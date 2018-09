Ford vitner mot Kavanaugh: – Jeg trodde han skulle drepe meg

– Jeg er ikke her i dag fordi jeg ønsker å være det. Jeg er livredd.

Slik begynner psykologiprofessor Christine Blasey Ford sitt vitnesbyrd, i høringen der høyesterettsdommerkandidaten Brett Kavanaugh må svare for overgrepsanklager i Senatets justiskomité.

Christine Blasey Ford hevder Brett Kavanaugh og kameraten Mark Judge skal ha forgrepet seg på henne på en hjemmefest i 1982. Foto: Pool / Reuters

Med gråtkvalt stemme fortsetter hun:

– Jeg er her fordi jeg føler det er min borgerplikt å fortelle dere hva som skjedde med meg da jeg og Brett Kavanaugh gikk på videregående.

Blasey Ford har hevdet at dommerkandidaten utsatte henne for seksuelle overgrep mens de gikk på videregående i Maryland i 1982.

Kavanaugh har kategorisk avvist påstandene.

Fakta om anklagene mot Brett Kavanaugh Ekspandér faktaboks President Donald Trump kunngjorde 10. juli at han nominerte Brett Kavanaugh (53) til ny høyesterettsdommer.

Konservative Kavanaugh er i dag dommer ved den føderale ankedomstolen i Washington.

16. september sto psykologiprofessoren Christine Blasey Ford (51) fram i Washington Post og anklaget Kavanaugh for et voldtektsforsøk på en fest på 1980-tallet da hun var 15 år og han 17, og begge gikk på videregående skole i Maryland.

23. september sto Deborah Ramirez (53) fram i The New Yorker og anklaget Kavanaugh for å ha trykket penisen sin opp i ansiktet hennes og tvunget henne til å ta på ham på en fest mens de begge var Yale-studenter i 1983/84.

26. september kom Julie Swetnick (55) med en uttalelse via sin advokat der hun hevder at Kavanaugh drakk store mengder alkohol og hadde en aggressiv seksuell oppførsel på fester i Maryland på begynnelsen av 1980-tallet. Både hun og Kavanaugh gikk da på videregående skole.

Kavanaugh avviser anklagene.

Torsdag skal både Kavanaugh og Ford møte i åpen høring i Senatet.

Republikanerne har flertall i Senatet og har varslet en avstemning i justiskomiteen allerede fredag. (NTB)

Flere personer møtte i dag opp i Washington for å protestere mot en mulig innsettelse av Brett Kavanaugh som ny høyesterettsdommer. Foto: Drew Angerer / AFP

– Trodde han skulle drepe meg

Ford fortsetter vitnesbyrdet med å forklare hva som skjedde den dagen det påståtte overgrepet skal ha funnet sted i 1982, da hun var 15 år gammel og Kavanaugh var 17.

Hun beskriver at hun var på en hjemmefest i Washington-området, hvor Brett Kavanaugh også skal ha vært tilstede.

Ford understreker at han var synlig påvirket av alkohol. Deretter utdyper hun i detalj hvordan overgrepet skal ha utspilt seg.

– Jeg ble dyttet inn på et soverom, men så ikke hvem som dyttet meg. Brett og Mark (Mark Judge, journ. anm) kom inn på soverommet og lukket døren bak seg. Deretter ble jeg dyttet på sengen, før Brett la seg oppå meg.

Hun beskriver videre hvordan Kavanaugh skal ha befølt kroppen hennes mens han presset hoftene mot henne.

- Jeg trodde han skulle drepe meg

– Jeg trodde han skulle voldta meg. Da jeg prøvde å skrike holdt han hendene foran munnen min så ingen skulle høre. Det var så vanskelig for meg å puste at jeg trodde han skulle drepe meg ved et uhell.

Ford forteller deretter hvordan hun til slutt skal ha klart å unnslippe guttenes grep, og løp ut av rommet før hun låste seg inn på badet.

– Redd for å si det til noen

Psykologiprofessoren sier at overgrepet har merket henne for livet, og at hun i lang tid skal ha vært for skamfull og redd til å fortelle noen om hva som skjedde den kvelden.

– Jeg ville ikke innrømme for foreldrene mine at jeg i en alder av 15 år var på en hjemmefest uten foreldre tilstede og drakk øl med gutter.

– Jeg prøvde å overtale meg selv om at jeg burde klare å legge det bak meg og late som det aldri hadde skjedd, siden Brett ikke voldtok meg.

- Dette har vært mye verre enn jeg forestilte meg

Flere høytstående politikere, deriblant president Donald Trump, har vært kritisk til Fords troverdighet. Trump har blant annet stilt spørsmål ved hvorfor Ford ikke har stått frem med anklagene tidligere.

I dagens høring ønsket Ford å klargjøre hvorfor hun først går ut med historien etter så mange år.

– Inntil juni 2018 hadde jeg aldri navngitt Kavanaugh som min overgriper, utenom i parterapi. Men da jeg så navnet hans på listen over mulige kandidater til høyesterett, følte jeg det var min borgerplikt å gå ut med informasjonen, slik at de som skulle vurdere hans nominasjon fikk vite om overgrepet.

Hard kritikk av republikanerne

På spørsmålet fra den demokratiske senatoren Dianne Feinstein, svarte Ford at hun er «100 prosent sikker» på at det var Kavanaugh som begikk overgrepet.

– Så du kan ikke ha forvekslet identiteten hans ved en feil?

– Overhodet ikke.

Demokratenes senator i California, Dianne Feinstein, sier det er svært problematisk at kvinner som står frem med overgrepshistorier, ikke blir trodd. – Institusjonene våre tar dem ikke på alvor. Foto: Andrew Harnik / AP

Det var Feinstein som først mottok det anonyme brevet der Ford forklarte seg om overgrepet.

Hun åpnet sitt innlegg i Senatets justiskomité med å rette hard skyts mot det republikanske partiet, for ikke å ha latt FBI åpne etterforskning av anklagene som har kommet mot Kavanaugh.

– Senatet har sagt at de, uavhengig av utfallet av dagens høring, vil sørge for at Kavanaugh blir innsatt i løpet av en uke. Dette til tross for at to kvinner de siste dagene har stått frem med nye anklager om seksuelle overgrep begått av Kavanaugh.

Snudde om avstemning

Opprinnelig skulle det torsdag avholdes en avstemning om dommerkandidaturet.

Overgrepsanklagene som har haglet mot Kavanaugh den siste tiden, har imidlertid sådd tvil om hans egnethet som høyesterettsdommer.

Dermed ble avstemningen omgjort til en høring, hvor både Blasey Ford og Kavanaugh legger frem hver sin side av saken.

Nye anklager

Senest onsdag kom en tredje kvinne med nye anklager.

Gjennom sin advokat, Michael Avenatti, la Julie Swetnick frem påstander om Kavanaughs angivelige ville oppførsel på fester i Washington D.C-området på begynnelsen av 1980-tallet.

Ifølge Swetnick skal Kavanaugh, sammen med kompiser, ha deltatt på husfester der jenter ble skjenket og senere utsatt for gjengvoldtekter.

Kavanaugh har nektet for at han kjenner kvinnen og avviser at han begikk overgrep på 1980-tallet.