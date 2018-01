Minst fire mennesker ble drept i et angrep mot Redd barnas kontor i Jalalabad

Minst 22 mennesker, flest utlendinger ble drept i angrepet på hotellet i Kabul lørdag

18 mennesker ble drept i Jalalabad den 31. desember da et begravelsesfølge ble angrepet

Rekordhøye tall

DØDELIG: Minst 22 mennesker ble drept i angrepet på Intercontinental Hotel i Kabul sist lørdag. Der ble den norske Afghanistan-forskeren Arne Strand såret. Foto: Rahmat Gul / AP

Slik går det an å fortsette, lista kan bli ufattelig lang.

FNs tall viser hvilke voldsomme lidelser folk i Afghanistan blir utsatt for.

I 2016 ble det satt ny rekord med 8531 døde og sårede sivile i ulike typer angrep.

De endelige tallene for 2017 er ennå ikke klare, men alt tyder på at de også kommer til å bli svært høye.

I en rapport fra FNs sikkerhetsråd karakteriseres utviklingen i Afghanistan slik:

«Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har fortsatt å bli dårligere med mer intense sammenstøt mellom Taliban og de afghanske sikkerhetsstyrkene.»

Les også: IS hevder å stå bak angrep på Redd Barna-kontor i Afghanistan

– IS utfordrer Taliban

KONKURRENT: – Ekstremistgruppa IS har blitt en utfordrer for Taliban i Afghanistan, sier forsker Kristian Berg Harpviken ved PRIO. Foto: Prio

Islamist-bevegelsen Taliban kontrollerer nå grovt sett en tredel av Afghanistan, og har vært på klar frammarsj de siste årene, særlig i den østlige og nordlige delen av landet.

En talsmann for Taliban var raskt ute med å avvise at bevegelsen sto bak angrepet på Redd Barnas kontor i Jalalabad i dag. Det skjedde for å hindre at ekstremistgruppa IS kom dem i forkjøpet. Etterpå tok IS på seg skylda.

– IS har blitt en konkurrent og en utfordrer for Taliban, sier forsker Kristian Berg Harpviken ved Institutt for fredsforskning til NRK.

Han mener at IS ikke nødvendigvis har blitt så veldig sterke i Afghanistan, men at de har markert seg ved å gjennomføre en god del angrep, spesielt i hovedstaden Kabul.

Les også: Arne Strand tilbake i Norge – sendt rett til sykehus

Fakta eller propaganda?

LANGVARIG: Amerikanske soldater i Afghanistan i 2008. Nå er amerikanerne inne i sitt 17. år i denne konflikten. Foto: DAVID FURST / Afp

Etter terrorangrepene mot USA i 2001, ga daværende president George W. Bush ordre om å starte angrepene mot Afghanistan for å tilintetgjøre treningsleirene som Al Qaida hadde i landet.

Tidligere president Barack Obama avsluttet kampoppdraget i Afghanistan i 2014, men både amerikanske og andre lands styrker ble værende i landet.

Norske militære fortsetter å trene opp det afghanske politiets spesialstyrker, og var med under aksjonen mot hotellet i Kabul sist helg.

Fra amerikansk side blir det sagt at kampen mot islamistene nå går bedre i Afghanistan. Taliban og IS satser på angrep i byene fordi det er vanskeligere å opprettholde baser og treningsleirer ute på landsbygda.

– Det er vanskelig å skille mellom fakta og propaganda i de amerikanske uttalelsene, påpeker Harpviken.

Les også: Overlevende forteller fra Kabul: Angriperne gikk fra rom til rom

Vil den afghanske hæren kunne slå ned Taliban?

SLÅ TALIBAN?: Afghanske soldater rykker ut til et angrepssted. Foto: PARWIZ / Reuters

I 2016 ble 6800 afghanske soldater drept i kamper og angrep, ifølge en rapport fra BBC.

Det er en viktig grunn til at rekrutteringen av nye soldater går dårligere enn planlagt.

Og det er utrolig tall for desertering, 20–25 prosent av soldatene forlater hæren hvert år.

Det er også et åpent spørsmål om den afghanske hæren og politiets styrker på sikt vil klare å hamle opp med både Taliban og IS.

PRIO-forsker Kristian Berg Harpviken mener at tendensen er klar når det gjelder situasjonen i Afghanistan:

– Helt siden 2004 har det vært en kontinuerlig og gradvis forverring av sikkerheten i landet.