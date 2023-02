– Vi trenger flyene.

Slik lød den ukrainske presidentens korte, men bestemte svar på NRKs spørsmål om han tror Ukraina får flyene de har bedt om.

Frankrikes president Emmanuel Macron var ikke like tydelig da han ankom det ekstraordinære EU-toppmøtet torsdag morgen.

Da han fikk spørsmål om han var villig til å sende jagerfly til Ukraina, svarte han ganske enkelt:

– Det er ikke den rette måten å formulere spørsmålet på.

– Det viktige nå er samhold, tydelig støtte til Ukraina, og enighet om å sende utstyr vi kan levere nå, raskt og effektivt, sa Macron.

I FOKUS: Liten tvil om hvem som var hovedperson på det ekstraordinære EU-toppmøtet i Brussel torsdag. Her er Zelenskyj sammen med presidenten for Det europeiske råd, Charles Michel. Foto: JOHN THYS / AFP

«Hjem» til Europa

Volodymyr Zelenskyjs europaturné har vært hektisk, med logistiske utfordringer og sikkerhetsbekymringer.

For presidenten var den andre utenlandsreisen etter krigsutbruddet likevel først og fremst en reise «hjem».

– Dette er vårt Europa, dette er vår måte å leve på, og for Ukraina er det en måte å komme hjem på, sa Zelenskyj i talen i EU-parlamentet.

Han ble møtt med stående applaus for sin kraftfulle appell for en europeisk framtid for Ukraina.

APPLAUS: Zelenskyj ble hyllet med stående applaus etter talen i EU-parlamentet. Til venstre Europakommisjonens president Ursula von der Leyen. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

«Tja» fra EU

For Zelenskyj er et rekordraskt EU-medlemskap en naturlig følge av krigen som nå pågår.

– Vi forsvarer oss mot den mest antieuropeiske kraften i den moderne verden. Vi ukrainere er på slagmarken med dere, sa han.

Dette er alle europeeres kamp, et forsvar for den europeiske levemåten, slik Zelenskyj ser det. Da må man stå sammen også når krigen er over.

Slik ser også Europaparlamentets president Roberta Metsola det.

– Din nasjons framtid ligger i EU, sa hun, før hun overrakte et EU-flagg til den ukrainske presidenten.

FIKK FLAGG: Europaparlamentets president Roberta Metsola overrakte et EU-flagg til Ukrainas president. Foto: POOL / Reuters

Det er naturligvis et løfte hun ikke kan gi på egen hånd. For selv om Ukraina allerede er kandidatland, er det stor uenighet blant medlemslandene om hvor realistisk en rask medlemskapsprosess egentlig er.

Jagerfly-dilemmaer

Metsola gikk langt i å love andre saker som er kontroversielle, da hun forsikret om «støtte ikke bare i ord, men i handlinger»: Hun nevnte både penger, støtte til trening, våpen – og jagerfly.

UTELUKKET IKKE: Storbritannias statsminister Rishi Sunak ville ikke utelukke noen former for våpenstøtte, heller ikke jagerfly, da han tok imot Zelenskyj onsdag. Foto: ANDREW MATTHEWS / AFP

Mens Storbritannias statsminister Rishi Sunak gjorde det klart at ingen former for våpenstøtte kan utelukkes da Zelenskyj var i London onsdag formiddag, var tonen ikke like grenseløs i Paris samme kveld. Der møtte Ukrainas president Frankrikes president og Tysklands forbundskansler til sen middag i Elyséepalasset.

PARIS: Tysklands statsminister Olaf Scholz, Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Frankrikes president Emmanuel Macron i Élyséepalasset i Paris onsdag kveld. Foto: SARAH MEYSSONNIER / AFP

Også Nederlands statsminister Mark Rutte formulerte bekymringen nokså klart da han ankom toppmøtet i Brussel torsdag:

– Vi må være helt sikre på at man ikke ender i en direkte konfrontasjon som mellom Nato og Russland, sa Rutte, som forklarte de fremmøtte journalistene at disse diskusjonene uansett måtte skje bak lukkede dører.

Utfordrende ønskeliste

Det betyr ikke at jagerflydiskusjonen er over, men det er liten tvil om at Zelenskyjs ønskeliste byr på utfordringer for hans europeiske venner.

For Zelenskyj er det avgjørende å sikre fortsatt støtte til Ukraina, både militært og økonomisk.

VIL INN: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mener at raskt EU-medlemskap er en naturlig følge av krigen landet er blitt påført. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Det handler også om å underbygge støtten til videre sanksjoner. Her har Zelenskyj tidligere gitt små spark til Ungarns statsminister Viktor Orban, som har vært motvillig i flere sanksjonsrunder.

For EU-lederne var Zelenskyjs besøk viktig også for å vise fram samholdet og solidariteten overfor sine egne lands velgere. Selv om den ukrainske presidenten har talt til Europas befolkning via videolink tidligere, er det noe annet med fysisk tilstedeværelse.

I en tid der debatten om våpenstøtte og diskusjonene rundt de økonomiske konsekvensene av krigen i Ukraina kan bli høylytte i mange europeiske land, er Zelenskyjs europaturné en viktig symbolhandling også for den ukrainske presidentens vertskap.