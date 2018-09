Sommeren 1982, da Brett Kavanaugh var 17, kommer til å stå sentralt under dagens direkte utspørring.

Kavanaugh ventes, dersom han blir godkjent, å bevege flertallet i høyesterett i mer konservativ retning, blant annet i spørsmål om rett til abort.

Psykologiprofessor Christine Blasey Ford (51), sto for ti dager siden frem i Washington Post og anklaget Kavanaugh for et voldtektsforsøk på en fest rundt 1982.

Fakta om anklagene mot Brett Kavanaugh Ekspandér faktaboks President Donald Trump kunngjorde 10. juli at han nominerte Brett Kavanaugh (53) til ny høyesterettsdommer.

Konservative Kavanaugh er i dag dommer ved den føderale ankedomstolen i Washington.

16. september sto psykologiprofessoren Christine Blasey Ford (51) fram i Washington Post og anklaget Kavanaugh for et voldtektsforsøk på en fest på 1980-tallet da hun var 15 år og han 17, og begge gikk på videregående skole i Maryland.

23. september sto Deborah Ramirez (53) fram i The New Yorker og anklaget Kavanaugh for å ha trykket penisen sin opp i ansiktet hennes og tvunget henne til å ta på ham på en fest mens de begge var Yale-studenter i 1983/84.

26. september kom Julie Swetnick (55) med en uttalelse via sin advokat der hun hevder at Kavanaugh drakk store mengder alkohol og hadde en aggressiv seksuell oppførsel på fester i Maryland på begynnelsen av 1980-tallet. Både hun og Kavanaugh gikk da på videregående skole.

Kavanaugh avviser anklagene.

Torsdag skal både Kavanaugh og Ford møte i åpen høring i Senatet.

Republikanerne har flertall i Senatet og har varslet en avstemning i justiskomiteen allerede fredag. (NTB)

Kavanaugh har benektet påstanden og har lagt frem den 36 år gamle kalenderen som et form for bevis for at han ikke var på festen der voldtektsforsøket skal ha funnet sted.

Sa han var jomfru lenge

I intervjuer de siste dagene har Kavanaugh prøvd å stå frem som sunn ung gutt som gikk i kirken og drev med sport.

Til Fox News sa Kavanaugh i et intervju mandag at han var jomfru i flere år etter at han fylte 20.

Onsdag publiserte justiskomiteen bilder med utsnitt fra kalenderen for sommermånedene i 1982.

Om kalenderen representerer noen form for alibi for Kavanaugh vil muligens bli klart i høringen, men ifølge nyhetsbyrået AP tegner kalenderen et annet bilde av den unge Kavanaugh enn det han selv har prøvd å presentere.

Feste- og drikkekultur

Kalenderen fra tidlig 80-tall viser ifølge AP frem en feste- og drikkekultur blant velstående gutter på østkysten.

I juni 1982 deltok Kavanaugh ifølge kalenderen på «Beach week» – «strand-uke» på norsk.

«Beach week» er et årlig ritual for unge i Washington-distriktet som ifølge AP er like populært blant unge som det er fryktet av deres foreldre.

En klassekamerat sier at han så Kavanaugh flere ganger under «Beach week» og at han drakk hver gang. Noe alle andre også gjorde, ifølge klassekameraten som ikke gir navnet sitt til AP.

– Du møtte ikke opp uten en sixpack eller liten tønne. Du drakk når du stod opp ved 10-tiden og du drakk når du kollapset ved to- eller tretiden om natten, er hans beskrivelse av «Beach week».

Også andre som kjente Kavanaugh da han var ung, har tegnet opp et annet bilde av ham som ung enn det han selv presenterer.

– Som student drakk Kavanaugh mye alkohol, og han ble aggressiv og stridslysten når han var veldig full, sier hans tidligere romkamerat på Yale-universitetet, James Roche til AP.

Kvinner i Philadelphia demonstrerte mandag mot utnevnelsen av Kavanaugh til høyesterett. Hvis han blir godkjent av Senatet frykter mange kvinner at han blant annet kan komme til å stemme for innstramninger i abortretten. Foto: Heather Khalifa / AP

Spørsmål om troverdighet

Flere andre notater i kalenderen skal også være knyttet til ungdomsfesting og alkohol.

Et notat handler om at han skulle «gå til Timmys for skis», der «skis» er en kortversjon av «brew-skis», et slanguttrykk for øl.

Under torsdagens høring er det ventet at mye vil handle om Kavanaughs troverdighet.

Han kan derfor vente seg at Demokratenes senatorer i komiteen vil borre i hans oppførsel under ungdomsårene, blant annet om sommeren han var 17 år.