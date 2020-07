Justisdepartementet skal undersøke anklager om unødig maktbruk

Bakgrunnen for undersøkelsene er anklager fra privatpersoner og medlemmer av Kongressen om at de føderale politistyrkene har opptrådt kritikkverdig. Kritikken går blant annet på at de føderale agentene ikke har identifisert seg og ført demonstranter bort i umerkede biler.

Ifølge Reuters opplyser Justisdepartementet at et kontrollorgan skal vurdere om politibetjentene fra Department of Homeland Security har fått nødvendig opplæring.

Det skal også vurderes om de fulgte gjeldende retningslinjer for når det gjelder bruk av tåregass og maktbruk da de grep inn mot demonstranter i Portland natt til i dag.

Kontrollorganet skal også vurdere tjenestemennenes opptreden mot fredelige demonstranter ved Lafayette Square, utenfor Det hvite hus, i juni.

Bakgrunnen for at demonstrantene ble spredt med tåregass var at Trump skulle bli tatt bilde av ved en historisk kirke i nærheten.

Direkte: Trump holder pressekonferanse

Trump roser innsatsen

Torsdag kveld holdt Trump pressekonferanse om koronakrisen. Den amerikanske presidenten kom også inn på situasjonen i Portland, uten å nevne undersøkelsene til justisdepartementet direkte.

– Det er ingenting som er viktigere enn å holde folket trygt, enten det er mot «the Cina Virus», eller mot den venstreradikale mobben man ser i Portland, åpnet Trump, før han fortsatte med å takke tjenestemennene fra Department of Homeland Security (Sikkerhetsdepartementet) for å gjøre «en fantastisk jobb de siste dagene».

– De gikk inn, etter at folk hadde vært ute av kontroll i 51 dager, lenge, og gjorde en flott jobb. De beskyttet rettsbygningen, og enda viktigere, folket.

– Man ser meningsløs vold i Detroit, Chicago og New York, og mange andre byer, der folk blir skutt. Jeg ble valgt for å beskytte, sa Trump, før han fortsatte å snakke om koronasituasjonen.

Ordfører tåregasset

Natt til torsdag havnet ordfører Ted Wheeler i begivenhetenes sentrum under demonstrasjonene i Portland. En rekke videoer i sosiale medier viser at Wheeler ble utsatt for tåregass fra de føderale styrkene da han forsøkte å holde en tale til demonstrantene utenfor tinghuset i byen.

Wheeler, som er Demokrat, har anklaget de føderale styrkene for å drive «urban krigføring», ifølge New York Times.

– Jeg skal ikke lyve, det svir; det er vanskelig å puste, sier Wheeler i en video fra hendelsen, og legger til:

– Jeg kan fortelle deg, 100 prosent oppriktig, at jeg ikke så noe som framprovoserte denne reponsen.

Wheeler, som for øvrig skal være ganske upopulær blant demonstrantene, gikk allerede før helgen hardt ut mot bruken av føderale politistyrker i Portland.

– Behold troppene i dine egne bygninger, eller få dem ut av byen vår, sa Wheeler fredag.

Det er foreløpig uklart om sikkerhetsstyrkene var klar over at Wheeler var sammen med demonstrantene.

Portland-ordfører Ted Wheeler tørker av seg tåregass under demonstrasjonene natt til torsdag. Foto: Nathan Howard / AFP

– Blodsgytelsen må stoppe

Bakgrunnen for at det den siste tiden er satt inn føderale styrker i flere amerikanske byer er en presidentordre fra 26. juni.

Ordren gir Department of Homeland Security (DHS) myndighet til å beskytte amerikanske monument, minnesmerker og statuer.

På en pressekonferanse onsdag kveld kunngjorde Trump at det også skal sendes føderale sikkerhetsstyrker til Chicago, Kansas City og Albuquerque.

Trump anklaget samtidig det han omtalte som «den radikale venstresiden» for å stå bak en voldsspiral i flere amerikanske byer den siste tiden.

– Denne blodsutgytelsen må avsluttes, sa Trump da han kunngjorde at han skal styrke politiet i de aktuelle byene, som alle er styrt av Demokrater.

Valgkampsak

De siste dagene har den amerikanske presidenten flere ganger hevdet at volden kommer til å øke dersom Demokratenes presidentkandidat Joe Biden vinner valget 3. november.

Trump har også knyttet volden til kravet om å kutte i politiets budsjetter, noe som har blitt en av kampsakene til «Black Lives Matter»-bevegelsen.

Bevegelsen fikk fornyet kraft i kjølvannet av at George Floyd døde etter å ha blitt pågrepet av politiet i Minneapolis.

En offisiell rettsmedisinsk rapport har konkludert med at George Floyd fikk hjertestans som følge av politiets pågripelse.