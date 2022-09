– Øydeleggingane som skjedde i løpet av ein dag på tre linjer i Nord Stream-røyrsystemet har vi aldri sett tidlegare, skriv Nord Stream AG i eit utsegn tysdag.

Operatøren av gassleidningane seier det er umogleg å seie når røyra kan vere tilbake i drift.

Gassrøyrleidninga Nord Stream 2. Foto: Samuel Bailey CC BY 3.0

Ei tryggingssone på fem nautiske mil er etablert for skip, og ei forbodssone for fly på ein kilometer, opplyser danske styresmakter.

Årsaka til lekkasjane er framleis ukjend.

Hever beredskapsnivået

Beredskapsnivået for straum- og gassektoren har blitt heva til nest høgste nivå i Danmark, seier klima- energi og forsyningsminister Dan Jørgensen til DR.

– Styresmakter og regjeringa følger situasjonen nøye, og vil halde offentlegheita orientert fortløpande, seier han vidare.

Eit skip jobbar med røyrleidninga Nord Stream 2. Foto: Bernd Wuestneck / AP

Direktør Kristoffer Böttzauw vil ikkje spekulere om årsaka, seier han, også til DR.

– Det kan vere eit skipshavari har gått rett ned på desse røyra, det kan også vere snakk om ein konstruksjonsfeil, det kan vere ei bevisst handling.

– Det er sjølvsagt urovekkande at det er tre hendingar nokolunde samtidig. Derfor tek vi det veldig på alvor og undersøker det saman med relevante styresmakter.

Til TT seier Thomas Kåberger, professor i industriell energistyring ved Chalmers tekniske høgskule, at det er lite sannsynleg at eit skip ved eit uhell øydelegg røyrleidningar på fleire stader.

Nord Stream 2 blei aldri opna

Begge desse røyrleidningane var stengde på grunn av den politiske situasjonen mellom Europa og Russland. Før stenginga blei Nord Stream 1 driven på omtrent 20 % kapasitet.

Nord Stream 2 var til alt å døme ferdigbygd då Russland invaderte Ukraina. Den var fylt med gass, men krana blei aldri opna på tysk side.

Sidan har Russland stengt gassleveransen til Tyskland via den gamle røyrleidninga, Nord Stream 1.

President Vladimir Putin og tidlegare forbundskanslar i Tyskland Gerhard Schroeder på opningsseremonien til Nord Stream-prosjektet. Foto: ALEXEY NIKOLSKY / AFP

Russiske styresmakter hevdar dette handlar om vedlikehaldsproblem, noko tyske styresmakter har stilt spørsmål ved.

– Vi ventar ikkje nokon effekt på energitryggleiken, sa ein talsperson for sistnemnde til Reuters, seint måndag kveld.

Set fokus på beredskap

Hilde-Marit Rysst er leiar for SAFE, som er fagforbund for tilsette i energisektoren, seier ein burde gå igjennom beredskapen også her i Noreg.

– Sett i lys at det blir spekulert om at det er menneskeskapte lekkasjar, så kan ein jo lure på om det er ein samanheng med dronane offshore som vi ikkje får svar på kven som sender opp og kvifor dei er der.

Rysst legg til at det er «skremmande, for å seie det mildt», dersom ein startar å tukle med røyrleidningar, både i forhold til klimaet og tryggleiken til menneske om bord.

Hilde-Marit Rysst er leiar for SAFE. Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

– Da kan det jo spinnast vidare på om vi burde vere engstelege med tanke på beredskap på våre installasjonar også.

Equinor vil ikkje kommentere på NRK sine spørsmål om eventuelle tryggingstiltak, men seier dei følger med på situasjonen.

Kreml kommenterer lekkasjane

Skadane på Nord Stream 1 og 2 set spørsmål ved energitryggleiken for heile kontinentet, seier ein talsperson for Kreml tysdag ifølge Reuters.

Dei seier vidare at Kreml ikkje kan utelukke at skadane er eit resultat av sabotasje, at situasjonen er «utan sidestykke» og må undersøkast.

Professor i politisk- og petroleumsøkonomi ved Høgskulen i Innlandet, Ole Gunnar Austvik, meiner det er for tidleg å seie om røyrleidningane har blitt utsette for angrep, eller om lekkasjane er skapte av ei anna type hending.

– Det er spekulasjonar om at det er eit angrep gjort av ubåtar eller dykkarar. Det veit vi ikkje enno, men det set fokus på at det er strategisk viktig å forsvare slike installasjonar.

Austvik seier lekkasjane set fokus på at det er viktig å forsvare slike energiinstallasjonar. Foto: Dag Kessel / NRK

I hans meining viser dette at energiforsyninga i Europa er sårbar, ikkje berre for politisk avstenging eller at russarane skrur av krana, men for ulukker og «reelle krigshandlingar».

Denne trugselen, legg han til, er noko austeuropeiske land som Polen og Ukraina har hatt som fokus nesten heile tida sidan oppløysinga av Sovjetunionen.

– I vest har vi ikkje teke det så alvorleg. Det trur eg er i ferd med å endre seg no.

– Dersom dette har blitt ein del av den store konflikten mellom aust og vest, så er det ein stor opptrapping av verkemiddelbruken. Det får vi sjå.