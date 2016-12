Politiet tror dette er Berlin-terroristen

Tyske myndigheter utlover nå en dusør på 100.000 euro, rundt 900.000 norske kroner, for den som kommer opp med informasjon som leder til at den mistenkte Anis Amri blir arrestert.

Innenriksministeren i delstaten Nordrhein-Westfalen, Ralf Jäger, bekrefter at den mistenkte tunisiske mannen har vært kjent av tysk politi. 24-åringen var i politiets søkelys så sent som i november i år. Politiet fryktet da at han planla en voldshandling.

Anis Amri har oppholdt seg i Europa de siste fire årene. Han kom til Italia i 2012, og han kom til Tyskland via Sveits i 2015, ifølge Süddeutsche Zeitung.

– Flere ulike identiteter

Det var denne lastebilen som ble bruk Foto: BERND VON JUTRCZENKA / Afp

Mannen skal ha brukt flere forskjellige identiteter. Fjernsynsstasjonen N24 melder at han kan ha brukt så mange som 12 ulike falske identiteter, blant annet en egyptisk. Politiet sier de kjenner til at han har brukt seks ulike identiteter og tre ulike nasjonaliteter.

Den ettersøkte er 178 centimeter høy, veier cirka 75 kilo, har svart hår og brune øyne. Han snakker gebrokkent tysk.

En tunisisk radiostasjon melder at Anis Amri forlot hjemlandet allerede for sju år siden.

Et ID-dokument, som ble funnet på sjåførplassen i lastebilen, fikk tysk politi på sporet av mannen.

I Juli 2015 søkte mannen asyl i Tyskland. Ifølge nyhetsbyrået DPA hadde han fått avslag på asylsøknaden, og skulle sendes ut av landet. Likevel skal han ha fortsatt å oppholde seg i landet.

En kilde ved de tyske påtalemyndigheten sier at de overvåket 24-åringen fordi mistenkte at han ville forsøke seg på et bankran, med det formål å skaffe seg penger til å kjøpe våpen.

Ifølge Reuters avsluttet de overvåkningen for de ikke greide å framskaffe bevis for at dette var noe han planla.

Anis Amri (24) er etterlyst etter terrorangrepet i Berlin sist mandag. Foto: Ho / AFP

Foreldrene avhørt

Nyhetsbyrået AFP melder i kveld at tyske antiterror-etterforskere har avhørt Amris foreldre i Queslatia i Tunisia. Han har også en bror og fire søstre.

AFP har snakket med broren, og han sier at det kom som et sjokk på familien at broren var mistenkt for Berlin-terroren.

– Da jeg så bilde av broren min i media, trodde jeg ikke mine egne øyne. Jeg kan ikke tro at han har gjort dette. Men har han gjort det, så må vi fordømme det på det sterkeste. Vi støtter ikke terror, sier han.

AFP har også snakket med en av søstrene, og hun er like sjokkert som broren.

Tysk spesialpoliti har i kveld gjennomsøkt to leiligheter i Berlin på jakt etter Anis Amri, men han er ikke funnet, melder Die Welt.

Tidslinje for angrepet i Berlin

IS hevder de står bak Berlin-terror

– Sjåføren kjempet for livet

VIDEO: Rydding på julemarkedet. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Rydding på julemarkedet.

Dette er den franskspråklige etterlysningsplakaten. Her står også noen av de andre identitetene han har brukt. Foto: AP

Falskt italiensk pass

I august ble han arrestert med et falskt italiensk pass i Friedrichshafen i Tyskland. Han ble sluppet fri kort tid senere, skriver Süddeutsche Zeitung.

Han var da registrert som asylsøker på et senter for asylsøkere i byen Emmerich am Rhein ikke langt fra grensen til Nederland. I dag har politiet gjennomført en ransakelse på dette senteret. Det er uklart om de har gjort interessante funn.

Ifølge anonyme politikilder, som har uttalt seg til avisen Bild, skal den tunisiske mannen ha hatt kontakt med flere kjente personer i Tysklands islamistnettverk.

Terrororganisasjonen IS har tatt på seg skylden for angrepet mandag.

Tysklands innenriksminister Thomas de Maizière sier at det er sendt ut en internasjonal arrestordre på den mistenkte i Schengen-området. Han minner likevel om at han foreløpig bare mistenkt, og ikke nødvendigvis skyldig i massedrapet i Berlin.

Dette er den tyske etterlysningen av Anis Amri. Foto: AP

Berlinere føler seg utrygge i egen by

Politiet planlegger aksjon i jakten på terroristen i Berlin

ID-papirer

Det at han er etterlyst i hele Schengen-området betyr at det er sendt ut bilde av ham til alle flyplasser, togstasjoner, fergeterminaler og andre trafikknutepunkt.

ID-papirene som ble funnet under førersetet på lastebilen som ble brukt i terroraksjonen mandag, var utstedt i delstaten Nordrhein-Westfalen. Politiet sier de ikke kan utelukke at disse ID-papirene ble plassert der for å villede politiet.

Tidligere er også en 23 år gammel pakistansk mann pågrepet i saken, men han ble senere løslatt og er utenfor mistanke. Enda en person ble pågrepet natt til i dag, men også han er senere satt fri.

12 mennesker ble drept og 48 såret i terrorangrepet.

Den kaprede lastebilen kjørte inn i flere markedsboder på julemarkedet. Foto: Tobias Schwarz / AFP

Rita Katz i SITE Intelligence Group melder på Twitter at Anis Amri på sin Facebook-profil lenker til den tunisiske jihadistgruppen Ansar-al Sharia. Ifølge Katz har denne gruppen rekruttert flere til terrororganisasjonen IS i Syria.