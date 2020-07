Gjerdet står foran den føderale rettsbygningen som er blitt åstedet for flere protester de siste ukene. Det er satt opp mot viljen til de lokale myndighetene, som derfor har ilagt den føderale staten heftige bøter.

Så langt er den føderale staten ilagt bøter på 192.000 dollar (1,7 millioner kroner), og boten øker for hvert kvarter gjerdet blir stående, melder NBC.

NRKs videojournalist Lars Os er i Portland, hvor demonstrantene vil at det føderale politiet skal dra hjem. Dette er noe av det han filmet blant demonstrantene tirsdag kveld.

«Okkupasjonsstyrke»

– Vanligvis ville jeg ha sendt arbeidere for å fjerne en slik obstruksjon, men jeg vil ikke sende folk ut i en farlig situasjon, sier bydirektør Chloe Eudaly.

Det har vært stor strid om de føderale sikkerhetsstyrkene som er blitt sendt til Portland. Eudaly kaller det en okkupasjonsstyrke.

Portland har vært preget av kraftige demonstrasjoner og uro i forbindelse med Black Lives Matter-protestene.

En gruppe demonstranter forbereder seg til å barke sammen med politiet i Portland i natt. Sammenstøtene har pågått i 57 dager i strekk. Foto: SPENCER PLATT / AFP

EKSTREME: Flere demonstranter på stedet har radikale holdninger, og mener opptøyer er den eneste måten å forandre systemet i landet. Foto: Lars Os / NRK

Fyrverkeri og Molotov-cocktails

NRKs reporter Lars Os var til stede da det ble holdt taler i området rundt den føderale rettsbygningen.

Da han rapporterte til «Nyhetsmorgen» rundt kl. 22.10 lokal tid, var det fortsatt fredelige forhold. Taler om den svarte og befolkningen og urfolkenes rettigheter ble holdt.

– Det forventes at mesteparten av de oppmøtte, som er fredelige, vil gå hjem, mens en gruppe på noen få hundre vil bli. De er her rett og slett for å lage bråk, sa Os.

En snau time senere begynte enkelte demonstranter å skyte fyrverkeri og opptre provoserende overfor politistyrkene.

– Det ble kastet minst en Molotov-cocktail. Det er rundt 500 personer her i dag, mye mer enn i går. Mange står på siden og ser på, mens den harde kjernen prøver å lage bråk. De vil at det føderale politiet skal rykke ut, forteller Os.

Slik så gatene i Portland ut under gårsdagens opptøyer. Lars Os forventer at det blir kraftigere sammenstøt i dag, med bruk av tåregass og gummikuler. Foto: Marcio Jose Sanchez / AP

UNDER HARDT VÆR: Justisminister William Barr kom under hardt vær da han vitnet foran justiskomiteen i Kongressen i går. Særlig demokratene var svært kritiske, og anklaget han flere ganger for å ta feil eller lyve. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

Den føderale staten mot delstatene

Eudalys uttalelser kommer samme dag som justisminister William Barr forsvarte Trump-administrasjonens beslutning for å sende føderale agenter til flere byer i USA.

Han mener demonstrasjonene etter drapet på George Floyd har blitt «kapret» av «voldelige anarkister og folk som vil gjøre opptøyer».

Borgermesteren i Portland, Ted Wheeler, etter å ha fått tåregass i øynene. Wheeler deltok i demonstrasjonene ved rettsbygningen 22. juli. Foto: Nathan Howard / AFP

– Administrasjonen prøver å beskytte føderale bygninger og føderale oppgaver, sa han da han vitnet foran Kongressen.

Borgermesteren i Portland, Ted Wheeler, sier derimot at sendingen av agentene har oppildnet spliden mellom myndighetene og demonstrantene.

– Det har ledet til mer vold og mer hærverk, sier han.

Forhandler med guvernøren

I dag skriver ordføreren i Seattle i en twittermelding at de føderale styrkene nå trekker seg ut av byen.

Nå sier en høytstående tjenestemann ved Det hvite hus at til AP at regjeringen har begynnt forhandlinger med guvernøren i Oregon, mot at delstaten selv trapper opp tilstedeværelsen til politiet.

Borgermester Ted Wheeler sier til CNN at det vil komme en kunngjøring «snart».

Bare en dag tidligere meldte både US Marshals og Homeland Security, som utgjør storparten av de føderale agentene, at de vurderte å sende inn flere agenter. Det skriver den lokale nyhetskanalen KATU2.