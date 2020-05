Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Så godt som all reisevirksomhet og turisme i Europa har stått på vent siden midten av mars.

Minst 17 av de 26 landene i Schengenområdet har helt eller delvis stengt grensene på grunn av koronapandemien.

EU-kommisjonen vil i dag trolig legge frem en plan som anbefaler en gradvis gjenåpning av grensene internt i Europa. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Vil oppheve grensekontrollen gradivs

Anbefalingene fra EU-kommisjonen kommer ikke til å være bindene. Målet er å erstatte det generelle reiseforbudet.

EU vil også gradvis oppheve den midlertidige grensekontrollen mellom Schengen-landene. Det vil skje i takt med at helsesituasjonen bedrer seg.

Latvia, Litauen og Estland allerede er enige om å åpne grensene for hverandres innbyggere. Det vil skje fra 15. mai, ifølge nyhetsbyrået.

Likebehandling

Det er uklart om kommisjonen vil støtte opprettelsen av «bobler» eller «korridorer», skriver The Guardian. Det vil bety at enkelte land eller mindre grupper åpner for hverandre.

Slike løsninger kan være vanskelig å gå med på for en union som er bygget på at alle skal behandles likt. Det siste betyr blant annet at dersom Østerrike åpner for å slippe inn tyskere, må det også gjelde andre borgere som bor i Tyskland.

– Medlemsland kan ikke åpne grensene for borgere fra ett EU-land, men ikke et annet. Det sa kommissær Ylva Johansson til EU-parlamentarikere forrige uke, ifølge avisa.

Lufthansa er ett av mange flyselskap som har satt store deler av flåten på bakken. Å gjenåpne reiselivet innebærer å balansere smittevern, økonomiske hensyn og forbrukerrettigheter. Foto: Matthias Schrader / AP

Viktig for økonomien

Reiselivet og turisme er svært viktig for økonomien i mange av EUs medlemsland. EU-kommisjonen anslår at hele 6,4 millioner jobber i turistnæringen.

Før koronakrisen var det 12 millioner jobber i turistnæringen i EU. Det anslås at mellom 80 og 90 prosent av omsetningen i tursitnæringen har forsvunnet.

Hellas er blant landene som har presset for å få åpnet grensene. Landet ønsker å åpne for å ta imot turister 1. juli.

Et TUI-fly parkert på Arlanda i Stockholm. Selskapet kan kutte opptil 8.000 stillinger globalt som følge av koronakrisen. Foto: Pontus Lundahl/tt / NTB scanpix

TUI kutter 8000 stillinger

Også mange av aktørene som driver med reiseliv rammes hardt. Onsdag varslet reisegiganten TUI at de kutter opptill 8000 stillinger.

Stillingene vil entens kuttes eller ikke fylles. Ved utgangen av mars hadde TUI 53.500 ansatte på verdensbasis.

Selskapet gikk med et underskudd på rundt 8 milliarder kroner i første kvartal i år.