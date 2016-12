Fanget terrortraileren på kamera rett før den kjørte inn i julemarkedet

En video fra et bilkamera som nyhetsbyrået Reuters har fått tak i viser hvordan lastebilen som ble brukt i terrorangrepet i Berlin kommer kjørende i høy hastighet bare noen titalls meter før julemarkedet. Den forsvinner ut av syne for kameraet rett før den treffer menneskemengden på Breitscheidsplatz.

Den tyske avisen Bild anslår at semitraileren kjørte i rundt 60-70 kilometer i timen på opptaket.

Kort tid etter at traileren kjører forbi, kommer det mennesker som i panikk løper vekk fra stedet hvor massakren skjedde.

Bilen med kameraet kjører senere nærmere åstedet, og på kamerabildene kan man se bakre del av traileren som står stille rundt hundre meter lenger frem.

Fant mistenktes fingeravtrykk på trailerdøren

Politiet i Tyskland er på jakt etter tunisiske Anis Amri (24), som de har utpekt som hovedmistenkt etter terroraksjonen. Han er etterlyst over hele Europa og tysk politi utlovet onsdag en dusør på 100.000 euro for opplysninger som fører til en pågripelse, og advarer om at han anses for å være bevæpnet og farlig.

Han skal ha flyktet fra stedet etter å ha såret 48 personer og tatt livet av 12, blant dem den polske sjåføren som ble funnet skutt og knivstukket inne i førerhuset. Amris identitetspapirer ble funnet i lastebilen.

Politiet skal også ha funnet fingeravtrykkene til Amri på førerdøren til lastebilen.

I hardt vær

Tyske myndigheter er i hardt vær etter at politiet først pågrep feil mann, identifisert som 23-årige Naved B, som var mistenkt for å være føreren av traileren. Mannen er ifølge tyske myndigheter pakistansk asylsøker som kom til Tyskland 31. desember 2015 og flyttet til Berlin i februar. Han ble senere løslatt og politiet sa de hadde tatt «feil mann».

Senere kom det også fram at Amri allerede hadde vært under etterforskning, med mistanke om at han planla et terrorangrep. Det var angivelig også kjent at 24-åringen har tilknytninger til den radikale islamistgruppen IS, som har påtatt seg ansvaret etter angrepet.

Flere større tyske aviser spør seg nå hvordan tyske myndigheter kunne kaste bort tid på å avhøre den pakistanske asylsøkeren som ble pågrepet like etter angrepet.