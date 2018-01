Overlevende forteller fra Kabul: Angriperne gikk fra rom til rom

Ved 21-tiden lokal tid lørdag startet angrepet mot luksushotellet i den afghanske hovedstaden. Først over tolv timer senere ble 153 personer, deriblant 41 utlendinger, reddet ut av hotellet.

Blant dem den norske forskeren og Afghanistan-eksperten Arne Strand.

Sikkerhetsstyrker på taket av luksushotellet som ble angrepet lørdag kveld i Afghanistans hovedstad. Foto: Shah Marai / AFP

Det afghanske innenriksdepartementet sier mandag at minst 19 personer ble drept i angrepet, 14 av dem utlendinger, ifølge AFP.

Andre kilder hevder minst 22 personer ble drept, mens en sikkerhetskilde sier til nyhetsnettverket TOLOnews at minst 43 personer ble drept.

Angriperne, som var væpnet med skytevåpen og granater, stakk også deler av hotellet i brann. Alle de seks gjerningsmennene ble drept.

– Så flere drepte

Abdulhaq Omeri, journalist i TOLOnews, var på hotellet under angrepet. Til CNN forteller han om hvordan han gjemte seg fra angriperne.

Omeri sier at han hadde spist middag i en suite i hotellets fjerde etasje. Rundt klokka 20.45 lokal tid banket det på døra, og elleve kelnere kom inn og sa at hotellet var under angrep.

En av korridorene på Intercontinental Hotel i Kabul dagen etter at angrepet ble avsluttet. Angriperne stakk hotellet i brann. Foto: Stringer / Reuters

Om lag en time senere nådde angriperne etasjen der de gjemte seg, og gjerningsmennene begynte å skyte mot dørene for å ta seg inn i rommene.

– Så snart de skjøt i stykker døra, kastet de en eller annen form for eksplosiver inn i rommet, sier Omeri, og sier at tre personer hoppet fra balkongen, men de overlevde ikke fallet.

Overlevende fra suiten rømte over på balkongen til naborommet, der gjestene allerede hadde blitt drept, sier han. Derfra tok de seg videre til den neste suiten.

Også der lå det drepte, ifølge Omeri.

– Vi satt stille på balkongen og ventet på å dø. Vi satt der hele natta, og jeg hørte kvinner og barn skrike, sier Omeri.

Hotellgjester brukte laken for å fire seg ned fra balkonger under angrepet mot hotellet. Du trenger javascript for å se video. Hotellgjester brukte laken for å fire seg ned fra balkonger under angrepet mot hotellet.

Startet flere steder

Afghanske yndigheter opplyser mandag at de fortsatt undersøker hvordan angriperne klarte å komme seg gjennom hotellets sikkerhetskontroll.

Det er for tidlig å si om gjerningsmennene hadde hjelp fra innsiden, sier talsmann Nasrat Rahimi i det afghanske innenriksdepartementet til AFP.

Afghanske sikkerhetsstyrker holder vakt ved innkjørselen til Intercontinental Hotel i Kabul. Foto: Omar Sobhani / Reuters

Ifølge en av kelnerne som gjemte seg med Omeri startet angrepet på tre steder samtidig; i restauranten, i andreetasje og utenfor, der to menn skjøt mot sikkerhetsvakter.

En hotellansatt ved navn Hasibullah sier til AFP at han så to av angriperne i hotellets restaurant, før de begynte å skyte rundt seg ved 20.30-tiden.

– De sa «drep utlendingene», sier Hasibullah. Han flyktet opp i femteetasje, hvor han senere hoppet ut av vinduet mens angriperne gikk fra rom til rom.

Også en anonym sikkerhetskilde sier til AFP at angriperne skal ha gått etter utlendinger.

Trent av norske styrker

Afghanske sikkerhetsstyrker og Nato-styrker ankom hotellet rundt klokka 4 på natta, ifølge Omeri. Blant styrkene var afghanske Crisis Respond Unit, som er trent opp av norske soldater, sa pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Stordal kunne også opplyse at også norske spesialsoldater bidro under aksjonen.

Stordal kommenterte ikke hvorvidt det var behov fire direkte inngripen fra norske soldater.

Afghansk sikkerhetspersonell sto vakt foran Intercontinental Hotel i Kabul søndag. Foto: Wakil Kohsar / AFP

