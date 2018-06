– Det er ingenting normalt ved det å fengsle barn.

Det sier Ravina Shamdasani ved FNs organisasjon for menneskerettigheter til nyhetsbyrået Reuters.

«Ettåring tatt fra foreldrene»

Ifølge menneskerettsgrupper i USA er flere hundre barn ved den sørlige grensen blitt separert fra foreldrene sine siden oktober i fjor.

Det minste barnet som ble flyttet fra foreldrene skal være bare ett år gammelt, ifølge The Guardian.

«Bryter barns rettigheter»

– Å fengsle et barn vil aldri være å sette barnets interesse først. Det er å bryte barnets rettigheter, legger FN-talskvinnen til.

Amerikanere i Nashville demonstrerer mot Trumps behandling av asylsøkere og andre innvandringsgrupper. FN kritiserer USAs praksis med å internere asylsøkere og splitte barn og foreldre. Foto: Drew Angerer / AFP

– USA må stanse denne praksisen med å splitte familier.

I USA har aktivister og menneskerettsforkjempere gjennomført flere demonstrasjoner mot landets myndigheter den siste tiden.

Blant organisasjonene er «Familier hører sammen».

Barna sendes bort fra foreldrene

De som protesterer er spesielt provosert over at barn settes i interneringsleirer som minner om fengsler langt fra foreldrene.

Barna blir ofte sendt til en helt annen delstat.

FNs Høykommisær for flyktninger er blant organisasjonene som reagerer sterkt på at amerikanske myndigheter fengsler familier som tar seg til grensen for å søke asyl.

Aura Hernandez fra Guatemala har søkt kirkeasyl for seg og datteren. Hun er engstelig for å bli utvist fra USA. Trump-administrasjonen har intensivert jakten på ulovlige innvandrere i USA. Foto: Spencer Platt / AFP

Spesielt praksisen med å skille barna fra foreldrene blir sterkt fordømt av FN-organisasjonen.

– En familie er en nærmest hellig enhet og barnets interesse må veie tyngst.

Det sier William Spindler, talsmann for FNs høykommissær for flyktninger.

– Vi har rådet alle land i verden om å bruke andre midler enn internering og fengsling for asylsøkere mens deres sak behandles, fortsetter Spindler.

De fleste av dem som tar seg fram til USAs grense i sør, kommer fra Guatemala, Honduras og El Salvador.

En asylsøker fra Honduras sammen med barnet sitt får hjelp av en frivillig organisasjon. USA får kritikk fra FN for måten de behandler asylsøkere på. Foto: John Moore / AFP

I mars og april ble om lag 50.000 mennesker internert eller fengslet hver av disse månedene fordi de hadde krysset grensen ulovlig, ifølge Reuters.

Ifølge The Guardian er altså flere hundre barn tatt fra foreldrene som har krysset grensen i sør inn i USA.

Ifølge Reuters skal 8400 barn ha ankommet USAs sørlige grense alene i løpet av disse to månedene.

Signatursak for Trump

Kampen mot ulovlig innvandring er en prioritert kampsak for USAs president Donald Trump.

Det var en av «signatursakene» hans i valgkampen.

Trump lovet da at han skulle bygge en mur mot Mexico og at myndighetene der skal betale for muren.

Ifølge Wikipedia er det mellom 11 og 12 millioner ulovlige innvandrere i USA, men Trump selv opererer med et antall på mellom 30 og 34 millioner i sine taler.

Trump har langt på vei levert varene overfor den gruppen av velgere som stemte på ham fordi han lovet strengere tiltak mot innvandring.