Frykter bråk på ny demonstrasjon i Boston

Lørdagens demonstrasjon i Boston er den første store siden arrangementet i Charlottesville endte med voldelige sammenstøt og en dødelig påkjørsel.

Ifølge Boston Globe frykter myndighetene at nynazister vil møte opp på arrangementet som etter planen skal handle om ytringsfrihet, og over 500 politibetjenter er satt inn for å hindre bråk.

– Det vil være nulltoleranse for all vold. Vi kommer til å ha øyne og ører overalt, og vil ikke la noe skje, sier politisjef William Evans.

Ifølge Evans vil arrangementet bli avsluttet ved første tegn til sammenstøt. Flere gater er stengt, og det er satt opp kameraer i området.

Evans sier han har vært bekymret for retorikken i forkant, og vil forsøke å holde demonstrantene atskilt.

– Jeg har aldri sett så mange mennesker som nesten leter etter konfrontasjoner. Dette bør handle om å stå sammen mot hat og intoleranse, sier han.

Bostons politisjef William Evans inspiserer sperringene før arrangementet. Foto: Scott Eisen / AFP

– Ku Klux Klan vil delta

Byen har gitt tillatelse til en demonstrasjon med 100 personer, men det er ventet at flere tusen motdemonstranter vil møte opp for å protestere mot rasisme og antisemittisme, skriver avisen.

Ifølge Boston Herald skal flere Ku Klux Klan-medlemmer fra Massachusetts være på vei til byen. Samtidig har aktivister fra grupper som Black Lives Matter planlagt en stor motdemonstrasjon.

Arrangør John Medlar understreker at arrangementet er åpent for alle som støtter retten til å ytre seg fritt.

– Vi respekterer naturligvis retten til å uttale seg og samle seg, men vi vil også benytte oss av retten til å velge hvem vi vil forbindes med. Vi vil ikke la vår plattform bli kapret av KKK. Hvis jeg ser noen som tar frem et hakekors eller gjør en Hitler-hilsen, vil jeg umiddelbart fordømme dem, sier han.

Noen aktivister begynte å demonstrere mot arrangementet allerede torsdag. Foto: Spencer Platt / AFP

Ber publikum holde seg unna

Borgermester Martin Walsh ber publikum og tilreisende om å unngå konfrontasjoner og holde seg unna parken Boston Common.

– Rettssystemet har gjort det klart de har rett til å samles, uansett hvor motbydelig synspunktene deres er. Men de har ikke rett til å skape utrygge forhold, de må respektere byen vår, sier han.

Arrangementet skal etter planen starte klokken 12 lokal tid. Motdemonstrantene har sagt at de vil samles to timer før.