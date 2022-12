Fredsprisvinner: – Sikker på at Putin straffes til slutt

– Vi må bryte sirkelen av straffrihet og etablere et internasjonalt tribunal som stiller Vladimir Putin, Alesandr Lukasjenko og andre krigsforbrytere til ansvar. Ikke bare for ukrainere, men også andre land i verden, sier Oleksandra Matvijtsjuk fra Senteret for sivile rettigheter.

Ukrainske Senter for sivile rettigheter deler årets fredspris med den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial og den fengslede russiske demokratiforkjemperen Ales Bjaljatski.

Både Senteret for sivile rettigheter og Memorial arbeider for at de som begår forbrytelser mot enten sitt eget folk eller et annet lands folk må ansvarliggjøres og straffeforfølges.

– Denne krigen har karakteristikker av folkemord. Ukrainere kjemper for frihet på alle måter. Vi kjemper for å være et fritt landt, og for å ha demokratiske valg. Hvis Ukraina ikke stanser motstanden, vil det ikke lenger være noe «oss».

– Men, jeg er sikker på at Putin før eller siden vil bli stilt for retten, sier Matvijtsjuk.

Fredsprisen lar stemmer bli hørt

På spørsmål fra NRK hvor vanskelig det er å motta en fredspris midt i en krig svarte Matvijtsjuk:

– Vi mottar fredsprisen under en blodig krig der russiske tropper bevisst angriper sivile mål og evakueringskorridorer, har leirer, foretar tvangsdeportering og myrder, voldtar, bortfører, tortur og gjennomfører andre forbrytelser mot sivile.

– Det er et stort ansvar. I tiår har ikke stemmene til menneskerettighetsforkjempere fra vår region blitt hørt. Ikke i rommene der politiske avgjørelser tas. Fredsprisen er en unik mulighet til å la stemmene bli hørt.

Videre sa den ukrainske lederen at fredprisen i år mottas av tre menneskerettighetsforkjempere som har formet usynlige bånd gjennom å kjempe for rettigheter under vanskelige forhold.

– Det er veldig vanskelig å forutsi fremtiden, men Ukrainas suksess vil legge grunnlag for Russlands demokratiske prosess og også for andre land i vår region. Der frihet er begrenset til størrelsen på fengselsceller, sa Oleksandra Matvijtsjuk.

Krig mot frihet

Hun understreket at krigen i Ukraina er er en krig mellom to systemer - totalitarisme og demokrati.

– Putin forsøker å overbevise hele verden at demokrati, menneskerettigheter og frihet er falske verdier, fordi de« ikke kunne beskytte dere under krigen».

– Derfor er denne kampen for rettferdighet og ansvarliggjøringen for krigsforbrytelser viktig. For Putin selv og resten av det politiske og militære lederskapet, i tillegg til russere som har begått disse handlingen med egne hender, sa Oleksandra Matvijtsjuk.

Russiske Jan Ratsjinskij tok til orde for at et rettsoppgjør bør gå raskt.

– Straffen bør komme med en gang. Vi har sett for mange ganger at forbrytere ikke har blitt stilt til ansvar med en gang, og at de har dødd trygt i egen seng, sa den russiske styrelederen.

Han sa det er viktig å ansvarliggjøre alle som er skyldige i krigsforbrytelser, enten det er dem som tar avgjørelsene eller dem som utfører dem.

– Ingen stilling, uansett hvor høytstående den er, fratar deg ikke ansvaret. Det er en lærdom for hele samfunnet, sa Jan Ratsjinskij.

Samme på podiet

De tre vinnerne av årets fredspris satt sammen for det internasjonale pressekorpset.

I går gav det ukrainske Senteret for sivile rettigheter at de ikke ønsket å la seg intervjue sammen med den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial i det tradisjonelle Nobelintervjuet som BBC og NRK gjør.

– Vi er i krig med Russland, sa lederen Oleksandra Matvijtsjuk da.

Styrelederen for Memorial sa han forstår avgjørelsen.

– Omstendighetene er vanskelige og må tas til følge, sa Jan Ratsjinskij.

I dag satt de side ved side.

– Vi har jobbet sammen med Memorial i årevis og har masse respekt for våre russiske kolleger. Vi er her samme i i dag for å vise at menneskerettighetsorganisasjoner står sammen for å kjempe for menneskers verdighet, selv under forhold der loven ikke fungerer.

– Men jeg ønsket muligheten til separate intervju for at standpunktene til ukrainske menneskerettighetsforkjempere skal bli hørt, og jeg er sikker på art våre russiske kolleger har samme budskap i sine egne, uavhengige intervjuer, svarte Matvijtsjuk i dag.

Nobelprisvinner vil ikke la seg intervjue sammen

Frykter ikke for egen sikkerhet

Russiske myndigheter har stengt Memorial og de kjemper for å unngå at deres arkiver over forbrytelser som ble begått under Sovjetunionen og under kriger som Russland de senere årene har ført, ikke skal bli beslaglagt.

Jan Ratsjinskij ble spurt om han ikke frykter for egen sikkerhet og fremtiden etter mottaket av fredsprisen.

– Jeg tenker ikke på min egen sikkerhet. Men for menneskerettighetsforkjempere i Russland er situasjonen fryktelig. Mange har vært fengslet i lang tid. Noen forfølges mens vi snakkes nå. Jeg tror ikke det vil forbedres snart.