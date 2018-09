– Personer som var på denne festen Ford var på, kan bekrefte at jeg ikke var der, sier høyesterettskandidaten. Han sier anklagene er helt i strid med hvordan han har levd sitt liv, fra skoledagene og til i dag.

Brett Kavanaugh sa at han og familien er blitt fullstendig ødelagt av anklagene mot ham. Han la til at prosessen mot ham har vært en vanære for nasjonen. Han har avbrutt opplesingen av kunngjøringen flere ganger for å kunne samle seg og gå videre.

Kavanaugh brøt sammen flere ganger under opplesningen.

Avviser kategorisk alle anklager

– Jeg avviser kategorisk og utvetydig anklagene mot meg fra Ford. Jeg hadde aldri noe seksuelt eller fysisk møte med henne, sier Kavanaugh.

Han ønsker en FBI-gransking velkommen.

Her benekter Kavanaugh anklagene fra Christine Ford

Kavanaugh sier at han ikke nekter for at Christine Blasey Ford kan ha blitt utsatt for et seksuelt overgrep, men at han ikke har gjort det, verken mot henne eller andre.

Christine Blasey Ford har anklaget Kavanaugh for et seksuelt overgrep for 36 år siden da de to var tenåringer. Christine Blasey Ford fryktet Kavanaugh skulle drepe henne.

Christine Blasey Ford avgir sin ed før høringen i senatskomiteen. Foto: JIM BOURG / AFP

Nekter å trekke sitt kandidatur

– Jeg nekter å bli skremt til å trekke mitt kandidatur. Forsøkene på å ødelegge mitt gode navn og rykte, skal ikke få presse meg ut, sa Kavanaugh.

Kavanaugh sier han ikke var i samme vennekrets som Ford. Kanskje har vi truffet hverandre på noen tilstelninger, men jeg kan ikke huske at det har skjedd, sier han.

– Seksuelle overgrep strider mot min religiøse tro, sa Kavanaugh.

Han sa også at han alltid har fremmet likestilling og ansatt kvinner. Han er stolt av et brev offentliggjort av 84 kvinner som har jobbet sammen med ham. De skriver at han er en mann med høy integritet.

Opprørt og følelsesladd Kavanaugh: - Jeg er uskyldig

Anklager demokratene for å forfølge ham

Kavanaugh endret det manuset han hadde levert inn til Senatets justiskomité på forhånd. Kunngjøringen han holdt i stedet var mye mer aggressiv. Han gikk til frontalangrep mot det han kalte venstresiden i USA som han anklaget for å ha finansiert en aggressiv leting etter anklager mot ham.

Han anklaget Senatets justiskomité for å være medskyldig ved å ha latt det gå ti dager fra anklagene fra Ford kom fram, til han og Ford fikk vitner. Kavanagh sier hans gode navn og rykte er blitt ødelagt for alltid.

– Denne prosessen er blitt et sirkus, sa han

Drakk for mye øl

Kavanaugh sier at han på high school var opptatt av å studere og drive med sport, i tillegg til at han arbeid i kirken. Men han innrømmer at han ikke var perfekt.

– Jeg drakk øl sammen med mine venner, særlig i helgene. Noen ganger drakk jeg for mye. Jeg likte øl, jeg liker fortsatt øl, som mange amerikanere, men Kavanagh bedyret at han ikke gjorde noe i nærheten av det Ford har anklaget ham for.

Kavanaugh om anklagene i et intervju med Fox News.

Trump utelukker ikke å utsette utnevnelse av ny hølyesterettsommer.