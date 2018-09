Onsdag ettermiddag norsk tid, la kvinnens advokat, Michael Avenatti, ut en erklæring undertegnet av hans klient Julie Swetnick på Twitter.

I åtte punkter beskriver kvinnen dommerkandidat Kavanaughs oppførsel på fester i Washington D.C.-området på begynnelsen av 1980-tallet. Den 53 år gamle dommerkandidaten var da i slutten av tenårene.

Kvinnen hevder at Kavanaugh og flere gutter deltok på husfester som blant annet innebar at jenter ble skjenket før de ble utsatt for gjengvoldtekter. Hun hevder at de involverte skal ha stått i kø utenfor rommet og ventet «på deres tur»,.

I en uttalelse fra Det hvite hus sier Kavanaugh at han ikke vet hvem kvinnen er.

Kavanaugh er president Donald Trumps kandidat til den nye stilling som høyesterettsdommer, og ansees for å være en konservativ republikaner.

Ber om at Kavanaugh vrakes

Frem til midten av september så det ut til at Senatet kom til å godkjenne Trumps dommerkandidat.

Men det var inntil det ble kjent at psykologiprofessor Christine Blasey Ford står bak anklagene om at Kavanaugh skal ha utsatt henne for seksuelle overgrep mens de gikk på videregående i Maryland.

Det som skulle ha vært en avstemning om dommerkandidaturet på torsdag, ble så omgjort til en høring hvor både Kavanaugh og Blasey Ford skal gi sin versjon av saken.

Amerikanske kvinneaktivister tok til gatene, og Trump kastet seg inn i debatten ved å så tvil om Blasey Fords troverdighet. Det resulterte i en ny emneknagg i sosiale medier hvor tusenvis av kvinner forteller om hvorfor de ikke anmelder seksuell trakassering.

For to dager siden kom enda en kvinne på banen. Deborah Ramirez hevder at også hun har blitt utsatt for seksuelle overgrep av dommerkandidaten. Det skal angivelig ha skjedd mens de studerte sammen på Yale-universitetet på begynnelsen av 1980-tallet.

På grunn av anklagene har flere tatt til ordet for at republikanerne vraker Kavanaugh som dommerkandidat.

STÅR FREM: Deborah Ramirez hevder at hun ble utsatt for overgrep fra Brett Kavanaugh på Yale. Foto: Safehouse Progressive Alliance for Nonviolence via AP / AP

Beskriver ukentlige sexfester og ukultur

Den tredje kvinnens advokat er Michael Avenatti. Han er også kjent for å representere den tidligere pornoskuespillerinnen Stormy Daniels, som hevder at hun hadde sex med Donald Trump i 2006.

Avenatti ber nå om at FBI etterforsker saken.

I erklæringen som er lagt ut på Twitter, hevder hans klient Swetnick at det skal ha blitt avholdt nesten ukentlige fester på begynnelsen av 1980-tallet. Der skal flere, deriblant Kavanaugh og en navngitt venn, ha drukket store mengder med alkohol og deltatt i «svært upassende oppførsel».

Swetnick sier at hun flere ganger skal ha sett dette, og beskriver deres oppførsel overfor kvinner som «svært aggressiv», uten å ta «et nei for et nei». Hun påstår også at de to pekte seg ut spesielt sårbare jenter.

Kvinnen hevder at hun selv ble utsatt for en gjengvoldtekt på en av husfestene, og at Kavanaugh skal ha vært til stede på den samme festen.

ADVOKAT: Michael Avenatti representerer den tredje kvinnen, Julie Swetnick, som nå fremsetter anklager mot dommerkandidat Brett Kavanaugh. Foto: Mario Tama / AFP

Kavanaugh: – Dette har aldri skjedd

Brett Kavanaugh har kategorisk avvist samtlige anklager som har blitt fremsatt mot ham. Den tredje kvinnens beskrivelser kategoriserer han som et siste forsøk på svartmaling.

– Dette er latterlig. Jeg vet ikke hvem hun er, og dette har aldri skjedd, sier Kavanaugh i en uttalelse sendt ut av Det hvite hus.

Nå skriver The New York Times at Kavanaugh under torsdagens høring i Senatet vil innrømme at «han ikke var perfekt» på videregående, og at han noen ganger drakk litt for mye.

Avisen referer til notater som justiskomité offentliggjorde onsdag.