre.

Henriksen Waage synes det er vanskelig å forutsi omfanget av et eventuelt bråk og alvorlighetsgraden av det, men mener det ikke ser lyst ut.

Mye politi utplassert

NRKs reporter i Jerusalem, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, sier det synes klart at israelerne forbereder seg på mulig bråk.

– Det er utover torsdagen blitt mer synlig opprørspoliti rundt om i Jerusalem. Ved Damaskusporten, som er en av de åtte hovedinngangene til Gamlebyen i Jerusalem, er det flere tropper plassert. Det samme ved Oljeberget. Så det er tydelig at de tar sine forholdsregler.

– Det er også utstasjonert flere israelske soldater på Vestbredden etter Trumps kunngjøring, sier Falkenberg Mikkelsen.

GJØR SEG KLAR: Israelsk opprørspoliti rykker inn på plass utenfor Damaskusporten i Gamlebyen i Jerusalem, mens palestinerne samler seg til en fredelig protest samme sted. Foto: Menahem Kahana / AFP

Verdens øyne vil spesielt være rettet mot Jerusalem, som arabiske ledere tidligere har betegnet som en rød linje som Israel ikke bør krysse.

– Det som eventuelt skjer her i Jerusalem, vil avhenge mye av hvordan fredagsbønnen forløper, om det blir sterke begrensninger i hvem som slipper inn i Al Aqsa-moskeen for bønnestunden. Blir det sterke restriksjoner, blir det gjerne bråk. Men det er også et åpent spørsmål om hvordan temperaturen er i den palestinske befolkningen.

– Ut ifra det jeg har sett de siste dagene, virker det roligere i Jerusalem enn i flere av byene på Vestbredden. Men det kan komme en enkelprovokasjon som kan sette i gang en kjede av reaksjoner og motreaksjoner, sier Falkenberg Mikkelsen.

Den tredje intifadaen?

Uansett om Hamas-leder Haniyeh oppfordrer til en tredje intifada, mener midtøstenforskeren at lite vil komme ut av den.

– Den palestinske siden er veldig svak, de har ingenting å stille opp med mot den israelske hæren, og det vet de. De kommer til å bli knust, hvis de går over grenser som Israel ikke aksepterer.

Hvis de vet at de er svake – langt svakere enn motparten – hvorfor tyr de til voldelige demonstrasjoner som kan medføre sterke motreaksjoner?

– Fordi de ikke har noen verktøy igjen i verktøykassa. De har helt siden 1993 blitt fortalt at for å få en fredelig løsning, må de være tålmodig, forhandle og samarbeide. Nå ser de at de ikke tjener noe på det.

– Her har de tapt grundig, og det innser de. De har bare frustrasjon, sinne og bekymringer for framtiden igjen – ingen håp.

– Det palestinerne vil forstå ut fra det Trump sa på onsdag, er at han dømmer dem til å fortsette å leve under israelsk okkupasjon, og at han indirekte synes det er helt greit, sier Hilde Henriksen Waage.