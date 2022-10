Nobels fredspris går til en person og to organisasjoner

– De har beskyttet retten til å kritisere makt og beskytte den fundamentale retten til borgere. De har gjort et strålende forsøk på å dokumentere krigsforbrytelser, misbruk av menneskeretter og misbruk av makt. Det sa Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen da hun kunngjorde hvem som får prisen.

Bjaljatski har kjempet i over 30 år for menneskerettigheter og en demokratisk utvikling i Belarus. Han er lederen for menneskerettsorganisasjonen Vjasna. og sitter fengslet.

Senteret for sivile rettigheter har dokumentert krigsforbrytelser og brudd på menneskerettighetene siden 2014 og har presset på for at det må være internasjonal ansvarlighet for krigsforbrytelser og for at Ukraina skal slutte seg til Den internasjonale straffedomstolen.

Selve utdelingen av prisen vil finne sted på Alfred Nobels dødsdag, 10. desember.

BAK LÅS OG SLÅ 3: Ales Bjaljatski er en av veteranene i demokratikampen i Belarus. Nå sitter han fengslet igjen. Foto: VIKTOR DRACHEV / Afp

Fakta om kriterier for å få Nobels fredspris Ekspandér faktaboks Ifølge Nobels testamente skal fredsprisen gå til den «som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och afskaffande eller minsking av stående armeer samt bildande och spridande av fredskongresser».

Nobels fredspris har blitt utdelt til et bredt spekter av fredskonsepter og fredsarbeid, men også blitt droppet 19 ganger. Det er særlig i perioder med store kriger. Begrunnelsen har vært at det ikke var noen verdige saker eller kandidater blant de nominerte.

I fredsprisens første år – fram til første verdenskrig – gikk prisen ofte til pionerer i den organiserte fredsbevegelsen.

I mellomkrigstiden skiftet fokus over på aktive politikere som jobbet for fredsforhandlinger og internasjonale avtaler, men det var også priser for humanitært arbeid (Nansen, Folkeforbundets høykommissær for flyktninger).

Etter andre verdenskrig har fredsprisen i hovedsak berømmet innsats på fire hovedområder: våpenkontroll og nedrustning, fredsmekling, demokrati og menneskerettigheter, samt arbeid med sikte på å skape en bedre organisert og fredeligere verden.

I det 21. århundre har Nobels fredspris også blitt tildelt for arbeid mot miljøtrusler og menneskeskapte klimaendringer. Kilde: NTB

343 kandidater

Det var i år 343 kandidater som var foreslått til årets fredspris. Det er nest høyeste antallet i fredsprisen historien. 251 av de foreslåtte var personer, 92 organisasjoner.

I fjor gikk prisen til journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov.

Begge har blitt truet og forfulgt i året etter at de fikk prisen. Maria Ressa er dømt for ærekrenkelser og har fått beskjed om å stenge sitt nettsted Rappler, uten å følge ordren.

Muratovs avis Novaja Gazeta er blitt stengt etter at Russland invaderte Ukraina.

Siden 1901 er Nobels fredspris delt ut 102 ganger, til 134 mottakere: 91 menn, 18 kvinner og 25 organisasjoner.