Hellas ønsker å åpne for turister i juli

Statsministeren i Hellas, Kyriakos Mitsotakis, tror at landet kan ønske turister velkommen allerede 1. juli, melder CNN.

Med strenge regler og tidlig nedstengning har landet klart å begrense spredningen av koronaviruset. Hellas har 8. mai totalt 148 døde og 2678 smittede.

Koronatest før reisen

Å åpne for turister betyr også at landet åpner for folk som kan være smittet, men statsministeren har et forslag som kan hindre smittespredning, og samtidig la folk reise.

Mitsotakis ønsker en internasjonal, eller i det minste europeisk, standard for reising. Han foreslår å teste turister før reisen, og at kun de som har en negativ korona-test får gå om bord i flyet.

På Santorina tester man ut nye og ulike konstruksjoner, for å sikre at gjestene kan nye strandlivet, godt adskilt fra hverandre. Foto: Alkis Konstantinidis / Reuters

Har startet forberedelsene

Torsdag bestemte den greske regjeringen at mange av de store arkeologiske attraksjonene som ligger i friluft, som Akropolis, kan åpne portene allerede 18. mai. Museer med samlinger innendørs må vente litt lenger, de får åpne 15. juni.

Restauranter og kafeer kan ta imot gjester 1. juni. Og i slutten av juni får de første hotellene åpne, hvis smittetallene fortsetter å holde seg lave.

På ferieøya Santorini har de allerede startet forberedelsene. Det er laget «solboder» av pleksiglass, for å holde strandgjestene fra hverandre. I tillegg forsøker både restauranter, strandbarer og hoteller å innarbeide det meste av hygienetiltak.

Ikke alle er like begeistret for de kreative nyvinningene, men erkjenner at det må til hvis feriegjestene skal vende tilbake.

Hotelleieren Panagiotis Loutos sier til nyhetsbyrået Reuters at han er klar til å åpne i løpet av 10 dager.

Han har brukt de stengte ukene til å drive vedlikehold og forberede rutinene, slik at han kan tilby gjestene et smittesikkert opphold. Men han er spent på hvor mange som tør eller får komme.

Hotellansatte og kelnere må iføre seg både munnbind og hansker når de skal servere feriegjestene. Her fra et hotell i Megalochori på Santorini som har innarbeidet de nye rutinene. Foto: Alkis Konstantinidis / Reuters

20 prosent jobber i turistindustrien

Hellas er ved siden av Italia, Spania og Frankrike, blant de største ferielandene i Europa.

I fjor kom 31 millioner turister til landet, som gav en økning i turismeinntektene på 13 prosent sammenlignet med året før, viser tall fra den greske sentralbanken.

En femtedel av landets 11 millioner innbyggere arbeider innenfor turistindustrien. Bare hotellene gir arbeid til over 200.000 personer i høysesongen, ifølge det greske hotellforbundet.

Turisme står for 25 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP), altså en fjerdedel av all verdiskapning i landet.

På grunn av koronakrisen spår den greske sentralbanken en nedgang i BNP i år på hele 10 prosent, skriver BBC.

Samtidig tror sentralbanken at den allerede skyhøye statsgjelden kommer opp i 196 prosent av bruttonasjonalproduktet, fordi regjeringen har måttet ta opp store lån til økonomiske hjelpepakker.

Rundt 19,9 prosent av grekerne forventes å være uten jobb når året er omme.

Derfor støtter de fleste regjeringens bestrebelser på å få turistene tilbake.

Hotelleieren Panagiotis Loutos i Oia på Santorini er spent på hvor mye av sommersesongen som kan reddes. Foto: Alkis Konstantinidis / Reuters

En annerledes ferie

Sommerferie i Hellas vil uansett ha noen restriksjoner.

Større folkemengder får ikke samles på samme sted og regelen om sosial avstand vil fortsatt gjelde. Trange barer og mindre steder kan derfor måtte holde stengt, forteller statsministeren.

– Turistopplevelsen denne sommeren vil nok bli annerledes enn tidligere år, sier Mitsotakis.

EUs turistministre jobber nå med å finne en felles løsning for reising i Europa, men det er krevende. De første retningslinjene vil trolig foreligge i neste uke.

Det blir nye regler for alt, varsler Harry Theoharis, turistministeren i Hellas.

– Vi må ha nye regler for hotellene, nye regler for strendene, nye regler for bassengene, nye regler for frokostbuffeene, nye regler for turistbussene, sier Theoharis til The Guardian.

Hotellpersonale vil bli testet jevnlig, for å beskytte og berolige gjester og ansatte.

Helsemyndighetene har allerede oppfordret innbyggerne om å bruke munnbind på offentlige steder. Oppfordringen kan også komme til å gjelde turister.

I dag korona-testes alle flypassasjerer som lander i Aten. Prøvesvaret får man innen 12 timer, og alle som ankommer landet må i 14 dagers karantene. De som nekter å ta testen eller gjennomføre karantenen får ikke komme inn.

Karantenebestemmelsene vil være vanskelige å videreføre hvis landet skal ta imot ferieturister.

En mulighet som diskuteres er spesielle «transportkorridorer» for turister, eksempelvis fra Aten til utvalgte feriesteder. Men dette avhenger av at flyselskapene starter opp igjen med tilnærmet vanlige flymønster.

Hellas har innført obligatorisk temperatursjekk både på flyplasser og ved offentlige bygg. Foto: Angelos Tzortzinis / AFP

Ikke sikkert med Hellas-ferie for nordmenn

Selv om Hellas ønsker turistene tilbake, kan det likevel være hindringer i veien for dem som drømmer om hvite strender, stekende sol og blått hav.

I går forlenget den norske regjeringen reiserådet som ble innført 14. mars.

Fremdeles fraråder man alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Karanteneplikten gjelder også fortsatt. Det vil si at alle som har vært utenfor landet må i karantene når de kommer hjem. Karantenetiden er nå 10 dager.

Selv om helsemyndighetene i neste uke kommer med oppdaterte råd om ferie- og fritidsreiser, som vil gjelde fra 1. juni, er det ikke sikkert at retningslinjene for reiser til utlandet påvirkes.

Norge ønsker å samordne opphevelse av karanteneplikten og grensekontrollen med de nordiske nabolandene og EU. Når dette skjer, er fortsatt uvisst.

Derfor kan reisekarantenen vare til over sommeren.

Kan bli dyrt uten forsikring

Europeiske Reiseforsikring ber ferieutålmodige nordmenn smøre seg med litt tålmodighet. De følger nemlig også reiserådene fra myndighetene.

– Reiseforsikringen vil ikke dekke skader, sykdom eller andre hendelser som skjer dersom man velger å reise. Det samme gjelder avbestilling, opplyser selskapet i en pressemelding.

Selskapet understreker at de dekker avbestillinger av reiser som ble kjøpt og betalt før det nåværende reiserådet kom 14. mars – uavhengig av fremtidig reisedato. Dette gjelder så lenge det nåværende reiserådet står.

For reiser som ble kjøpt etter at det altomfattende reiserådet kom, eller som kjøpes fremover, er praksisen altså en annen.

– Det er ingen som på nåværende tidspunkt kan si noe sikkert om hvordan reisemulighetene blir i sommer, så det kan være lurt å ha litt is i magen. Oppheves reiserådet helt eller delvis, vil situasjonen være en helt annen enn den er nå.

– Men kjøper du en reise og reiserådet blir stående, sitter du igjen med risikoen selv, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Bibow Handeland i Europeiske Reiseforsikring, som er en del av forsikringsselskapet If.