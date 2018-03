Storviltjegere og våpenentusiaster skal beskytte dyreliv

Det amerikanske innenriksdepartementets Råd for beskyttelse av internasjonalt dyreliv (International Wildlife Conservation Council) møttes for første gang tidligere denne måneden.

Da ble også rådets medlemmer kjent, noe som førte til kraftige reaksjoner blant dyrevernere.

Rådet, som er oppnevnt av innenriksminister Ryan Zinke, består stort sett av storviltjegere, profesjonelle jaktguider og våpenentusiaster.

Oppgaven til rådet er «å gi råd og forslag til Innenriksministeren når det gjelder fordelene av at amerikanske statsborgere reiser til andre land for å drive jakt», heter det i den offisielle kunngjøringen av det første møtet.

Poserte med revolver og døde løver

Steven Chancellor poserer på et bilde på Safari Club Internationals sider med en løve han skal ha skutt i Afrika. Foto: Safari Club International

Lederen for rådet er Steven Chancellor. Han har tjent millioner på kullgruvedrift og har i årevis vært en stordonor for Det republikanske partiet.

Chancellor er kjent for å ha hundrevis av utstoppede dyr i sitt hjem i delstaten Indiana. Løver, bjørner, leoparder, antiloper er blant dyrene som pryder veggene hans, skriver AFP.

Tidligere har han posert på bilder i svarte klær, med revolver i beltet og døde løver for sine føtter.

Ivan Carter er en Afrikas mest kjente storviltjakt-guider. På Facebook har han et profilbilde der han poserer med et dødt neshorn. Foto: Ivan Carter/Facebook

Ledere for jegerorganisasjoner

Andre medlemmer av rådet er Paul Babaz, den nåværende lederen for jegerforeningen Safari Club International og John Jackson, en tidligere leder for den samme foreningen.

Zimbabwe-fødte Ivan Carter, en av Afrikas mest kjente jaktguider er sammen med to andre jaktguider også i rådet.

Den mest kjente av rådets kvinnelige medlemmer er Olivia Opre. Hun har sitt eget reality-show på kabel-TV der hun er kjent som «Extreme Huntress», eller «Den ekstreme jegerkvinnen» på norsk.

En annen, Denise Walker, ble nylig utnevnt til «Årets kvinnelige jeger, 2018» av Houston Safari Clubs. Safari Internationals side fra 2013 poserer Welker foran en død elefant som hennes mann skriver at hun skjøt på fem meters avstand.

To av medlemmene er tidligere lobbyister for våpenorganisasjonen NRA og et medlem er sjef i våpenprodusenten Beretta.

Ingen av de 16 rådsmedlemmene kommer fra dyrevernsgrupper som ikke driver med jakt.

Innenriksminister Ryan Zinke, her til hest i Utah i landskapsvernområdet Bears Ears National Monument i mai i fjor. Trump-administrasjonen reduserte i fjor størrelsen på Bears Ears kraftig, til tross for store protester. Foto: Scott G Winterton / AP

Åpnet for import av dyretrofeer

Allerede før det første møtet hadde rådsmedlemmene fått gjennomslag for en av sakene sine.

1. mars kunngjorde Innenriksdepartementet at USA igjen vil tillate import av trofeer av storvilt skutt i utlandet. Importtillatelse vil bli innvilget fra søknad til søknad.

Dermed endret de et forbud som Obama-administrasjonen innførte for fire år siden.

For president Trump er sakene om jakt og trofeer vanskelig. Hans to sønner Eric og Donald jr. er begge ivrige storviltjegere, noe som førte til reaksjoner da de la ut et skrytebilde der de poserte med Leopard de skjøt på en tur til Zimbabwe.