Tess Thompson Talley, en 37 år gammel kvinne fra USA, møter nå kraftige reaksjoner på bilder hun har delt fra en jakttur i Sør-Afrika i fjor sommer.

I et Facebook-innlegg la Talley ut bilder hvor hun poserte med en selvskutt, sjelden, svart sjiraff.

– Min livs største drøm har gått i oppfyllelse! Jeg fikk øye på denne sjeldne, sorte sjiraffen og forfulgte den en god stund, skriver hun i innlegget, ifølge The Guardian.

Til tross for at turen var for ett år siden, florerer nå kommentarene og reaksjonene på sosiale medier og nyhetssteder. Flesteparten av disse er langt fra positive i omtalen.

Kjente ansikter raser

Africaland Post sin Twitter-konto, AfricaDigest, har også lagt ut bildene av Talley, hvor de blant annet omtaler henne som «dels neandertaler».

– En hvit, barbarisk amerikaner, som er dels neandertaler, kommer til Afrika og skyter ned en svært sjelden svart sjiraff. Hun heter Tess Thompson Talley. Vær så snill og del dette, skriver avisen i Twitter-innlegget.

Innlegget har fått mye oppmerksomhet og er delt over 40 000 ganger.

Flere offentlige personer har også tatt til ordet for å uttrykke raseriet sitt.

Artisten Moby har beskrevet kvinnen som «ødelagt og sjeleløs», TV-journalisten John Simpson kalte henne for en «idiotisk kvinne», mens komiker Ricky Gervais brukte langt sterkere ord.

Hollywood-skuespiller og tidligere «Will and Grace»-stjerne Debra Messing, går også hardt ut mot Talley.

– Tess Thompson Talley er en grusom, ond, hjerteløs, egoistisk morder, skriver Messing, og legger til at Talley må ha et sort hjerte.

Sier sjiraffen angrep andre

Til CBS News uttaler Talley seg om hendelsen, der hun understreker at alt var i regi av dyreparken.

– Dette er kontrollert av parkens ledelse, og de har kontroll på bevaring av dyrene, sier hun, og legger til at sjiraffen var gammel og kjent for å angripe yngre sjiraffer.

– Nå som sjiraffen er borte har de yngre hannene mulighet til å pare seg, sier hun.

Nylig skrev hun også et Facebook-innlegg for å forklare omstendighetene rundt jakten i Sør-Afrika.

– Hei, venner. Bare for å forklare hvordan miljøvennlig jakt foregår: Pengene jeg bruker på jakt i Afrika går til lokal dyrevelferd. Praktisk talt donerer jeg – hva har dere andre gjort for dyrelivet nylig? skriver Talley.

Kun 100 000 sjiraffer igjen

Hvis det er avtalt med dyreparkene er det lovlig å jakte på sjiraffer i Sør-Afrika.

Likevel har Talleys bilder hatt en ringvirkningseffekt, hvor flere uttrykker bekymring for troféjakt på sjiraffer.

Troféjakt, hvor jegere betaler ofte store summer for å få drepe dyrene, er kontroversielt i landet.

Ofte rettferdiggjøres jakten med hvordan jegernes innbetalinger går tilbake til dyrevern og opprettholdelse av parkene. Den bringer også inn store inntekter - til sammen er dyreindustrien i Sør-Afrika, med jakt, avl og turisme, verdt to milliarder kroner i året.

Den sørafrikanske sjiraffen kvinnen poserte med regnes som utrydningstruet, og flere eksperter har tidligere omtalt arten som at den blir «utryddet i det stille». Til sammen er det under 100 000 sjiraffer igjen på planeten.

FOLK RASTE: I 2015 raste flere over at den lokale favorittløven Cecil ble skutt og drept med pil og bue av tannlegen Walter Palmer i Zimbabwe. Palmer ble siktet for jakten, men rettssaken ble siden droppet. Foto: - / AFP

Reaksjonene som er kommet ligner også på hendelsen i 2015 hvor den amerikanske tannlegen Walter Palmer skjøt og drepte løven Cecil utenfor nasjonalparken Hwange i Zimbabwe.

Blant annet begynte den amerikanske talkshow-verten og komikeren Jimmy Kimmel å gråte i en Youtube-video, og flere donerte penger til parken og fordømte Palmers handlinger.