Noreg gir milliardar til Ukraina: – Eg takkar dykk, Noreg

– President Zelenskyj, hjarteleg velkommen, startar statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) pressekonferansen med.

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj er med digitalt når den femårige støttepakken til Ukraina blir presentert torsdag.

– Suverene statar har rett til å forsvara seg sjølv og har rett til å motta hjelp frå vener til sitt sjølvforsvar. Russland sin krig mot Ukraina bryt med alle desse prinsippa som er avgjerande for Noreg og for våre nasjonale interesser. Derfor er ukrainarane sin kamp også vår kamp, sa Støre.

– Foreina i vårt forsvar

Etter Støre sine ord, er det president Zelenskyj sin tur til å snakka. Han har tala i Stortinget tidlegare, og seier Ukraina har kome ein lang veg sidan det.

– Hovudforskjellen på mars i fjor og februar dette året er sjølvsikkerheit. Sjølvsikkerheit knytt til at den frie verda ikkje bedrar verdiane av fridom.

Samtidig seier han at Ukraina framleis har mykje å gjera på bakken.

Han seier Ukraina og Noreg deler dei same verdiane, og at landa derfor deler den framtidige sigaren.

– Norges bidrag til denne tryggleiken er historisk, seier han.

– Det russiske flagget skal ikkje halda fram med å bli reist i dei okkuperte områda.

Han seier at han allereie er sikker på at når krigen er over, uavhengig av kor lang tid det vil ta, så vil Ukraina forstatt vera frie og oppretthalda respekten for seg sjølve og kvarande.

President Zelenskyj talar via videooverføring på Stortinget under presentasjonen av Nansen-programmeet. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum talte også. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Me bedrar ikkje oss sjølve. Me handlar systematisk og med eit langtidsperspektiv i tankane.

– Eg takkar dykk, Noreg.

75 milliardar kroner

Regjeringa og eit fleirtal på Stortinget har blitt einige om at femårsprogram for støtteløyvingar til det krigsramma landet.

Støttepakken blir kalla Nansen-programmet.

Nansen-programmet Ekspandér faktaboks Nansen-programmet er ein fleirårig støttepakke frå Noreg til Ukraina. Pakken er på totalt 75 milliardar kroner, og fekk bredt politisk fleirtal på Stortinget. Her er litt fakta om pakken. Dekker 15 milliardar i årleg støtte frå 2023 til 2027.

Inkluderer ei ekstrabevilling på 5 milliarder kroner til utviklingsland som er særs ramma av dei globale ringverknadane av krigen.

Inkluderer militær støtte, nødhjelp, bidrag til å oppretthalda sivil infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjonar, samt bidrag til gjenoppbygging av det ukrainske samfunnet når det er mogleg. Midla kan også bli brukt til sivil støtte for å hjelpa krigens konsekvenser i Moldova.

I 2023 går 7,5 milliardar til sivil støtte og 7,5 milliarder kroner til militær støtte i Ukraina.

Fordelinga mellom sivil og militær støtte dei neste åra blir bestemt i kvart enkelt budsjettår. Det skal også vera mogleg å justera støtte i løpet av budsjettåret, då situasjonen i Ukraina kan endra seg over tid.

Den militære støtten inkluderer donasjon av materiell frå det norske forsvaret, donasjon av materiell anskaffa gjennom internasjonalt samarbeid og mekanismar, donasjon av materiell anskaffa direkte frå industrien og trening og opplæring av ukrainsk personell.

Det skal vera eit tydeleg skilje mellom sivil og militær støtte.

Den sivile støtten skal i utgangspunktet bli gitt som innskot, ikkje lån.

Den sivile støtten skal vera uavhengig og ikkje stilla krav til kjøp av norske varer og tenester.

Dei humanitære prinsippa skal ligga til grunn for all humanitær innsats, og skal gå gjennom etablerte organisasjonar med dokumentert leveringsevne, god kapasitet og gode kontrollsystem.

God koordinering med ukrainske myndigheiter og internasjonale partnarar om innrettinga av støtta vil vera viktig, for å sikra at midla blir brukt i tråd med ukrainarane sitt behov.

Støtta skal bygga opp under demokratiske institusjonar, rettsstaten og eit sterkt sivilsamfunn i Ukraina. Kjelde: regjeringa.no.

Fram til 2027 skal Ukraina få milliardar i hjelp frå Noreg. Hjelpa skal vera både militær og sivil.

Pakken er på totalt 75 milliardar kroner, med eit årleg beløp på 15 milliardar.

– Noreg er ein av leiarane i

Brei støtte

Det er brei politisk støtte i Stortinget for regjeringa si Ukraina-pakke. Fleire av partileiarane er til stade når pakken blir presentert frå Stortinget torsdag.

Raudt støtta ikkje forslaget slik det låg på bordet, men var ikkje negative til å inngå eit Ukraina-forlik.

– Me ønsker ei støtte til Ukraina av same økonomiske omdfang som avtalen legg opp til, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

Partiet er imot å gje direkte militær bistand til Ukraina, men har opna for å gi pengar til Ukraina som landet kan bruka til å kjøpa våpen.

Partiet var derfor ikkje til stades under presentasjonen i dag.

Noreg skal også gi støtte til land i sør som er ramma av ringverknader av krigen. Samstundes vil Noreg gi både humanitær støtte og matvarestøtte til land som opplever svolt.

Denne delen av avtalen er ikkje støtta av Framstegspartiet (Frp), som meiner dette burde gå inn under det vanlege bistandsbudsjettet.