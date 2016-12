Berlin-mistenkt undersøkte hvordan lage sprengstoff

Det er New York Times som kommer med opplysningene om den 24 år gamle mistenkte. Han skal ha kommunisert med ekstremistgruppen minst én gang, og han var også på en flyforbudsliste i USA, sier en anonym tjenestemann til avisen.

Ifølge politiet har Amri benyttet seg av hele seks forskjellige navn og tre forskjellige nasjonaliteter i løpet av tiden han har oppholdt seg i Tyskland.

Ifølge den tyske avisen Bild skal fire personer som skal ha vært i kontakt med Amri ha blitt pågrepet i den tyske byen Dortmund grytidlig torsdag morgen. Avisen skriver at de har fått bekreftet dette fra den tyske påtalemyndigheten, men til Reuters sier en talsmann for påtalemyndigheten at dette ikke er tilfelle.

– Nei, det stemmer ikke. Vi kjenner ikke til noen pågripelser, sier talsmannen.

Tysk påtalemyndighet utlover en dusør på 900.000 kroner for opplysninger som kan føre til pågripelse av 24-åringen, som regnes som væpnet og farlig. Han skal ha flyktet fra stedet etter å ha såret 48 personer og tatt livet av 12, blant dem den polske sjåføren som ble funnet skutt og knivstukket inne i førerhuset. Amris identitetspapirer ble funnet i lastebilen.

ÅSTED: Slik så det ut etter at lastebilen kjørte inn i julemarkedet på mandag. Foto: Markus Schreiber / Ap

Tunisieren ankom Tyskland i fjor, men skulle utvises etter at han fikk avslag på asylsøknaden.

Mener myndighetene kastet bort tid

Samtidig er tyske myndigheter i hardt vær etter at det kom fram at Amri allerede hadde vært under etterforskning, med mistanke om at han planla et terrorangrep. Det var angivelig også kjent at 24-åringen har tilknytninger til den radikale islamistgruppen IS, som har påtatt seg ansvaret etter angrepet.

Flere større tyske aviser spør seg nå hvordan tyske myndigheter kunne kaste bort tid på å avhøre den pakistanske asylsøkeren som ble pågrepet like etter angrepet.

Der Spiegel skriver at «myndighetene hadde ham på radaren, og allikevel har han greid å forsvinne» på sine nettsider, mens Sueddeutsche Zeitung legger mest vekt på at politiet kastet bort tid.

– Det tok svært lang tid før det føderale politiet mistenkte Amri, heter det i en artikkel onsdag kveld.

Jakten på Amri foregår over hele Europa, ettersom det antas at han kan ha reist ut av Tyskland i løpet av den tiden politiet kastet bort på å avhøre den tidligere hovedmistenkte pakistaneren, som ble pågrepet like etter angrepet.

Skal ha planlagt angrep

Tysk antiterrorpoliti har opplyst til myndighetene at de hadde informasjon om at Amri hadde planlagt et angrep senest i november. Da var han mistenkt for å ha planlagt et ran for å skaffe penger til å kjøpe automatvåpen, potensielt til å gjennomføre et større angrep.

Natt til torsdag gjennomførte politiet razziaer mot asylmottak i Emmerich i Vest-Tyskland, der han bodde for noen måneder siden, samt mot to leiligheter i Berlin.

I Danmark har politiet gjennomført en aksjon mot Grenaa Havn, etter å ha fått tips om at Amri var observert. Dansk politi fant imidlertid ingenting som tyder på at 24-åringen har vært der.