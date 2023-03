Forsvarsministeren møtte Zelenskyj i Kyiv: Norge gir luftvern

– Vi vil støtte Ukraina så lenge det trengs, sa Gram til NRK.

Flyalarmen gikk flere ganger da Gram besøkte Kyiv sammen med forsvarssjef Eirik Kristoffersen fredag. Gram hadde møter med blant andre Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og forsvarsminister Oleksij Reznikov.

Den norske forsvarsministeren møter Volodymyr Zelenskyj. Foto: Ukrainske myndigheter.

– Jeg takker den norske regjeringen, Stortinget, og det norske folk for støtten, skrev Zelenskyj på sin Telegram-konto etter møtet.

Luftvernsystemet som leveres er av typen NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air-Missile System). Det er et norskprodusert mobilt luftvern for mellomdistanseraketter der rakettbatterier er koblet til radar. Rekkevidden er 40 kilometer.

Forsvarsminister Bjørn Arild Grams (t.v.) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen (t.h) fikk omvisning i Kyiv der flere ødelagte russiske stridsvogner står utstilt.

Norge bidrar utskytingsramper, mens USA leverer radar, og det settes sammen til to komplette ildenheter.

Radarer blir plassert rundt i området systemet skal beskytte, og når en trussel blir oppdaget vil en utskytingsrampe avfyre ett eller flere missil. Luftvernet kan og være utstyrt med AMRAAM-missil som har egne radarer for å finne og ødelegge målet. Norges bidrag kommer fra eget lager i Norge.

Norskproduserte NASAMS doneres til Ukraina. Foto: Martin Mellquist / Martin Mellquist / Forsvaret

Takket for støtten

Meningen er at luftvernet skal bedre Ukrainas evne til å beskytte byer og kritisk infrastruktur. Norges bidrag er seks utskytingsramper og to ildledningssentraler. Norge skal og gi opplæring i luftvernet til ukrainske soldater.

Den norske støtten er viktig for oss, sa Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov på en felles pressekonferanse med Gram.

– Jeg vil bare si at Norges sofistikerte militære støtte til Ukraina allerede har vært aktiv bruk til beskyttelsen av det ukrainske folket, også i torsdagens russiske luftangrep, sa Reznikov til NRK i Kyiv.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram fikk en tradisjonell ukrainsk skjorte av Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov i Kyiv fredag.

Gram sa han er mer enn imponert over Ukrainas evne til å slå tilbake russisk aggresjon. Han sa krigen er i strid med folkeretten.

– Vi ønsker åpne, liberale demokratier. Russland og Putin og andre vil ha noe annet. Vi må stå opp og kjempe for den verden vi ønsker oss, sa Gram.

Forsvarsminister Gram la blant annet ned blomster ved minnetavlen over falne ukrainske soldater i hovedstaden. Senere fikk den norske delegasjonen med egne øyne se ødeleggelsene i Butsja og Irpin i utkanten av Kyiv, som var åsted for harde kamper i starten av krigen for ett år siden.

Behov for luftvern

Det store luftangrepet denne uken viser hvilken betydelig trussel Ukraina står overfor, ifølge oberstløytnant Geir Hågen Karlsen.

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Den russiske bombingen av byer og infrastruktur er omtalt som terrorbombing av statsminister Støre, og luftvern er sammen med stridsvogner og langtrekkende raketter Ukrainas mest kritiske behov, mener han.

– NASAMS er norsk våpenteknologi på sitt beste og vil være helt avgjørende for å beskytte sivilbefolkningen i Ukraina, sier Hågen Karlsen til NRK.

Dette er de norske militære bidragene til Ukraina Ekspandér faktaboks Stridsvogner: * Norge skal sende åtte Leopard-stridsvogner til Ukraina. Ukrainske soldater skal og få opplæring og det følger med fire støttevogner. Luftvern: * Norge har gitt luftvernsystem, i form av Mistral-luftvernsystem. Våpenet blir i dag brukt i Sjøforsvaret og Norge har gitt rundt 100 missiler. * I krigen brukes det også norskprodusert luftvern av typen NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air-Missile System). Det er en type mobilt luftvern for mellomdistanseraketter der rakettbatterier er koblet til radar. PANSREDE KJØRETØY; ARTILLERI OG RAKETTER * 14 pansrede kjøretøy av typen Iveco LAV III. Dette er samme modell norske styrker brukte i Afghanistan. * 22 artilleriskyts eller feltartilleri av typen M109. Minst 10.000 granater fulgte med. Dette er forholdsvis kortrekkende artilleriskyts med høy, krum prosjektilbane som kan treffe mål bak høyder og lignende hindringer. * 4.000 M72 panservernvåpen. Dette er panservernraketter i 66 mm og er effektive mot stridsvogner. Det skal og kjøpes inn M141 rakettkastere for til sammen 280 millioner. * Hellfire missiler, som kan brukes mot både sjø- og bakkemål. * Norge og Storbritannia samarbeider om å gi langtrekkende rakettartilleri av typen M270 MLRS, som er en selvdrevet flerrørs rakettkaster plassert oppå en beltevogn. * Norge, Danmark og Tyskland skal kjøpe 16 artilleriskyts av typen Zuzana -2 som skal gå til Ukraina. Dette er i likhet med M109 selvdrevet artilleriskyts. AMMUNISJON OG DRONER * Regjeringen vil kjøpe artilleriammunisjon for 2,6 milliarder kroner fra norske Nammo. * Norge har og gitt til sammen 1,5 milliarder kroner til et britisk fond som skal bidra til finansiering av våpen og utstyr til Ukraina. Den norske mikrodronen Black Hornet til 90 millioner er en del av dette. MILITÆRTRENING: * Opplæring av ukrainske soldater på militærbase i Nord-England der norske instruktører gir våpentrening og kunnskap om overlevelse under vinterlige og vanskelige forhold. * Det skal og gis opplæring i sanitet, skarpskyting og lagførertrening. Opplæringen fortsetter i 2023.

– Smart å gå sammen med USA

Norge ønsker ikke at krigen i Ukraina skal gi økt spenning i nordområdene, der Norge samarbeider med Russland om blant annet fiskeri. Derfor er det smart å donere våpen sammen med USA, ifølge professor Tormod Heier.

Professor Tormod Heier ved Stabsskolen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Norge blir ikke like synlige for Russland samtidig som vi får vist at vi står sammen med våre allierte og Ukraina., sier Heier til NRK.

Luftvern, som er et selvforsvarsvåpen, passer og godt inn i det norske selvbildet, mener Heier.

Også tidligere har Norge bidratt til denne type donasjon til Ukraina. Rundt 100 ukrainske soldater har og fått opplæring i luftvernet på hemmelig sted i Norge.

Ukraina-pakke

Leveringen av NASAMS kommer på toppen av en militær hjelpepakke til Ukraina fra Norge som inkluderer både Leopard-2 stridsvogner, avansert luftvern, artilleri og pansrede kjøretøy.

Norske M72 er i bruk i Ukraina og har vist seg effektive mot stridsvogner. Foto: Marcus Yam / Los Angeles Times via Getty Imag

Norske politikere, unntatt partiet Rødt, har blitt enige om en Ukraina-pakke på i alt 75 milliarder kroner, eller 15 milliarder over fem år.

Av de 15 milliardene man skal bruke på krigen i år, så går halvparten til militær hjelp og resten til sivil, humanitær hjelp. Pengene kommer på toppen av de drøye 10 milliarder kronene Norge brukte på Ukraina-krigen i fjor.

Den militære støtten i fjor var på til sammen 4,4 milliarder kroner.