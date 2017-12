Israelsk professor om Jerusalem: – Det var virkeligheten som ble anerkjent

– Det var virkeligheten som ble anerkjent. Jerusalem er hovedstad under israelsk lov, sier jusprofessor Robbie Sabel ved det anerkjente Hebrew University, som ligger i byen.

Han mener den amerikanske presidenten har rett når han gjorde et poeng ut av at stater allerede i dag behandler Jerusalem som en hovedstad på mange måter.

– De presenterer ambassadørene sine for presidenten i Jerusalem. De underskriver avtaler og de har statsbesøk her. Men bare i Vest-Jerusalem. Øst-Jerusalem er fortsatt et åpent spørsmål, sier professoren.

Les Urix forklarer: Derfor er Jerusalem så hellig og viktig

Les mer om Vest- og Øst-Jerusalem i faktaboksen under.

Fakta om striden om Jerusalem Ekspandér faktaboks Etter FNs delingsplan for det britiske Palestina-mandatet fra 1947 skulle Jerusalem, som er en hellig by for flere religioner, være under internasjonal kontroll.

Planen ble aldri satt ut i livet. Etter en krig 1948–1949 ble byen delt mellom Israel, som tok Vest-Jerusalem og Jordan som tok kontroll i øst.

I krigen i 1967 erobret Israel Øst-Jerusalem sammen med Vestbredden.

Israel har utropt hele Jerusalem som sin hovedstad. Dette er ikke internasjonalt anerkjent.

Palestinerne krever Øst-Jerusalem, med de hellige stedene, som hovedstad for en framtidig palestinsk stat. Kilde: Ritzau

Kun Vest-Jerusalem?

Robbie Sabel tolker president Trump annerledes enn mange har gjort utenfor Israels grenser.

Han synes Trump var forsiktig, og sier Trump aldri nevnte at Jerusalem var en forenet by. Han synes det var viktig at Trump trakk fram at byen er hellig også for muslimer.

Sabel var juridisk rådgiver for det israelske utenriksdepartementet fra 1983 til 1995.

– Jeg synes det var klart at han åpner for forhandlinger om dette. Uten å si det eksplisitt, sa han at Vest-Jerusalem er Israels hovedstad. Det er ikke noe stor forandring, mener Sabel.

Et veggmaleri av USAs president Donald Trump i Betlehem krysses over i protest mot Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad. Foto: Nasser Shiyoukhi / AP

Kompromissvillig

Statsminister Benjamin Netanyahu sa under et møte med utenlandske diplomater at han regnet med at flere land vil følge etter USA og flytter sine ambassader fra Tel Aviv til Jerusalem.

Sabel mener også at europeerne godt kan gjøre som Trump.

– Jeg skulle ønske europeerne også kunne anerkjenne den. Det er ikke noen uenighet om Vest-Jerusalem, det det handler om Øst-Jerusalem.

Her virker jusprofessoren noe mer kompromissvillig enn flere av sine landsmenn. Offisiell israelsk politikk er at Jerusalem, hel og forenet, er den israelske hovedstaden. Den ble innfelt i en lov fra 1980.

– Mange israelere vil nok se på hele byen som sin hovedstad, men Trump var forsiktig. Han sa ikke det.

Det amerikanske og israelske flagget hang i dag side om side på flere kommunale israelske bygninger i Vest-Jerusalem. Foto: Ahmad Gharabli / AFP

Lik Truman i 1948

Trump har blitt møtt med massiv internasjonal kritikk, men hyllet blant de fleste israelere. Og Sabel tror historien kommer til å se positivt på Trump.

– Dette var det samme Truman gjorde. Alle rådgiverne hans i 1948 sa «ikke anerkjenn staten Israel, verden vil falle sammen», men Truman gjorde det og verden kollapset ikke. Håper vi ser det samme nå, sier den israelske jusprofessoren.