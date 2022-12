– VM i Qatar er faktisk et bevis på hvordan sportsdiplomatiet kan oppnå historiske endringer i et land. Qatar er et foregangsland knyttet til arbeidsrettigheter.

Det sa en av visepresidentene i EU-parlamentet, greske Eva Kaili, til forsamlingen dagen etter at fotball-VM startet.

Ifølge den belgiske avisen Le Soir er Kaili en av seks høytstående politikere som ble arrestert i helgen.

Hun er mistenkt for å ha mottatt bestikkelser fra Qatar i det som omtales som en av de mest alvorlige tilfellene av korrupsjon i Europaparlamentet på mange år.

– EU-parlamentet er under angrep. Europeisk demokrati er under angrep, kommenterte presidenten i EU-parlamentet, Roberta Metsola, mandag ettermiddag.

PRØVELSE: President i EU-parlamentet, Roberta Metsola sier korrupsjonsskandalen er en prøvelse for organisasjonens verdier og systemer, og lover å be om mer transparens rundt medlemmenes møter med utenlandske aktører. Foto: Jean-Francois Badias / AP

Metsola sier samtidig at ingen av de som er ansvarlige for korrupsjon vil bli skjermet.

Tre andre personer er også arrestert, mens ytterligere to ble anholdt og senere løslatt. Blant dem er høytstående politikere i Europa. Politiet skal ha beslaglagt 600.000 euro (rundt 6,3 millioner kroner) i forbindelse med etterforskningen. Det går frem i en pressemelding fra den belgiske statsadvokaten.

I tillegg har belgisk politi foretatt flere titalls ransakinger siden fredag.

Myndighetene i Qatar har benektet at de har noe med saken å gjøre.

– All innblanding fra qatarske myndigheter i tilknytning til disse beskyldningene er grunnløs og alvorlig feilinformert, skriver de i en uttalelse ifølge Financial Times.

Kaili har foreløpig ikke kommentert saken.

Fant koffert og poser med kontanter

Vi spoler noen uker tilbake, til diskusjonen i Europaparlamentet i slutten av november. Der vedtok de en resolusjon hvor de fordømte Fifa og Qatar for menneskerettighetsbrudd og oppfordret land til å presse Fifa.

Men debatten før resolusjonen var opphetet. Kaili var en av flere som forsvarte Qatar.

– Flere her mener vi skal diskriminere dem (Qatar, red.anm.). De mobber dem og beskylder alle som snakker med dem for korrupsjon, sa Kaili.

Eva Kaili (andre fra venstre) på besøk i Qatar sammen med EUs ambassadør til golflandet. Foto: Christian Tudor / EUs ambassadør i Qatar

Fredag skal hun altså ha blitt arrestert, mistenkt for nettopp korrupsjon, skriver Le Soir.

Medlemmer fra Europaparlamentet skulle egentlig på besøk til Qatar i månedsskiftet oktober/november. Reisen ble avlyst i siste liten, men Kaili reiste likevel. Der snakket hun blant annet med arbeidsministeren.

Ifølge Qatars nyhetsbyrå, QNA, skrøt hun av reformene i Qatar og sa at hun snakket på vegne av 500 millioner europeere som med stor interesse fulgte den positivt utviklingen i Qatar.

BESØK: Kaili besøkte den qatarske arbeidsministeren på ministerens kontor i slutten av oktober. Foto: TWITTER/MINISTRY OF LABOUR - STA / Reuters

Kaili er nå midlertidig suspendert fra sin stilling som visepresident i Europaparlamentet, skriver Euronews.

Samme nettsted skriver at det skal ha blitt funnet poser og en koffert med kontanter da politiet ransaket hjemmet hennes.Disse påstandene er ikke bekreftet av åpne kilder.

Greske myndigheter har mandag frosset alle Kailis eiendeler i landet som følge av at hun er siktet for korrupsjon. Straffetiltaket, som også gjelder Kailis slektninger, innebærer blant annet at bankkontoer, safer, selskaper og andre finansielle eiendeler blir frosset, heter det i en uttalelse, ifølge NTB.

– Ble tilbudt betydelige gaver

I helgen slo altså politiet i Belgia til. De gjennomførte 16 ransakinger og arresterte flere mennesker for blant annet korrupsjon og hvitvasking av penger, ifølge Politico.

– Selv om dette kan være det mest alvorlige tilfellet av påstått korrupsjon Europaparlamentet har sett på mange år, er det ikke en isolert hendelse. I løpet av mange tiår har parlamentet latt en kultur av straffrihet utvikle seg, med en kombinasjon av slappe økonomiske regler og kontroller og en fullstendig mangel på uavhengig etisk innsyn, sier direktør i Transparency International, Michiel van Hulten.

Det er belgisk politi som etterforsker saken.

– Vi mistenker at tredjeparter i politiske og/eller strategiske posisjoner i Europaparlamentet ble betalt store summer eller tilbudt betydelige gaver for å påvirke parlamentets beslutning, skriver de i en pressemelding.

BEKYMRET: EUs utenrikssjef Josep Borrell er bekymret for tilstanden i EU-parlamentet. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Utenrikssjefen i EU, Josep Borell, sier saken er alvorlig.

– Det er urovekkende nyheter. Vi står overfor noen hendelser som uroer meg som en tidligere president i Europaparlamentet. Det er en politietterforskning som vi må følge og rette oss etter, men vi er svært bekymret, sier Borell.