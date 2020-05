Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Island har ikke hatt nye dødsfall av covid-19 siden 20. april. Det har ikke vært registrert noen nye smittetilfeller de siste fem dagene.

– Vi er positivt overrasket over hvor raskt pandemien er redusert her i Island, sier sjefsepidemolog Thorolfur Gudnason på nettsiden til den islandske regjeringen.

Han legger til at det viktig å være på vakt for å hindre at pandemien skal få et nytt utbrudd.

Thórólfur Gudnason er Islands sjefsepidemolog. Foto: Kristinn Ingvarsson / Ljósmynd/Kristinn Ingvarsson

Tar imot besøk

Tirsdag kunne statsminister Katrín Jakobsdóttir kunngjøre at Island åpner sine grenser forsiktig fra fredag denne uka for folk fra Færøyene og Grønland. Det er omtalt i nettavisa Reykjavik Grapewine.

Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir. Foto: Heiko Junge

Så åpnes det opp for besøkende fra noen andre land i Schengenområdet tidligst 25. mai. Hvilke land er ennå ikke klart. I første omgang må de besøkende teste seg for smitte og gå i to ukers karantene.

Men folk som kan legge fram en fersk helseattest som viser at de ikke er korona-smittet, kan slippe karantene.

Statsministeren sa at helsemyndighetene forbereder et omfattende prosjekt for screening av reisende som kommer til Island ved mistanke om covid-19.

– Dette blir også en mulighet til å få vite mer om viruset og hvordan det spres. Og det er informasjon vi kan dele med resten av verden, sa Katrín Jakobsdóttir.

Få smittede og døde

Island har færrest døde i Norden, 10 personer totalt.

Det er 2,9 personer per 100.00 innbyggere. Norge har 4,1 personer og Sverige 32,8 personer. Det er ifølge beregningene til Worldometer.

Litt over 1800 personer på Island er bekreftet smittet.

Landet startet en massiv testing for koronavirus tidlig og har testet 15 prosent av befolkningen på 350 000 innbyggere.

Ingen andre land bortsett fra Færøyene har testet en så stor andel av befolkningen, opplyser regjeringen i en pressemelding.

Sparsomt med folk i sentrum av Reykjavik i forrige uke. Nå åpnes mer av samfunnet igjen. Foto: Egill Bjarnason / Egill Bjarnason

Får skryt i rapport

I en studie fra Universitetet i Reykjavik, som er gjort i samarbeid med et amerikansk farmasiselskap, trekkes Island fram som et skole-eksempel på godt smittevern.

Den er offentliggjort i New England Journal of Medicine.

Undersøkelsen peker på at Island allerede 31. januar begynte systematisk å spore opp folk med symptomer på koronasmitte.

I Island begynte de også tidlig å lete etter folk som hadde vært i de hardt smitterammede områdene i Kina og i alpereregionene i Sveits, Østerrike og Italia.

Det er håp om gradvis å kunne åpne Island igjen for turister. Dette bildet er fra Vik í Mýrdal helt sør på øya. Foto: LUCAS JACKSON / Reuters

Lettere å begrense smitte

I sin pressemelding tirsdag erkjenner Islands regjering at landet har gode forutsetninger for å bekjempe viruset. Landet kan bare nås via fly eller båt.

Det er lett å kontrollere hvem som slipper inn. Dessuten er det få innbyggere og en homogen befolkning, slik at det er lett å nå ut med informasjon.

Omfattende tiltak har vært satt i verk for å begrense smitten også på Island, men barnehager og grunnskoler har vært åpne hele tiden. Det har også mange restauranter. Befolkningen har fritt kunnet bevege seg utendørs.

Nå åpnes også skoler for eldre elever og museer samt frisør- og skjønnhetssalonger. Etter hvert åpnes også helsestudioer.

Det har i flere uker vært tillatt for kun 20 personer å samles samtidig. Nå er det utvidet til 50, og i slutten av mai kan det bli tillatt å samle 200 mennesker på ett sted, dersom sosial avstand respekteres.