I over 50 dager har demonstrasjoner satt sitt preg på gatebildet i Portland. Natt til torsdag havnet aggressive demonstranter i nye sammenstøt med føderale styrker utenfor en rettsbygning i sentrum av byen.

Et mindretall av demonstrantene har kastet flasker, fyrverkeri og tidvis også brannbomber på politiet.

De føderale styrkene, som har inntatt Portland mot delstatsmyndighetenes vilje, har svart med tåregass, gummikuler, og å frakte demonstranter bort i umerkede biler.

Portland-ordfører Ted Wheeler ble selv utsatt for tåregass da han skulle holde en tale til demonstrantene forrige uke. Foto: Nathan Howard / AFP

Portland-ordfører Ted Wheeler har anklaget de føderale styrkene for unødig maktbruk, og sammenlignet fremgangsmåten med «urban krigføring».

Også NRKs reporter i Portland har observert det han beskriver som overdreven bruk av vold fra de føderale styrkene.

Nå melder Oregon-guvernør Kate Brown at man har blitt enige med Department of Homeland Security (DHS), Sikkerhetsdepartementet, om at de føderale styrkene skal trekke seg ut av Portland i løpet av noen dager.

– Vi vet hvor vi er på vei: Fullstendig tilbaketrekning av de føderale styrkene, både i byen og delstaten, sier Brown, ifølge New York Times.

NRKs reporter i Portland observerte natt til i går hvordan en liten gruppe av demonstrantene tilsynelatene forsøkte å «lokke frem» de føderale styrkene ved å angripe rettsbygningen.

– Blir til bygningene er trygge

Chad F. Wolf, per nå den øverste embetsmannen i Sikkerhetsdepartementet, bekrefter at man har kommet til en avtale om uttrekning, men uttaler seg på en helt annen måte om når det skal skje.

Ifølge Brown kommer man ikke til å trekke seg ut de føderale styrkene, før man er trygg på at lokalt politi og delstatspoliti er i stand til sikre rettsbygningen som har stått i sentrum for opptøyene.

– Alt vi har av personell i Portland kommer til å bli værende inntil vi er trygge på at rettsbygningen og andre føderale anlegg ikke lenger blir angrepet hver eneste kveld, sier Wolf.

Bare timer før det ble kunngjort at en avtale om uttrekning var i boks, uttalte Trump at «vi kommer ikke til å dra, før de har sikret byen sin».

– Vi har sagt det til guvernøren. Vi har sagt det til ordføreren. Hvis de ikke sikrer byen sin snart, har vi ikke noe annet valg: Da må vi gå inn og rydde opp, sa Trump, før han bare timer senere hevdet at han hadde blitt feilsitert.

Det som begynte som fredelige protester i regi av Black Lives Matter-bevegelsen, har etter hvert utviklet seg til voldelige sammenstøt med politiet. Foto: Marcio Jose Sanchez / AP

Mulig helomvending

Donald Trump har gjort kampen mot kriminalitet og opptøyer til en sentral del av valgkampen, og hevder demonstrantene er «syke og gale anarkister, som truer med å brenne Portland ned til grunnen».

New York Times skriver at det i flere dager har pågått forhandlinger mellom visepresident Mike Pence og Oregon-guvernøren om en mulig tilbaketrekning.

Disse forhandlingene har pågått i det stille, samtidig som Trump har varslet at kampen mot demonstrantene skal trappes opp i flere amerikanske byer

En avtale om tilbaketrekning, uansett om den er skjør og preget av politiske uenigheter, fremstår som en brå vending for Donald Trump, påpeker amerikanske medier.

Onsdag ble det kjent at delstaten har ilagt Trumps regjering en bot på 45.000 kroner for hvert kvarter et gjerde rundt rettsbygningen blir stående.

Randy Chase sitter på bakken under en demonstrasjon mot rasisme i Portland natt til torsdag, norsk tid. Foto: CAITLIN OCHS / CAITLIN OCHS