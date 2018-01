Arne Strand tilbake i Norge – sendt rett til sykehus

Helse Bergen bekrefter i ettermiddag til NRK at Arne Strand har landet i Norge.

– Strand har landet i Bergen og ble fraktet rett til Haukeland sykehus, sier kommunikasjonsdirektør Erik Vigander.

Strand ble skadet under angrepet på et hotell i Kabul lørdag. Det er ikke kjent hvor hardt skadd han er eller hvilken tilstand han er i.

– Vi kan ikke gå i detalj på det, men kan fortelle at situasjonen er stabil. Han blir behandlet og utredet med en gang, sier Vigander.

Direktør Ottar Mæstad ved Chr. Michelsens Institutt (CMI) bekreftet til NRK onsdag morgen at Strand var på vei.

– Han kommer til Norge i løpet av dagen, skriver Mæstad i en tekstmelding.

Mæstad har ikke ønsket å utdype tilstanden Strand er i.

ANGREP: Assisterende direktør ved Chr. Michelsens Institutt, Arne Strand, var på hotellet som ble utsatt for et væpnet angrep. Foto: Kristen B. Hus

Hotellet ble stormet

Lørdag kveld stormet flere menn væpnet med skytevåpen og granater inn på Hotel Intercontinental i den afghanske hovedstaden, Kabul. Minst 22 personer er bekreftet drept i angrepet.

Søndag formiddag opplyste UD at en nordmann var blant gjestene som bodde på hotellet, men at det var uvisst hvilken helsetilstand han var i.

Mandag bekreftet Mæstad, at forsker og Afghanistan-ekspert Arne Strand var i relativt stabil tilstand og utenfor livsfare etter lørdagens angrep.

Trenger medisinsk oppfølging

På det tidspunktet var det uvisst hvor lenge Strand måtte bli værende i landet. Tirsdag kom altså beskjeden at Strand var på bedringens vei. Onsdag ble det bekreftet at Strand er på vei hjem til Norge.

«Det er tatt en medisinsk beslutning om at han skal transporteres hjem til Norge. Han vil trenge ytterligere medisinsk oppfølging etter hjemkomst», skrev CMI i en pressemelding tirsdag.

Strand var i Afghanistan på en to uker lang rutinereise i forbindelse med arbeidet på CMI. Forskeren hadde løpende kontakt med arbeidsgiveren CMI under angrepet.

– Inntrykket var at han ikke var direkte truet, sa Mæstad søndag kveld.

BLE ADVART: Torsdag advarte det amerikanske utenriksdepartementet om at terrorister kunne angripe hoteller i Kabul. Lørdag ble Hotel Intercontinental angrepet. Foto: Wakil Kohsar / AFP

Vurdert som sikkert

Ifølge Mæstad var hotellet Strand bodde på i utgangspunktet vurdert som sikkert.

– Dette er et hotell som er trygt, i den forstand at det er mye sikkerhet rundt det. Samtidig har hotellet mye oppmerksomhet rettet mot seg, fordi det har mange internasjonale gjester som gjør det til et mulig mål. Det er en avveiing vi gjør hele tiden for å avgjøre hvor trygt det er, sa Mæstad mandag morgen.