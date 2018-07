Se spekkhoggernes lek med forskerne: – Ikke noe vi ser til vanlig

– Vi var ute og tok prøver av en spekkhoggerfamilie som vi har registrert tidligere. Og så merket vi etter hvert at to av de tre var veldig nysgjerrige og kom helt opp til båten. De holdt et skikkelig leven, laget lyder og hoppet i vannet, forteller Richard Karoliussen.

Spekkhoggerne holdt på i nesten en time før han tok opp mobilen for å filme.

– Det var en fantastisk opplevelse, som vi gjerne deler med andre. Fordi dette er ikke slik vi ser spekkhoggerne til vanlig. De kom så nært båten at vi fikk øyekontakt, og vi følte at de så på oss. De spyttet vann, viste tunga og lekte seg rundt oss i nesten to timer, sier Karoliussen.

Sammen driver han og samboeren Eve Jourdain organisasjonen Norwegian Orca Survey, som blant annet registrerer og forsker på spekkhoggere.

En av de lekne sjarmørene. Foto: Eve Jourdain

Plystret på dem

I videoen plystrer de til spekkhoggerne, men Karoliussen er usikker på om de egentlig responderte på det.

– Vi kan jo anta at de reagerte på det, men det er vanskelig å si fordi de hadde samme oppførsel uten at vi plystra også. Det er ikke sånn at vi vanligvis går ut og plystrer for å få dem til å komme til båten.

Richard Karoliussen plystret på spekkhoggerne. Da kom de. Foto: Gerard Soury

Organisasjonen har fulgt denne spekkhoggerfamilien en god stund, og Karoliussen kan fortelle at det er et foreldrepar med en unge på rundt seks til åtte år.

– I videoen ser du mora som ligger i bakgrunnen og det er ungdommen som er mest nærgående. Vi kjenner dem igjen ved hjelp av finnen, som vi registrerer i en database. Ved hjelp av utseendet på finnen og den hvite delen på ryggen kan vi identifisere dyrene, på samme måte som med fingeravtrykk på mennesker.

– Lyden ligner deres egen

Hvalforsker og professor i arktisk og marin biologi ved Universitetet i Tromsø, Audun Rikardsen, har selv kommunisert med spekkhoggere under vann, og avviser ikke Karoliussens teori.

Professor Audun Rikardsen sier at det ikke er uvanlig at spekkhoggerne kommer nærme når det er folk og båter i nærheten. Foto: Odd Arne Olderbakk / NRK

– Det er vanskelig å si om de kom nærmere på grunn av plystringa, men lyden er litt lik deres egen – og det har nok gjort dem ekstra nysgjerrige. Jeg har selv pratet med dem under vann, og har snorklet med dem. Det er som oftest ungene som er mest nysgjerrige og uredde, forteller han.

Rikardsens råd til den som møter spekkhoggere Ekspandér faktaboks De er ofte harmløse når de kommer inn, men man skal også være forsiktig og ta hensyn. Det er ikke alltid de er like sosiale.

Man skal vite hva man gjør. Professoren anbefaler å først holde litt avstand, observere hvordan de reagerer – vente til de blir nysgjerrige. – Man må ikke presse dem for hardt. Det vil skremme dem og gi motsatt effekt. Da forsvinner de. Kilde: Audun Rikardsen, hvalforsker og professor i marin og arktisk biologi ved UiT–Norges arktiske universitet.

Snart 4 millioner visninger

Videoen de har lagt ut på sin Facebook-side er sett over 3,8 millioner ganger. De har stort sett fått positiv respons fra folk rundt i hele verden, men også noen negative.

– Det vil alltids være noen som er kritisk. For eksempel til at vi plystret på spekkhoggerne og noen mener at vi er for nære ville dyr. Men hvis en spekkhogger ønsker å forsvinne fra en båt, så gjør den det. Vi har også opplevd at de svømmer unna, så vi er ikke i tvil om at de denne gangen ønsket å få kontakt med oss.