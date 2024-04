Kulturhuset må betale millionar til utbyggar

Bergen Kulturhus AS er dømt til å betale over 31 milllionar kroner til utbyggar Obas Vest AS. Dei var først samde om ein pris på rundt 60 millionar kroner for ombygginga av huset i sentrum, noko Kutlurhuset betalte.

Men så kravde Obas over 30 millionar kroner ekstra, på grunn av endringar i prosjektet, løns- og prisstinging og forlenga arbeidstid på rundt eitt år.

Kulturhuset var usamd, men er no dømt til å betale denne summen i løpet av to veker, skriv BA.

Saka skal ikkje få konsekvensar for driften av utestaden.