Europaparlamentet kom torsdag med eit skriftleg vedtak rundt menneskerettssituasjonen i Qatar.

I vedtaket som parlamentarikarane til slutt landa på, blei det retta tunge skyts mot Det internasjonale fotballforbundet og tildelinga av Qatar-VM.

EU meiner at tildelinga av VM til Qatar blei gjort på bakgrunn av truverdige utsegn om korrupsjon og bestikking, og blei skildra som utstrekt, systematisk og djupt forankra.

Parlamentarikarane meiner at Fifa har skada «ryktet og integriteten til internasjonal fotball», og ber om at EU-land, som har innflytelse i gode nasjonale ligaer som Frankrike, Tyskland, Italia og Spania, må utøve press mot Fifa og Det europeiske fotballforbundet for å få reformert Fifa.

– Det må inkludere overføring av demokratiske og transparente prosedyrar ved tildeling av fotball-VM og streng implementering av menneskeretts- og berekraftskriterier for vertsland, heiter det.

– Splid

Det meiner Parlamentet at landa bør gjere for å beskytte idrettsutøvarar og fans, og for å få slutt på sportsvasking.

– Internasjonale sportsarrangement bør ikkje tildelast land der grunnleggande menneskerettar krenkast, og der systematisk kjønnsbasert vald er utbreitt, står det i vedtaket.

Professor i statsvitenskap ved NTNU, Jo Jakobsen, meiner vedtaket i verste fall kan skape full splid mellom Fifa, Uefa og EU.

– Det er jo klart ein vestleg aksjon, som er igangsett av vestlege land. Fifa er ein global organisasjon beståande av 211 land. Europa har berre ein fjerdedel av makta, så det er avgrensa kva Europa kan gjere. I verste fall vil det berre skape full splid mellom Fifa, Uefa og EU, seier Jakobsen til NRK.

EU-parlamentarikarane er også opptekne av at familiane til migrantarbeidarar som mista livet eller blei skadd i VM-førebuingar skal bli kompensert økonomisk.

Varsla rettslege skritt

Vedtaket kjem etter at Fifa forbaud bruken av «OneLove»-armbind under meisterskapen, få dagar før meisterskapen sparka i gang. I utgangspunktet hadde laga vorte gitt lov til å bruke armbindet for å vise si støtte for menneskerettar og retten til å elske kven ein vil.

Det forbodet fall ikkje i god jord hos Tyskland.

Onsdag markerte Tyskland mot forbodet, ved at alle i startellevaren heldt seg for munnen før kampstart, i tillegg til at Det tyske fotballforbundet varsla rettslege steg mot Fifa.

– Det var ein beskjed frå laget, frå oss alle, om at Fifa gir oss munnkorg, sa Tysklands landslagssjef Hansi Flick om markeringa.

MARKERING: Tysklands spelarar haldt seg for munnen før avspark mot Japan. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Avisa Bild skreiv at forbundet vurderte å ta saka opp til idrettens valdsgiftrett (CAS),

– Fifa har stoppa oss frå å vise eit symbol på mangfald og menneskerettar. Dei har gjort det samtidig som dei truar oss med sportslege sanksjonar, utan å spesifisere dei, sa Steffen Simon i Det tyske fotballforbundet.

Ifølgje Bild ønskjer det tyske forbundet ei hurtigbehandling av saka, slik at ei første avgjerd kan bli teken innan 48 timar.

– Det er eit naturleg steg for det tyske fotballforbundet å gjere. Ut frå kjennskapen min til dommarar i CAS, altså tidlegare kollegaer av meg, vil mange ha stor sympati for Tysklands avgjerd om å ta dette inn, sa Bård Racin Meltvedt, advokat og tidlegare CAS-dommar til NRK onsdag.

Oppmodar fleire til å ta grep

Etter Tysklands markering, oppmoda Frankrikes sportsminister det franske fotballandslaget om å gå saman om ei symbolsk markering til støtte for menneskerettar under Qatar-VM.

– Er det framleis ein måte det franske laget vårt kan halde fram med å uttrykkje forpliktinga si til menneskerettane? Svaret er ja, sa Amélie Oudéa-Castéra, ifølgje NTB.

Danmarks assistenttrenar, Morten Wieghorst, meiner det hadde vore sterkt om fleire lag følgde opp markeringa til Tyskland.

– Personleg tykkjer eg at det var ein god markering. Det ville vore enda sterkare om nokon hadde følgd opp, sa han på torsdagens pressetreff, ifølgje Ritzau.

NRK kjem tilbake med meir.