– Jeg levde med frykten hver dag. Dette sier Natallia Pintsjuk, mens hun går sammen med NRK i en mørk vårskog et sted i Sør-Norge.

– Den første tiden her i landet hadde jeg fremdeles frykten med meg. Men heldigvis ikke nå lenger sier hun, med et lite smil om munnen.

Natallia Pintsjuk er gift med Ales Bjaljatski, en av vinnerne av Nobels fredspris for 2022.

Leder for Nobelkomiteen Berit Reiss-Andersen overleverer Nobels fredspris til Natallia Pintsjuk 10. desember 2022. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Han kunne ikke selv komme til Oslo for å motta prisen fordi myndighetene i hjemlandet Belarus, tidligere kjent som Hviterussland, fengslet ham sommeren 2021.

De mente han hadde smuglet penger inn i landet for å organisere ulovlige demonstrasjoner, anklager både Bialiatski og hans støttespillere mener er oppkonstruerte.

I Norge, inn til videre

Natallia Pintsjuk fikk et møte med sin mann i fengselet 10. november 2022.

I den korte samtalen, som skjedde under streng overvåking, fikk hun en klar forståelse for at det var fint at hun kunne dra til Oslo for å motta prisen.

Men han ønsket ikke at hun skulle komme tilbake til Belarus, fordi han ikke visste hva myndighetene kunne komme til å gjøre med henne.

Derfor har Natallia Pintsjuk blitt værende i Norge, under beskyttelse av norske myndigheter, inn til videre.

Nå bor hun på hemmelig sted i Sør-Norge, mens hun samtidig prøver å få oppmerksomhet rundt situasjonen til sin fengslede mann.

– Jeg er her med utgangspunkt i min egen situasjon, min egen helse sier Natallia Pintsjuk. Hvor lenge jeg blir her vet jeg ikke sier hun til NRK.

Natallia Pintsjuk møter NRK på et hemmelig sted i Sør-Norge, på grunn av hennes ikkerhet. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Hvor er Ales Bjaljatski nå?

Bjaljatski er, ifølge kona, nå på det som kalles etap, en overføring fra et fengsel i hovedstaden Minsk til en kolonne, et fengsel et sted ute i provinsen i Belarus.

– I denne perioden har vi gjennom vår advokat ingen kontakt med ham, og jeg er personlig svært redd for hva som nå skjer sier Natallia Pintsjuk til NRK.

Natallia Pintsjuk sier hun blir i Norge, inn til videre. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Hun sier at det er nok av historier om fysisk mishandling og svært dårlige forhold for de innsatte nettopp når de er på «etap».

Pintsjuk har fått flere brev fra sin mann i fengselet, der han kun kan skrive om «ufarlige ting», som ting som har skjedd i barndommen eller helt dagligdagse ting i fengselet.

Brevene får hun oversendt til sin telefon, fra den ene advokaten som jobber for Ales Bjaljatski inne i Belarus.

Natallia Pintsjuk har fått flere brev fra sin mann i fengselet, oversendt via advokaten til sin telefon. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Ales Bjaljatski ble 3. mars dømt til nye 10 år i fengsel, noe som kan bety at han blir sittende fram til 2031.

Da vil den belarusiske menneskerettighetsaktivisten være 69 år gammel.

Han ble tilbake i 2011 dømt til seks år i fengsel, etter lignende anklager om skattefusk. Den gangen var det en sterk bevegelse, både i Belarus og internasjonalt, for å få satt ham fri.

Og til manges overraskelse skjedde det etter at han hadde sonet tre år i fengselet.

Natallia Pintsjuk og Ales Bjaljatski har vært sammen i over 40 år. Foto: Privat

Torn i øyet på Lukasjenko

Fra 2014 kunne Natallia Pintsjuk og Ales Bjaljatski igjen leve et noenlunde normalt liv i sin leilighet sentralt i den hviterussiske hovedstaden.

Men lite har vært «normalt» i deres liv etter at Ales Bjaljatski helt siden 1990-tallet har stått helt sentralt i arbeidet med å gjenreise den bealrussiske nasjonen, og ikke minst det belarusiske språket.

Han har vært en torn i øyet på landets diktator Aleksandr Lukasjenko, som har sittet ved makten helt siden han i 1994 vant presidentvalget.

Den belarusiske presidenten Aleksandr Lukasjenko sammen med Russlands Vladimir Putin, i Moskva 9. mai 2023. Foto: AFP

Etter presidentvalget i august 2020 brøt det ut store demonstrasjoner over hele Belarus, men med støtte fra Russland og president Vladimir Putin, klarte Lukasjenko å ri stormen av, blant annet gjennom å arrestere de fleste lederne for opposisjonen.

Nye 10 år i fengsel

14. juli 2021 var det Ales Bjaljatskis tur, samtidig som menneskerettighetsorganisasjonen han har ledet i mange år, Vjasna, også ble forbudt og kontorene dens stengt.

Dermed kunne han ikke selv reise til Oslo for å motta Nobels fredspris i desember 2022.

Den 3. mars i år fikk Ales Bjaljatski en ny dom på 10 år, formelt for å ha smuglet penger inn i landet og for å ha finansiert grupper som forstyrrer den offentlige orden.

– Han holder hele tiden hendene på ryggene sier Natallia Pintsjuk, når hun sammen med NRK ser på bildene fra det trange rettslokalet i Minsk

– Det handler om at de vil vise at det at han har fått Nobels fredspris, det påvirker ikke de tøffe soningsforholdene han soner under, sier Natallia Pintsjuk.

.

Ales Bjaljatski under rettssaken mot ham 3. mars 2023. Dette er de siste bildene som finnes av den belarusiske menneskerettighetsforkjemperen. Foto: AP

Rettslokalene fylles opp av politi i sivil

Forklaringen på at de fleste benkene bak i rettslokalet er fylt opp av unge menn med kortklipp velfrisert hår, mener Natallia Pintsjuk er enkel:

– Det er fordi andre ikke skal kunne få plass i lokalet, og de som sitter der er etter alt å dømme politifolk kledd i sivilt.

Nesten ingen av Ales Bjaljatskis støttespiller fikk komme inn i rettssalen 3. mars 2023. Foto: AFP

Og undertrykkelsen i Belarus fortsetter for fullt. 3, mai ble journalisten Roman Protasevitsj dømt til 8 år i fengsel.

Roman Protasevitsj fotografert etter at han ble arrestert i mai 2021. Foto: AFP

Protasevitsj ble regelrett kidnappet da et Ryanair fly i 2021 ble tvunget til å lande i Minsk.

– Det er sykt det som foregår i Belarus akkurat nå. Alle er bekymret for sine nærmeste sier Natallia Pintsjuk, selv i trygghet på et hemmelig sted. i Norge.