Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De nye tiltakene er i tråd med kravene som den franske regjeringen har satt til offentlig transport i Frankrike. Men de vil også bli gjennomført på Air France sine internasjonale flyginger, og vil gjelde fra mandag 11. mai.

Vil bli nektet ombordstigning

Alle passasjerer som skal reise med Air France må godta en febersjekk før avgang.

Dersom temperaturen overstiger 38 grader, vil vedkommende bli nektet ombordstigning i flyet.

– Febersjekken skal utføres med infrarødt termometer, som ikke trenger å være i nærkontakt med hud, heter det i en kunngjøring fra selskapet som nyhetsbyrået AFP gjengir.

Hvis man må utsette reise fordi temperaturen er over det tillatte nivået, vil passasjeren få booket om billetten til et senere tidspunkt uten kostnader.

Både passasjerer, mannskap og bakkemannskap som er i kontakt med passasjerer blir pålagt å ha på seg munnbind eller masker.

Selskapet sier på sine nettsider at de anbefaler passasjerer om å ha med egne masker eller munnbind, og at passasjerene vil bli varslet om dette i god tid før avgang. Men Air France understreker at det vil bli delt ut munnbind til alle som ikke har før ombordstigning.

Inne i flyet vil passasjerene bli plassert med så god avstand til hverandre som mulig.

All servering av mat og drikke på innenlandsflyginger og på kortere turer innad i Europa kuttes ut, for å redusere smittefaren.

Foreløpig er det svært stille på franske flyplasser, som her i Nice. Foto: Valery Hache / AFP

SAS krever også maske

SAS kommer med oppdaterte retningslinjer til uken om hva som vil gjelde på SAS-flyginger både innenlands og utenlands fremover.

EU har som mål å legge frem felles regler for luftfarten, slik at det ikke er en rekke ulike regler å forholde seg til for flypassasjerer og flyselskaper, men disse lar vente på seg.

– Inntil da må vi følge retningslinjene som de ulike landene har. Der det er krav om munn- og nesebeskyttelse, må vi også kreve det av passasjerer og mannskap, sier Knut Morten Johansen, direktør for samfunnskontakt i SAS.

På innenlandsruter gjelder veilederen fra norske myndigheter, det vil si at midtsetene eller tilsvarende må være fri for passasjerer for å opprettholde tilstrekkelige distanse. Bruk av munnbind eller maske er ikke påkrevet i Norge.

På utenlandsruter må SAS ta hensyn til ulike regler i ulike land, samt anbefalingene fra Den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATA og Det europeiske luftfartssikkerhetsbyrået EASA.

Begge de to sistnevnte har stilt seg bak bruken av maske og munnbind.

Slipper ikke inn uten maske

For tiden har SAS innstilt de fleste av sine utenlandske flyginger, både fra Norge, Sverige og Danmark.

Noen flyginger er opprettholdt for å bringe nordmenn og andre nordiske borgere hjem. Av den grunn er det satt opp fly til og fra Malaga og Alicante i Spania denne helgen.

Her har selskapet sendt ut en beskjed til passasjerene at de må ha med seg maske eller munnbind. Ellers vil ikke spansk politi slippe de inn verken i terminalen eller flyet.

– Vi følger de andre selskapene og ber passasjerene ha med egne munnbind og masker, til bruk på flyplassen og under flyturen, sier Johansen.

Han sier SAS neppe vil bli pålagt å sjekke temperaturen til passasjerene som skal om bord i et SAS-fly rundt om i Europa, fordi dette er et ansvar som hører til flyplassoperatøren eller er delegert til et hovedbakkeselskap.

– Det som uansett er klart, er at personer som har symptom på sykdom, ikke skal om bord, sier SAS-veteranen.

KLM lar barn slippe maske

Nederlandske KLM, som er i eierallianse med Air France, innfører også obligatorisk bruk av maske eller munnbind under sine flyturer.

Personer uten munnbind/maske kan nektes å gå om bord i flyet, skriver selskapet på sine nettsider.

Kun personer med medisinske tilstander som gjør maskebruk vanskelig og barn under 10 år er unntatt fra maskepåbudet.

Selskapet anbefaler passasjerene å ta med seg flere masker/munnbind, fordi et munnbind eller en maske er komfortable og trygge i bruk i cirka 4 timer.

Flypersonalet har fått spesialopplæring slik at de kan bistå flypassasjerene med korrekt bruk.

Krav om tildekking av munn- og nese gjelder fra 11. mai og foreløpig frem til 31. august.

Lufthansa har lenge oppfordret sine ansatte til å bruke munn- og nesebeskyttelse. Nå blir det obligatorisk også for passasjerene. Foto: Boris Roessler / AP

Lufthansa godtar skjerf

Hos tyske Lufthansa og sveitsiske Swiss Air har det vært krav om bruk av maske for både flypassasjerer og kabinpersonalet siden 4. mai, i tråd med retningslinjene fra ulike lands myndigheter.

Også de ber om at passasjerene har med seg egne masker eller munnbind.

Selskapene skriver imidlertid at de godtar bruk av skjerf som dekker til nese og munn, så lenge dette sitter på konstant før og under flyturen.

Lufthansa og Swiss Air opplyser at de ikke lenger holder av annethvert sete for å opprettholde sosial distanse.

De mener obligatoriske bruken av masker er tilstrekkelig som smittevern, i tråd med rådene fra IATA og EASA.

Filter som fanger opp partikler

Flyselskapene har i tillegg innført strenge rengjørings- og desinfiseringsrutiner, som skal slette alle spor av mulige virus om bord. Flere oppgir at de skal bruke et desinfiseringsmiddel som antas å ha effekt mot viruset i ti dager.

Moderne fly er også utstyrt med såkalte HEPA-luftfiltre, som blant annet brukes ved sykehus, og som fanger opp partikler helt ned til 0,01 mikrometer. Koronaviruset har en størrelse på mellom 0,08 and 0,16 mikrometer.

– Undersøkelser viser at det er svært lite spredning av dråpesmitte på fly. HEPA-filtrene, den tørre luften og ikke minst den hyppige utskiftningen av luften, er årsakene til det, sier Knut Morten Johansen.