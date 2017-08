Duterte kaller Nord-Koreas leder for en galning: – Ikke la dere lure av hans lubne ansikt

Bare dager før Manila skal være vertskap for en internasjonal sikkerhetskonferanse der det er ventet at Pyongyangs atomvåpenprogram vil bli diskutert, kom Duterte onsdag med sylskarp kritikk av Nord-Koreas øverste leder.

Duterte beskrev blant annet Kim som en «tosk» og hevder han «leker med farlig leketøy».

– Ikke la dere lure av hans ansikt, det lubne ansiktet som ser godt ut. Den horungen («son of a whore», red.anm.) er en galning, tordnet Duterte.

– Østen blir et ødeland

– Hvis han gjør en feil, vil Det fjerne østen bli et ødeland. Den må stoppes, denne atomkrigen, for om det skjer en begrenset konfrontasjon her, vil nedfallet utarme jorda og dens ressurser og jeg vet ikke hva som vil skje med oss, fortsatte den filippinske presidenten.

Ifølge AFP er Nord-Koreas utenriksminister Ri Yong-Ho med på toppmøtet. Det er ventet at han vil komme med en uttalelse som tilbakeviser kritikken.

– Den demokratiske republikken Nord-Korea sa på møtet at deres atomvåpenprogram er en måte å forsvare seg mot den fiendtlige politikken som føres mot landet, heter det i utkastet til en uttalelse som trolig blir offentliggjort i etterkant av møtet.

Filippinenes president Rodrigo Duterte mener man ikke må la seg lure av at Kim Jong-un ser så godt ut. Foto: Nyhetsspiller

Toppmøte i Manila

Under ASEAN Regional Forum i Manila denne helgen vil utenriksministre fra 27 land i regionen delta, inkludert dem som er involvert i konflikten på den koreanske halvøya.

Blant dem er USAs utenriksminister Rex Tillerson som har sagt at Washington ønsker at Nord-Korea avslutter sitt atomvåpenprogram, men ikke søker et regimeskifte eller militær intervensjon mot Pyongyang.

Ifølge AFP vil USA og Tillerson bruke møtet til å berede grunnen for en ny runde med tøffe FN-sanksjoner mot det nordkoreanske regimet.

– Vi forventer at det i år kommer til å bli et kor av fordømmelse av Nord-Koreas provoserende oppførsel, sier Suzan Thornton i det amerikanske utenriksdepartementet til AFP.

SE VIDEO: Denne videoen fra japansk TV viser trolig raketten fra forrige uke i det den lander i Japanhavet.

– Kan nå USA

Nord-Korea gjennomførte fredag sin andre prøveoppskyting av en interkontinental ballistisk rakett. Flere eksperter tror at Nord-Korea nå er i stand til å ramme flere store amerikanske byer.

Missilet ble skutt opp fra Mupyong-ni nær grensen til Kina og fløy om lag 1000 kilometer før det landet i Japanhavet.

Analysene tyder på at raketten har en maksimal rekkevidde på 10.400 kilometer, noe som omtrent tilsvarer avstanden fra den nordøstlige byen Rason til New York i luftlinje.

Selv om Nord-Korea snart kan være i stand til å nå USA med raketter, tror eksperter at landet ennå ikke har lyktes med å lage kjernefysiske stridshoder, skriver BBC.

De peker også på at landets raketter ikke er i stand til målrettede angrep. Andre tolker derimot den økte aktiviteten fra landet som et varsko om at de vil være i stand til å gjennomføre et kjernefysisk angrep mot USA innen 5 til 10 år.