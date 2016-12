– Fant fingeravtrykkene til terrormistenkt tunisier

Tysk politi har funnet fingeravtrykkene til Anis Amri (24) på førerdøren til lastebilen som ble brukt i angrepet mot julemarkedet sentralt i Berlin, melder Süddeutsche Zeitung.

Ifølge Berliner Zeitung skal politiet også ha funnet fingeravtrykk på rattet.

Den tunisiske mannen er hovedmistenkt for terroraksjonen og etterlyst over hele Europa. Tysk politi utlovet onsdag en dusør på 100.000 euro for opplysninger som fører til en pågripelse, og advarer om at han anses for å være bevæpnet og farlig.

En midlertidig oppholdstillatelse utsted i 24-åringens navn skal ha blitt funnet i en lommebok som lå under et sete i lastebilen. Ifølge radiokanalen RBB skal etterforskerne også ha funnet en mobiltelefon. Tyske aviser spør seg nå hvorfor bilen ikke ble gjennomsøkt tidligere ettersom ID-dokumentene ifølge mediene ikke skal ha blitt funnet før natt til onsdag. Dette er opplysninger politiet ikke har kommentert.

Nyhetsmagasinet Spiegel skriver torsdag at politiet allerede for flere måneder skal ha etterforsket Amris aktivitet på internett og telekommunikasjon. 24-åringen skal blant annet ha tilbudt seg å bli selvmordsbomber, og han skal ha sendt meldinger om fremskaffing av våpen. Politiet mente imidlertid at de ikke hadde tilstrekkelige bevis til å få ham fengslet.

LOVER DUSØR: Den terrormistenkte tunisieren er etterlyst over hele Europa. Tysk politi har lovet 900.000 kroner til den som har opplysninger som fører til en pågripelse. Foto: AP

Anis Amri hadde fått avslag på sin asylsøknad, og skulle sendes tilbake til hjemlandet Tunisia.

Ifølge tyske medier gjennomførte politiet to aksjoner torsdag, én i Emmerich i delstaten Nordrhein-Westfalen, der Amri var offisielt registrert, og én i Dortmund.

Avisen Bild hevder at fire personer som skal ha hatt kontakt med den ettersøkte skal ha blitt pågrepet i Dortmund, men til Reuters sier påtalemyndigheten at dette ikke stemmer. Avisen står likevel på sitt, og hevder at Anis Amri i en periode skal ha bodd i bygget der de fire ble pågrepet.

