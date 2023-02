Siden Russland angrep Ukraina for snart ett år siden, har det blitt snakket mye om «røde linjer».

Fra vestlig side har det vært stor bekymring for at leveranser av vestlige våpen til Ukraina ville provosere Russland til å gå enda hardere fram i krigføringen.

Først ble det levert lette håndholdte raketter som kunne brukes mot stridsvogner, helikoptre og fly.

Senere ble det gitt kanoner og avanserte raketter av typen Himars.

Det satt langt inne å gi løfter om moderne og kraftige stridsvogner.

Ukraina ber om jagerfly

Men alle disse røde linjene har blitt krysset.

Nå ber den ukrainske presidenten om enda mer.

EN DRØM: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier det er en viktig oppgave å forsyne landet med vestlige jagerfly. Foto: US AIR FORCE / Reuters

– Vi må få forsyninger av langtrekkende raketter til Ukraina. Det er viktig å utvide samarbeidet om artilleri. Vi må få forsyninger av fly til Ukraina. Dette er en drøm og en oppgave, en viktig oppgave for oss alle, sa president Volodymyr Zelenskyj nylig.

I forgårs sa USAs president Joe Biden «nei» på spørsmål om han støttet ideen om å sende F-16 jagerfly til Ukraina.

I går sa han at «vi skal snakke sammen» med ukrainerne om deres ønsker om nye avanserte våpen. Det melder nyhetsbyrået AFP.

Senior forsvarsanalytiker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Per Erik Solli, sier til NRK at USA muligens ikke selv ønsker å gi amerikanske jagerfly til Ukraina.

– Politisk er det mer sannsynlig at amerikanerne vil tillate andre land å gi Ukraina vestlige jagerfly, sier Solli.

Flere land vil gi

Det politiske nyhetsnettstedet Politico skriver at Kongressen allerede sist sommer bevilget 100 millioner dollar som skulle brukes til å trene opp ukrainske piloter til å fly amerikanske jagerfly. I oktober skal Ukraina ha valgt ut flere titalls flygere til slik trening.

PROSESS: En norsk ekspert sier det vil ta inntil halvannet år å trene opp ukrainske flyvere til å levere våpen med vestlige jagerfly. Foto: Sgt. John S. Chapman / AFP

Ifølge Politico sa Nederlands forsvarsminister Wopke Hoekstra for kort tid siden at landets regjering vil vurdere forsyninger av F-16 jagerfly til Ukraina hvis landets myndigheter ber om det.

– Vi er åpne for det, det er ingen tabuer, sa ministeren.

Også Polen og Frankrike ser nærmere på liknende forespørsler fra Ukraina.

Aktuelt tema

– Debatten om å forsyne Ukraina med vestlige jagerfly har pågått lenge, selv om den ikke har foregått i det offentlige rom, sier Solli.

INDIREKTE: Senior forsvarsanalytiker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Per Erik Solli, tror det er mest sannsynlig at USA vil tillate at andre land gir jagerfly til Ukraina. Foto: Nupi

Han er selv pensjonert oberst og tidligere F-16-pilot og sier at det tar ganske lang tid å lære opp flyvere til å bruke vestlige fly taktisk, altså til å levere våpen.

Han mener at det vil gå fra ett til halvannet år fra det blir bestemt at Ukraina kan få F-16 til flyene kan tas i bruk i krigen. Derfor kan det være viktig å starte opplæringen av flygere og bakkepersonell så tidlig som mulig, helst før det blir besluttet politisk.

Nupi-eksperten viser til at det har vært betydelig bevegelse i de røde linjene det siste året, og at det neste skrittet ikke blir så stort som det kunne virke for kort tid siden.

– Hadde du spurt meg for to måneder siden, ville jeg sagt nei, men nå tror jeg det er mulig at Ukraina på sikt kan få vestlige jagerfly, sier Solli.

Han understreker at det er en forutsetning at ukrainske myndigheter garanterer at flyene ikke vil bli brukt til å ramme mål inne i Russland.

Ifølge Solli har vestlige land tillit til at ukrainerne vil forholde seg til dette.