Politiet har rykket ut til moské etter melding om pulver

I Hillevåg i Stavanger har politiet rykket ut til en moské etter melding om at det der er mottatt en pakke med et uidentifisert pulver.

Både politiet, brannvesenet og ambulanse er på stedet. Det er foreløpig uklart om pulveret kan være farlig. Det er flere personer i bygget.

En person skal ha vært i kontakt med pakkens innhold, men ingen er meldt skadd. Ifølge politiet er en kjemikaliedykker på vei for å gjøre undersøkelser av pakken og innholdet.

Politiet anser ikke at det er fare for publikum, men de har bedt om bistand fra nasjonale ressurser for å håndtere pakken på en best mulig måte.