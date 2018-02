Frp vil ha forskningsdirektør Asle Toje i Nobelkomiteen

– Hvis Stortinget godkjenner valget av meg, så sier jeg ja til vervet. Og jeg håper selvsagt at det går bra. Jeg kjenner nobelprisens historie og nobelsystemet veldig godt, så jeg synes dette er særdeles spennende, sier Asle Toje til NRK.

Skulle Toje bli valgt til medlem av Den norske nobelkomité, vil han slutte i stillingen som forskningsdirektør ved Nobelinstituttet.

– Både jeg og min leder, Nobel-direktør Olav Njølstad, er enige om at de to rollene er uforenlige. Så da fratrer jeg som forskningsdirektør. Skulle jeg ikke bli godkjent av Frp eller Stortinget, så fortsetter jeg i min nåværende stilling. Det er også avklart, sier Toje.

Fornøyd med kandidaten

Det har vært mye bråk rundt Frps valg av nytt medlem av Nobelkomiteen. Valgkomiteen og stortingsgruppen innstilte først tidligere partileder Carl I. Hagen som nytt medlem av komiteen etter partiets mangeårig medlem Inger Marie Ytterhorn.

Valg av medlemmer til Nobelkomiteen Ekspandér faktaboks Alfred Nobels testamente tillegger det norske storting å oppnevne en komité som skal dele ut Nobels fredspris.

Til den norske Nobelkomite, ofte kalt Nobelkomiteen, skal Stortinget velge fem medlemmer med funksjonstid på seks år. I tillegg skal det velges tre varamedlemmer. Valgene foregår hvert tredje år, og det velges henholdsvis to og tre medlemmer. Varamedlemmene velges hvert tredje år.

Det er Stortingets valgkomité som innstiller nye medlemmer og normalt fordeles plassene etter partimessig styrke.

Innstillingen må deretter behandles av Stortinget i plenum og voteres over der.

Nobelkomiteen velger selv leder og nestleder.

Men Stortinget sa nei til Hagen, gitt at han er vararepresentant til Stortinget. Stortinget har tidligere blitt enige om at ingen som er representant til Stortinget samtidig kan sitte i Nobelkomiteen, da disse vervene kan komme i konflikt med hverandre. Etter runden med Hagen mener Stortinget at det samme gjelder for vararepresentanter.

– Jeg er meget fornøyd med at stortingsgruppen har valgt en så god kandidat som Asle Toje og er overbevist om at han kommer til å tilføre Nobelkomiteen betydelig kompetanse, sier parlamentarisk leder i Frp, Hans Andreas Limi til NTB.

– Valgkomiteen fikk mange gode innspill og hadde en vanskelig oppgave. Heldigvis kunne vi velge blant mange meget gode kandidater, og etter en helhetsvurdering falt komiteen og stortingsgruppen ned på Asle Toje, noe jeg tror blir veldig bra, sier stortingsrepresentant og leder av valgkomiteen, Morten Wold.

Ett av de andre navnene som Fremskrittspartiet vurderte, var tidligere statsminister i Danmark og generalsekretær i Nato, Anders Fogh Rasmussen.

Men valget av ham kunne kommet i konflikt med et annet krav til medlemmene, at de ikke kan ha bindinger som vanskeliggjør en uhildet utøvelse av vervet i Nobelkomiteen.

– Det ville nok skapt mer diskusjon enn valget av Toje gjør. Vår tanke rundt ham (Fogh Rasmussen red.anm.) var at han ville representert noe nytt inn i komiteen, med sin bakgrunn, sier Limi.

– Det ville blitt en diskusjon om å velge noen fra et annet land, og noen har allerede ment noe om det. Noen mener vi bør finne komitémedlemmer i Norge, og det kom også vi til, sier han.

Det var stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde som foreslo Toje, på bakgrunn av hans kompetanse.

– Når Fremskrittspartiet nå nominerer meg, følger de i sporene til Høyre da de utnevnte Henrik Syse, som også er forsker, sier Toje som er utdannet statsviter og som de siste ni årene har vært forskningsdirektør ved Nobelinstituttet.

Spennende å være den som bestemmer

Asle Toje selv mener – under forutsetning om at han godkjennes av Stortinget – at det vil være problemfritt å gå fra forskningsdirektør til komitémedlem, en komité han hittil har bistått som ansatt ved instituttet.

– Jeg har stor respekt for komiteen og jeg kjenner komitemedlemmene, så jeg tror det vil fungere veldig godt, sier han selv.

– Hva var avgjørende for at du sa ja til nominasjonen?

– Når man har arbeidet i ni år med fredsprisen, vært konsulent for Nobelkomiteen og tidvis pustet og tenkt fredspris, så synes jeg det vil være spennende å komme med i komiteen som faktisk tar beslutningene.

Tas godt imot

Frps nye valg mottas med ros.

– Det er en kandidat med kunnskap og meninger som vil bidra til et godt mangfold i komiteen. Arbeiderpartiet vil stemme for, skriver Ap-leder Jonas Gahr Støre på Twitter.

– Syns valget av Toje til Nobelkomiteen er godt. Ikke enig i alt, men klok fyr, skriver SVs Kari Elisabeth Kaski på Twitter.